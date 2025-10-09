CIO e CISO, dal tech alla leadership: il digitale è cultura

Nella teoria è chiaro a tutti: l’innovazione digitale non è più un’opzione, ma una necessità. Le organizzazioni che non abbracciano la trasformazione rischiano di restare indietro, perdendo competitività e opportunità.

Nella pratica, però, questo percorso è ancora in corso e la sfida per le imprese italiane non è più soltanto quella di stare al passo con le nuove tecnologie, bensì di costruire e consolidare una cultura della trasformazione digitale, in grado di sostenere una crescita competitiva e duratura.

Una diffusione che, oltre a essere cruciale per le singole imprese, è determinante per la competitività e lo sviluppo del Paese a livello globale.

Cultura digitale diffusa e nuove competenze per il cambiamento

Le tecnologie emergenti, in particolare la GenAI, stanno rivoluzionando le modalità operative delle organizzazioni. Offrono opportunità per ottimizzare i processi, ridurre i costi, eliminare il superfluo e ridefinire i modelli di business, ma richiedono anche un ripensamento profondo di approcci, competenze e ruoli. Emergere in questo contesto significa valorizzare quelle capacità che non possono essere replicate dalle macchine: leadership visionaria, intuizione strategica, abilità relazionali e capacità di guidare il cambiamento.

Per le organizzazioni, l’automazione e l’efficienza non sono sufficienti: la cultura digitale non riguarda solo software o tecnologie, ma il modo in cui ci si relaziona con il cambiamento. È fondamentale stimolare una mentalità orientata all’innovazione che coinvolga tutti i livelli aziendali e consenta di tradurre le opportunità tecnologiche in vantaggi concreti e sostenibili.

Il valore della community come leva per l’innovazione condivisa

Ed è qui che entra in gioco la forza della Community, capace di mettere le persone al centro. La contaminazione tra figure con ruoli e visioni diverse stimola nuove idee, favorisce soluzioni creative e permette una crescita collettiva. Il dialogo, il networking e la condivisione di esperienze e best practice diventano strumenti indispensabili per trasformare le sfide tecnologiche in opportunità strategiche e garantire che le decisioni sull’adozione di nuove tecnologie siano guidate da una visione integrata e consapevole.

Una Community solida non è soltanto un network di relazioni, ma un laboratorio permanente di apprendimento, dove conoscenza ed esperienze si moltiplicano e si traducono in azioni concrete. Gli incontri strutturati diventano fondamentali per consolidare una cultura condivisa dell’innovazione, allineando decisioni, processi e ruoli agli obiettivi strategici e alle priorità del mercato.

Digital 360 Awards, Lazise 2025: quando la community incontra l’innovazione

Su questi principi si è basato l’evento di fine settembre a Lazise, che ha riunito le community dei top manager ICT italiani – CIO e CISO – per un confronto diretto e stimolante. L’incontro ha rappresentato la conclusione di due importanti contest dedicati all’innovazione digitale: i Digital360 Awards, giunti alla decima edizione, con il CIOsumm.IT, e i Cybersecurity360 Awards, focalizzati sulle soluzioni più avanzate in ambito cybersecurity.

Le giurie, composte esclusivamente da CIO e CISO (circa 300 in totale), hanno selezionato e premiato le soluzioni più innovative sul mercato nei rispettivi ambiti, dando risalto a progetti capaci di generare valore reale per le organizzazioni e i loro utenti finali.

L’evento ha offerto tre giorni intensi di tavoli di lavoro, contenuti di elevato valore e molteplici opportunità di networking, consentendo ai partecipanti di confrontarsi su tematiche chiave come la gestione dell’intelligenza artificiale, la cybersecurity, l’innovazione dei processi aziendali e l’evoluzione dei propri ruoli e collaborazioni.

L’essenziale nel digitale: tra efficienza e valore umano

Il tema centrale dei contest 2025, “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”, ha guidato un dibattito profondo sui benefici e sulle sfide dell’adozione dell’intelligenza artificiale. Se da un lato l’AI consente di aumentare l’efficienza e liberare risorse, dall’altro l’obiettivo è andare oltre il concetto di “fare di più con meno”, concentrandosi su fare bene ciò che è davvero essenziale.

In questo contesto, il valore da preservare è quello della cultura condivisa: relazioni interpersonali, visione strategica e capacità di cogliere le evoluzioni del mercato restano elementi chiave per il successo. CIO e CISO, costantemente in prima linea, non possono limitarsi a gestire tecnologia o proteggere sistemi informativi, ma devono assumere un ruolo di leadership strategica, promuovendo un ambiente che favorisca innovazione, collaborazione e adattamento continuo.

Un futuro digitale guidato dalle persone e dalle community

Le riflessioni condivise durante l’edizione 2025 dei Digital360 Awards e del CIOsumm.IT hanno confermato che l’innovazione digitale non può prescindere dalle persone e dalle community che la guidano. Queste ultime non sono semplici reti professionali, ma veri e propri motori di cambiamento, capaci di orientare le scelte strategiche e garantire un futuro digitale sostenibile e umano-centrico.

Le organizzazioni che pongono l’innovazione al centro delle loro strategie migliorano efficienza e performance, diventando più resilienti e capaci di cogliere le opportunità emergenti. La trasformazione digitale dipende dalla creazione di una visione condivisa, in cui ogni scelta sia consapevole e orientata a generare valore concreto. Significa identificare le priorità strategiche, valorizzare competenze uniche e guidare le trasformazioni in modo consapevole, mentre i leader IT facilitano la crescita culturale e tecnologica dell’organizzazione, assicurando che l’innovazione produca risultati tangibili.

Il ruolo dei top manager diventa quindi cruciale: guidano la strategia digitale, promuovono l’adozione delle tecnologie emergenti e stimolano lo scambio di idee tra team e organizzazioni. Solo quando i membri delle diverse community, in primis CIO e CISO, condividono esperienze e riflessioni senza barriere e preconcetti, la cultura digitale può diventare sinonimo di innovazione concreta, garante del successo della trasformazione digitale nel Paese.