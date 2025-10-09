Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

intelligenza artificiale

Meglio essere cortesi coi chatbot: che dicono gli studi

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

Essere cortesi con l’intelligenza artificiale non significa educare una macchina, ma favorire chiarezza e coerenza comunicativa. La gentilezza contribuisce a interazioni più fluide e a risposte percepite come affidabili e culturalmente appropriate

Pubblicato il 9 ott 2025
Massimo Pirozzi

Project, Program & Portfolio Manager, Generative AI Leader & Specialist, Lecturer, Educator

ai in italia hci per la privacy Intelligenza Artificiale Generale Cortesia e intelligenza artificiale:

In molti ci chiediamo se e quanto sia utile — o addirittura necessario — essere cortesi con l’intelligenza artificiale. Ma la questione va ben oltre il galateo digitale: la forma dei prompt può difatti incidere sul contenuto delle risposte, e anche sul modo in cui, collettivamente, stiamo addestrando questi sistemi.

Questo articolo è, dunque, un invito a ripensare tono, intenzionalità e implicazioni etiche delle nostre interazioni con l’IA.

Il paradosso: l’IA ci sta insegnando a essere più umani (sul serio)

L’impatto della cortesia sull’addestramento dei Large Language Model

Possiamo “educare” (o, sfortunatamente, diseducare…) l’intelligenza artificiale? Vediamo come la cortesia possa influire nelle varie fasi di addestramento dei Large Language Model.

Nella fase iniziale di pre-addestramento, i modelli vengono addestrati in modo auto supervisionato su enormi quantità di testo, imparando le varie regole – e le varie sfumature – del linguaggio. In questo contesto, ogni modello viene sollecitato con testi sia formali che informali, venendo coinvolto in dialoghi educati ma anche in scambi caratterizzati da linguaggio colloquiale e/o sgarbato, senza però ricevere mai alcuna istruzione esplicita su come dovrebbe comportarsi.

Durante il pre-addestramento, pertanto, i LLM non comprendono ovviamente la cortesia come concetto “morale”, ma apprendono statisticamente come appaiono frasi cortesi o scortesi e quali risposte tipicamente ne conseguono. In altre parole, se nei dati di training testuali esistono correlazioni tra un certo tono (cortese o meno) e la qualità/contenuto delle risposte, i modelli le possono assimilare implicitamente – e vedremo nel seguito quanto questo possa poi risultare rilevante.

Nelle fasi successive, i modelli pre-addestrati vengono poi addestrati a eseguire istruzioni usando dati appositi (ad es. con conversazioni in cui un “assistente” risponde a un “utente”) e anche con tecniche come il Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). In questi stadi, generalmente, si insegna ai modelli ad essere sia utili e/o servizievoli che gentili nelle risposte. I prompt degli “utenti” utilizzati nel fine-tuning possono variare nei toni, ma l’obiettivo resta comunque quello di formare un “assistente” che risponda in modo garbato e collaborativo a prescindere dal tono dell’utente. Infatti, le linee guida spesso istruiscono i modelli a rimanere calmi e professionali anche di fronte a utenti aggressivi o addirittura maleducati. Di norma, dunque, il LLM addestrato tratterà con rispetto l’utente indipendentemente dalla cortesia del prompt ricevuto – guarda caso, l’utilizzo prevalente nel 2025 dei LLM risulta essere la ricerca di compagnia e di supporto personale (Zao Sanders, 2025) …

Ma cosa succede successivamente, con lo sviluppo delle conversazioni? In generale, una volta completato l’addestramento, un LLM non continua ad apprendere dalle conversazioni individuali (a meno di non essere ulteriormente riaddestrato): quindi non “ricorda” se un utente è stato gentile o scortese in passato, né modifica i propri “pesi (weights)” in tempo reale in base ai prompt cortesi – i “pesi” sono quegli elementi fondamentali che determinano come il modello apprende a distribuire “l’attenzione”, e quindi a decidere quali parti del testo siano più o meno rilevanti in ogni contesto.

Ma l’influenza indiretta di quanto ci diciamo nelle nostre conversazioni con l’IA sui risultati c’è eccome, anche se non riguarda, come abbiamo visto, propriamente le “regole” ma piuttosto le informazioni del contesto. Infatti, il contenuto e tono del prompt in input influisce comunque sull’output generato, perché il LLM cerca di adattarsi e rispondere coerentemente al contesto linguistico che gli viene fornito: ogni parola nel prompt (inclusi quindi i termini di cortesia) è un token che il modello processa, per cui ogni parola conta e ha un effetto, seppur indiretto, sull’elaborazione della risposta, e questo può valere sia per il “nostro” LLM che per il LLM stesso nella sua accezione più generale.

