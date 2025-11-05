Industrie creative: 25 competenze per il futuro digitale

Le industrie culturali e creative europee sono oggi al centro di tre grandi transizioni: digitale, verde e sociale. Cambiano i linguaggi, gli strumenti e i modelli economici, ma cambiano anche le competenze richieste a chi lavora nella cultura, nell’arte, nel design, nei media o nei nuovi ecosistemi creativi.

Un quadro di competenze per le transizioni

A rispondere a questa sfida è CYANOTYPES – Strategic Skills for Creative Futures, progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, che costruisce un quadro comune di competenze per rendere il settore più resiliente, sostenibile e innovativo. Coordinato dalla HKU University of the Arts Utrecht, il progetto riunisce università, reti creative, enti di formazione e organizzazioni professionali di quindici Paesi, tra cui l’Italia con Materahub. Il suo obiettivo è definire un linguaggio condiviso delle competenze creative, capace di connettere formazione, lavoro e politiche pubbliche.

I cinque cluster dell’agire creativo

Il cuore del progetto è il Creative Agency Competence Framework, una mappa di 25 competenze organizzate in cinque cluster detti Agency Clusters, che descrivono le diverse dimensioni dell’agire creativo:

Collective Agency – collaborare, co-creare, agire in ecosistemi complessi;

– collaborare, co-creare, agire in ecosistemi complessi; Public Agency – lavorare con valori, narrazioni, politiche e impatti sociali;

– lavorare con valori, narrazioni, politiche e impatti sociali; Data-driven Agency – comprendere e usare dati, tecnologie e sistemi digitali in modo critico;

– comprendere e usare dati, tecnologie e sistemi digitali in modo critico; Value-creating Agency – trasformare idee in valore economico, culturale e sociale;

– trasformare idee in valore economico, culturale e sociale; Regenerative Agency – integrare sostenibilità, cura e responsabilità nelle pratiche creative.

Ogni competenza è accompagnata da descrittori di conoscenze, abilità e responsabilità, allineati al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF, livello 5) e ai principali framework europei (DigComp, EntreComp, GreenComp, LifeComp). Il risultato è una griglia che traduce in termini operativi la capacità dei professionisti della cultura di innovare, collaborare e rigenerare valore nel tempo.

Apprendimento trasformativo e consapevolezza riflessiva

CYANOTYPES introduce un approccio di triple loop learning, un modello di apprendimento che va oltre la semplice acquisizione di abilità tecniche. Il primo “loop” riguarda ciò che facciamo – imparare competenze pratiche e operative. Il secondo si concentra su come lo facciamo – riflettere sulle strategie, sugli strumenti, sulle relazioni. Il terzo, il più trasformativo, chiede di interrogarsi su perché lo facciamo: i valori, le finalità, l’impatto delle nostre azioni. Questo metodo, ispirato alla ricerca sistemica e alla cibernetica, mira a sviluppare una consapevolezza riflessiva, personale e collettiva, che permette di navigare la complessità e di ridefinire

Sperimentazioni in contesti reali

Il progetto non si limita alla teoria. In tutta Europa sono in corso oltre venti progetti pilota che sperimentano il framework in contesti reali: università, reti professionali, imprese creative, enti locali.

Tra i casi più interessanti:

Vienna: l’Università delle Arti Applicate sperimenta l’introduzione di micro-credential nei percorsi artistici e professionali, per certificare competenze specifiche come la digital content co-creation.

l’Università delle Arti Applicate sperimenta l’introduzione di micro-credential nei percorsi artistici e professionali, per certificare competenze specifiche come la digital content co-creation. Belgio: Mediarte applica il modello per supportare freelance e lavoratori dei media con strumenti di autovalutazione e percorsi di apprendimento continuo.

Mediarte applica il modello per supportare freelance e lavoratori dei media con strumenti di autovalutazione e percorsi di apprendimento continuo. Grecia: la European Creative Hubs Network utilizza CYANOTYPES per integrare la sostenibilità nella governance dei creative hubs.

la European Creative Hubs Network utilizza CYANOTYPES per integrare la sostenibilità nella governance dei creative hubs. Italia: con Materahub, il framework è testato nei percorsi di formazione per formatori e nel collegamento tra VET e industria culturale, in sinergia con i patti territoriali per le competenze.

Ogni pilota adotta il modello come struttura di apprendimento adattiva, capace di collegare attori diversi – formatori, istituzioni, imprese, artisti – in veri e propri ecosistemi locali di innovazione.

Riconoscere le competenze invisibili

Il framework CYANOTYPES fornisce un linguaggio comune per riconoscere competenze spesso invisibili, ma decisive nelle professioni culturali: la capacità di collaborare in reti ibride, di unire dati e narrazioni, di gestire progetti sostenibili e inclusivi.

Queste competenze trasversali sono oggi considerate la chiave della competitività europea: la Commissione UE le indica come prioritarie per affrontare il mismatch tra formazione e occupazione e per costruire una transizione giusta. Attraverso un approccio modulare, CYANOTYPES consente di integrare tali competenze nei percorsi formativi esistenti, nei programmi di formazione continua e nei sistemi di micro-credential europei, favorendo la mobilità e il riconoscimento reciproco.

Le opportunità per il sistema italiano

Il settore culturale e creativo italiano è tra i più frammentati e vulnerabili alle trasformazioni tecnologiche. Il modello CYANOTYPES offre un’opportunità per integrare formazione, innovazione e sostenibilità, aiutando scuole, accademie, centri di competenza e imprese a progettare percorsi di sviluppo coerenti con le priorità europee del Patto per le Competenze e del Green Deal. Applicare il framework significa anche costruire ecosistemi locali di apprendimento: reti tra università, enti pubblici, imprese creative e cittadini, capaci di condividere linguaggi e metodologie per affrontare le transizioni in modo cooperativo.

Una piattaforma aperta per l’innovazione

CYANOTYPES non è solo un progetto di ricerca, ma una piattaforma aperta che rende disponibili i propri risultati sotto licenze Creative Commons. Sul Toolkit online sono accessibili guide, lesson plan, strumenti di autovalutazione, modelli di micro-credential e casi studio. L’Osservatorio CYANOTYPES raccoglie report, scenari e analisi sui fabbisogni di competenze nelle industrie creative europee, collegandosi alle iniziative della Pact for Skills e dell’European Skills Agenda.

Un blueprint per il futuro creativo europeo

Nel nome del progetto, “Cyanotypes” – il procedimento fotografico blu inventato da John Herschel nel 1842 – c’è un simbolo potente: il blueprint, la traccia di un’idea in costruzione. Allo stesso modo, il framework è un disegno aperto, che invita organizzazioni, educatori e professionisti a riscrivere insieme la mappa delle competenze creative del futuro.

Perché, come ricorda il motto del progetto, we are all works in progress: tutti siamo, in fondo, blueprint in evoluzione.

Per approfondire:

Toolkit e materiali formativi

Osservatorio e risorse