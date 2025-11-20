L’intelligenza artificiale nell’arte non è più una nicchia: sta ridefinendo canali di vendita, fasce di prezzo e ruolo degli attori del sistema, mentre report 2024-2025 e casi d’asta mostrano un equilibrio nuovo tra sperimentazione tecnologica, tutele legali e sostenibilità del lavoro artistico.
Aste online, AR e diritti d’autore: l’IA entra davvero nel mondo dell’arte
Il mercato dell’arte contemporanea registra cambiamenti profondi con l’ingresso dell’intelligenza artificiale. Le vendite online crescono, attraendo collezionisti giovani. Le opere realizzate con IA raggiungono 2 milioni di dollari nel 2024, mentre emergono questioni etiche e giuridiche sul diritto d’autore