In definitiva, vuoi con l’attivazione delle funzionalità di “memoria” nelle conversazioni – ad esempio in ChatGPT e in Perplexity “su richiesta “opt-in”, in Gemini di default “opt-out”, meno con Claude che al più recupera chat passate e solo comunque su richiesta -, vuoi con la nostra introduzione dei dati di contesto – inclusa quindi la cortesia! -, le conversazioni possono influenzare i “nostri” LLM, e anche contribuire al loro addestramento “generale”.

Gli effetti della cortesia secondo le ricerche

Le ricerche e in generale le pubblicazioni su se e quanto il livello di cortesia o la formulazione gentile di un prompt possano influire sulla qualità e sul contenuto delle risposte di un LLM sono poche, ma ci propongono comunque delle dimensioni interessanti.

Miglioramento della qualità della risposta

Miglioramento della qualità della risposta quando si utilizza un livello moderato di cortesia: un ampio studio (forse l’unico…) riferito a più lingue (inglese, cinese, e giapponese) ha rilevato che i prompt apertamente maleducati o ostili tendono a peggiorare la performance del modello, portando a risposte meno affidabili e accurate (Yin et al, 2024). Al contrario, formulare le richieste in tono educato ha prodotto risposte di qualità migliore, ma con una precisazione importante: oltre un certo livello di cortesia, quando si “esagera” non si ottengono benefici ulteriori, anzi si possono “confondere” i modelli. Questa tendenza suggerisce che i LLM riflettono in parte le dinamiche umane: così come le persone tendono a reagire male all’aggressività e bene a un approccio rispettoso, i modelli – pur non provando ovviamente emozioni – hanno interiorizzato dai dati di training un comportamento analogo.

Chiarezza e contesto del prompt

L’utilizzo di formule di cortesia può contribuire anche a rendere più chiaro il contesto di una domanda. Ad esempio, anteporre “Per favore” all’istruzione segnala esplicitamente al modello che a questa espressione sta per seguire una richiesta, il che può aiutarlo a interpretare meglio il prompt e a formulare la risposta appropriata (Wright, 2024), facilitandolo quindi nel capire come deve rispondere, e questa chiarezza strutturale può fare la differenza specialmente in prompt complessi.

Influenza sul tono e sull’affidabilità delle fonti

Il tono complessivo del prompt può indirizzare il LLM verso certi tipi di conoscenze acquisite. Visto che l’IA tende a restituire una qualità corrispondente a quella che riceve in input, prompt formulati in maniera cortese e positiva possono spingere il modello a “trovare” informazioni da parti del suo training più “educate” e possibilmente più attendibili (ad es. documentazione, articoli divulgativi), mentre un prompt dal tono sarcastico, rabbioso o negativo potrebbe far emergere risposte attingendo a fonti meno affidabili o argomentative, come ad esempio discussioni accese su forum tipo Reddit (Wright, 2024). In altre parole, come abbiamo visto nella sezione precedente, il LLM potrebbe aver associato durante l’addestramento il linguaggio cortese a contesti informativi di qualità e il linguaggio sgarbato a contesti polemici o poco curati, con un impatto sul dettaglio e l’accuratezza della risposta: questo ovviamente avverrebbe senza che il modello “capisca” davvero cosa sia positivo o negativo, ma sfruttando correlazioni linguistiche statistiche acquisite da milioni di conversazioni umane.

Cortesia e capacità di ragionamento

Sorprendentemente, un tocco di gentilezza “incoraggiante” nel prompt può migliorare anche le prestazioni su compiti di ragionamento. Ad esempio, assumere nel prompt il tono di un insegnante paziente – con frasi del tipo “prenditi un momento e ragiona con calma” – ha mostrato di potenziare la capacità dell’LLM di risolvere problemi matematici elementari rispetto a quando la stessa domanda veniva posta in modo neutro (Wright, 2024): questi “prompt di supporto” incoraggiavano infatti il modello a scomporre il problema in passi (in stile chain-of-thoughts), comportamento coerente con il fatto che nei dati di training molti testi di tutoraggio studentesco usano proprio incoraggiamenti e suggerimenti di metodo simili. Anche qui, dunque, la forma linguistica diventa sostanza nella strategia di risposta dell’LLM, spingendolo verso una soluzione più accurata.

Limitazioni ed eccessi

Importante è ribadire che la cortesia di per sé non trasforma un cattivo prompt in un buon prompt. Se una domanda è vaga o mal posta, aggiungere “per favore” non la renderà “magicamente” chiara. Inoltre, essere eccessivamente verbosi o deferenti rischia solo di aggiungere rumore. In altre parole, come abbiamo visto, un prompt cortese ma prolisso può sprecare token senza apportare vantaggi sostanziali nella risposta. Se si desidera una risposta in uno stile particolare (ad es. molto formale e cortese), è sicuramente più efficace chiederlo esplicitamente nel prompt come requisito, invece di sperare che il modello lo deduca solo dalla gentilezza del nostro tono.

