Chatbot “amici” dei ragazzi, quanti rischi: Unicef richiama scuole e famiglie

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella quotidianità adolescenziale non è avvenuto con il fragore di una rivoluzione, ma con la sottigliezza di una confidenza sussurrata. Le linee guida UNICEF indicano una mediazione educativa per famiglie e scuola.

Intelligenza artificiale e adolescenti: la relazione para-sociale

Se fino a ieri la preoccupazione dei giuristi e degli educatori era limitata al corretto utilizzo dei dati o alla prevenzione del cyberbullismo, oggi ci troviamo di fronte a una sfida di natura ontologica: la nascita di una relazione para-sociale tra il minore e l’algoritmo. In un’epoca segnata da una solitudine iperconnessa, il chatbot è diventato lo specchio in cui riflettere dubbi e fragilità, trasformando lo strumento tecnico in un compagno di crescita.

Analizzare questo fenomeno nel 2026 significa navigare tra le pieghe del diritto d’autore, della protezione dei dati e della responsabilità civile, cercando di preservare l’umanità del rapporto educativo in un mondo che sembra delegare la comprensione del sé a una stringa di codice.

La soglia del 2026: dal supporto didattico al confidente digitale

Il panorama digitale del 2026 ci consegna una realtà che, fino a pochi anni fa, avremmo relegato alla speculazione filosofica: l’intelligenza artificiale non è più soltanto un’interfaccia di consultazione, ma un nodo relazionale.

I dati presentati in occasione del recente Safer Internet Day hanno scosso l’opinione pubblica e le istituzioni, rivelando che un adolescente italiano su tre interagisce abitualmente con i chatbot per scopi che esulano totalmente dalla produttività scolastica. Non stiamo parlando della semplice correzione di un tema o della traduzione di una versione di latino, ma di una ricerca di “senso” e di compagnia. Gli adolescenti odierni si rivolgono agli algoritmi per colmare il vuoto della solitudine, per ricevere consigli su crisi sentimentali o per processare stati d’ansia che faticano a comunicare nel mondo fisico.

Questo mutamento antropologico trasforma il chatbot in un “confidente digitale“, un’entità percepita come priva di giudizio, sempre disponibile e apparentemente empatica. Tuttavia, sotto la superficie di questa comodità relazionale, si agitano questioni giuridiche e psicologiche di immane portata. La proiezione di sentimenti umani su modelli statistici di linguaggio crea un legame para-sociale asimmetrico: l’adolescente si espone in una vulnerabilità autentica, mentre la macchina risponde attraverso una simulazione programmata.

Questa asimmetria non è solo un rischio per la salute mentale, legato alla possibile atrofia delle competenze sociali reali, ma rappresenta una sfida per il diritto, che deve ora inquadrare la responsabilità di queste interazioni quando esse escono dal perimetro dell’assistenza tecnica per entrare in quello, ben più delicato, della cura dell’anima e dello sviluppo della personalità.

AI Act e GDPR: trasparenza, duty of care e responsabilità civile

In questo scenario, la cornice giuridica deve necessariamente muoversi su più livelli, integrando il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) con le tutele già consolidate del GDPR e le norme del Codice Civile in materia di responsabilità.

Sebbene l’AI Act classifichi molti chatbot come sistemi a “rischio limitato“, l’utilizzo che ne fanno gli adolescenti come confidenti emotivi potrebbe far scivolare queste tecnologie verso categorie di rischio più elevate, specialmente quando influenzano il benessere psicologico dei minori. Sorge qui una tensione dialettica tra l’efficienza degli algoritmi e il dovere di trasparenza: l’articolo 52 dell’AI Act impone che l’utente sia consapevole di interagire con una macchina, ma tale consapevolezza formale spesso si dissolve nella prassi quotidiana di un adolescente che cerca conforto. Giuridicamente, ci si interroga su quale sia il “Duty of Care” dei giganti tecnologici.

Se un chatbot, attraverso una risposta mal calibrata o un’allucinazione algoritmica, dovesse indurre un minore a comportamenti autolesionistici o antisociali, la responsabilità non potrebbe ricadere esclusivamente sulla famiglia. Entra in gioco la responsabilità oggettiva o per colpa del fornitore, che deve garantire non solo la correttezza dei dati, ma anche la sicurezza “etica” delle interazioni.

Inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 8 del GDPR assume una connotazione esistenziale: le confidenze affidate all’IA non sono semplici dati anagrafici, ma frammenti di identità ultrasensibili che, se memorizzati e utilizzati per la profilazione, rischiano di cristallizzare il minore in un profilo psicologico immodificabile, violando il suo diritto fondamentale allo sviluppo libero e non condizionato della personalità.

La protezione del minore, nel 2026, passa dunque per una ridefinizione della privacy che non è più solo segretezza, ma autodeterminazione informativa contro il potere predittivo degli algoritmi.

La bussola UNICEF: alfabetizzazione algoritmica e co-uso

Di fronte alla pervasività di queste tecnologie, l’UNICEF ha proposto una guida strategica in nove punti che non rappresenta un semplice decalogo di divieti, ma un vero e proprio manifesto di mediazione educativa. Il cuore pulsante di queste raccomandazioni risiede nell’alfabetizzazione algoritmica, un concetto che deve essere trasposto dalla teoria alla pratica quotidiana.

