App che vivono dentro ChatGPT, un pacchetto maturo per costruire e mettere in produzione agenti, e una famiglia di modelli aggiornata che spazia dal reasoning a voce alle immagini e al video con Sora 2.
DevDay 2025
Chagpt è ora ambiente applicativo: app integrate, agenti gestibili
Il mondo OpenAI diventa una piattaforma completa che integra applicazioni, agenti e strumenti di sviluppo dentro l’esperienza di ChatGPT e nell’ecosistema per imprese e ricercatori. La novità emerge al DevDay 2025 di OpenAI, vediamo come e gli impatti su tutti noi