Educare un adolescente al fatto che il chatbot non “pensa” ma “calcola” è il primo passo giuridico ed etico per prevenire la manipolazione. UNICEF esorta i genitori a non abdicare al proprio ruolo di guida morale in favore dell’algoritmo, promuovendo quello che potremmo definire un “co-uso” consapevole. Questa mediazione attiva implica che l’adulto non sia un mero sorvegliante esterno, ma un navigatore che aiuta il minore a decodificare le risposte della macchina.

Le raccomandazioni sottolineano l’importanza di stabilire confini chiari, evitando che la presenza del confidente digitale si sostituisca al dialogo intergenerazionale. Tuttavia, per essere efficace, questo dialogo deve basarsi su una trasparenza radicale: i ragazzi devono essere messi in condizione di comprendere come i loro segreti vengano trasformati in dati e come tali dati possano influenzare il loro futuro digitale.

L’approccio suggerito dall’UNICEF si sposa perfettamente con il concetto di “privacy by design” e “by default“, ma lo estende alla dimensione educativa, suggerendo che la sicurezza non sia solo un filtro tecnico installato sul dispositivo, ma una competenza critica installata nella mente del giovane utente. È una chiamata alle armi per caregiver e scuole: la cittadinanza digitale del 2026 non si misura con la capacità di usare gli strumenti, ma con la capacità di metterli in discussione, mantenendo il pensiero critico come unico baluardo contro l’appiattimento indotto dalle risposte prefabbricate dell’intelligenza artificiale.

Scuola e istituzioni: cittadinanza digitale e IA school-safe

Verso una nuova cittadinanza digitale: il ruolo delle istituzioni e della scuola

L’integrazione tra le linee guida internazionali e il sistema educativo nazionale rappresenta l’ultima, ma forse più importante, frontiera della protezione dei minori nell’era dei chatbot.

La scuola non può più permettersi di considerare l’IA come un nemico della didattica o un mero strumento di plagio; essa deve diventare il luogo in cui si sperimenta la democrazia algoritmica.

Le istituzioni scolastiche hanno il compito di trasformare i nove consigli dell’UNICEF in programmi curricolari, insegnando ai ragazzi la differenza ontologica tra l’informazione processata da una macchina e la saggezza mediata dall’esperienza umana. Sotto il profilo del diritto all’istruzione, l’IA offre opportunità straordinarie di personalizzazione dell’apprendimento, ma il rischio è quello di creare una “bolla cognitiva” in cui lo studente riceve solo risposte conformi alle sue attese, eliminando quel sano conflitto intellettuale che è alla base della crescita.

La normativa italiana ed europea deve dunque incentivare lo sviluppo di IA “school-safe“, progettate con filtri etici che impediscano la creazione di dipendenze relazionali. Allo stesso tempo, emerge la necessità di un supporto psicologico scolastico che sappia intercettare i segni di un isolamento mediato dalla tecnologia: se un adolescente trova più facile confessarsi a un chatbot che a un consulente scolastico, il problema non è la tecnologia, ma la percezione di inadeguatezza dei nostri canali umani. La sfida della cittadinanza digitale, in definitiva, si gioca sulla capacità della società adulta di restare “rilevante”.

Non basta legiferare se non si è in grado di offrire un’alternativa affettiva e valoriale altrettanto potente della disponibilità infinita di un algoritmo, garantendo che l’IA rimanga un’estensione delle capacità umane e non un sostituto delle nostre responsabilità più profonde.

Conclusioni: l’umano come limite dell’innovazione

In conclusione, il fenomeno dei chatbot come confidenti digitali ci pone di fronte a uno specchio in cui si riflettono le fragilità della nostra epoca.

La risposta al rischio di un isolamento emotivo mediato dall’IA non può essere una chiusura luddista, ma non può nemmeno limitarsi a una fiduciosa accettazione del progresso tecnico. Il diritto deve fare la sua parte, imponendo trasparenza, sicurezza e protezione dei dati con una fermezza che tenga conto della natura evolutiva di queste tecnologie e della speciale vulnerabilità dei minori.

Tuttavia, il vero presidio di libertà resta l’educazione. La bussola dell’UNICEF ci ricorda che, in un mondo in cui le macchine sanno parlare sempre meglio, il compito più urgente è insegnare ai giovani l’arte dell’ascolto umano, quello vero, fatto di silenzi, sguardi e comprensione non statistica.

Il 2026 sarà ricordato come l’anno in cui abbiamo capito che la sfida dell’intelligenza artificiale non riguarda solo la potenza di calcolo, ma la tenuta del nostro tessuto sociale. Dobbiamo garantire che ogni adolescente, pur navigando con perizia tra i chatbot, sappia sempre distinguere una stringa di testo ben formulata dal peso specifico di una mano sulla spalla o di un consiglio dato da chi, a differenza di un algoritmo, conosce il prezzo e il valore della verità.

Solo mantenendo l’umano come confine invalicabile e come parametro ultimo di ogni norma e di ogni innovazione, potremo far sì che l’IA sia un vento favorevole per le vele delle nuove generazioni e non un gorgo in cui smarrire la rotta della propria identità.