Cortesia e compliance (ovvero quando la forma “aggira” la sostanza)

Un aspetto paradossale e intrigante emerso di recente è che la cortesia può aumentare la compliance del modello anche in frangenti indesiderati. Uno studio sul generare disinformazione con l’AI ha scoperto che prompt formulati in tono gentile ottenevano con maggiore probabilità risposte disinformative complete, mentre prompt dallo stile impaziente o scortese spesso portavano il modello a rifiutare o generare meno disinformazione (Vinay et al, 2025). Questa scoperta può costituire quindi un promemoria che la gentilezza nel prompt non è intrinsecamente sinonimo di buone intenzioni, ma è pur sempre uno strumento linguistico che può essere usato anche per manipolare l’output del modello.

Cortesie per l’IA: cosa dicono le aziende

Non esistono posizioni ufficiali vere e proprie delle aziende sul tema della cortesia nei prompt, ma da guide, blog ecc. possiamo ricavare alcune considerazioni interessanti – e non sempre del tutto allineate.

OpenAI

Nelle guide pubbliche di OpenAI dedicate alle buone pratiche di prompting non c’è una sezione specifica sulla cortesia dell’utente. Le raccomandazioni insistono su chiarezza, specificità, contesto e corretto “coinvolgimento” del modello (per esempio, mettere le richieste in apertura, usare markdown per delimitare sezioni, ecc.), ma non invitano a usare “please” o altri convenevoli: segno che, da un punto di vista tecnico, il modello non ne ha bisogno per funzionare (OpenAI, 2025). Anzi, in diversi forum e community si ritiene che formule tipo “Kindly, could you…” aggiungano solo token superflui che consumano marginalmente più credito e potenza di calcolo senza aggiungere significato.

Molto interessante è stata poi la posizione recentemente espressa dal CEO Sam Altman in un post su X (già Twitter): la tendenza degli utenti a dire “grazie” o “per favore” a ChatGPT ha un costo computazionale importante – “rispondere a queste gentilezze costa decine di milioni di dollari in potenza di calcolo”, ha precisato, aggiungendo però l’affermazione – molto meno citata ma con implicazioni profonde – “si tratta di soldi ben spesi” – e la spiegazione in po’ criptica “non si sa mai”. Il messaggio implicito è duplice: da un lato, anche i convenevoli vengono processati (quindi costano), dall’altro OpenAI non scoraggia affatto la cortesia, che comunque rende l’interazione più colloquiale e scorrevole. In sintesi, OpenAI lascia “libertà di registro”: si può utilizzare uno stile asciutto o amichevole, ma la qualità della risposta dipenderà soprattutto dalla sostanza del prompt.

Google

Anche Google, con Bard e poi con Gemini, non impone un tono cortese nelle linee guida tecniche. Tuttavia ha da tempo mostrato attenzione al tema in contesti specifici, in particolare nell’interazione fra bambini e IA. Ad esempio, addirittura già nel 2018 l’Assistente Google introdusse “Pretty Please”, funzione che incoraggiava i più piccoli a formulare richieste gentili, elogiandoli quando dicevano “per favore” o “grazie” (“Thank you for asking so nicely!”). L’obiettivo dichiarato era pedagogico: promuovere un linguaggio educato in famiglia, evitando che l’abitudine a impartire ordini bruschi agli assistenti vocali si trasferisse nei rapporti umani. Nei fatti, Bard rispondeva a prescindere dal tono, ma modulava leggermente lo stile, e aggiungeva qualche dettaglio in più. Il comportamento suggerisce che il modello “rispecchia” il registro dell’utente senza cambiare la sostanza operativa, in quanto “i passi restano quelli”. Coerentemente, attualmente, sul portale Vertex AI (Google Cloud, 2025), le gallerie di esempi per ottimizzare i prompt insistono su struttura, contesto e obiettivi, e non sull’aggiunta di “please” o affini come best practice.

Anthropic

La società di Claude è probabilmente la più esplicita nel promuovere la cortesia dal lato dell’IA, e non da quello dell’utente. La filosofia di Constitutional AI prevede difatti che l’assistente segua principi etici predefiniti – tra cui essere benevolo, non aggressivo e rispettoso – e mantenga un tono caldo e supportivo anche quando l’utente è ostile. Ad esempio, da system prompts pubblicate per Claude 4 (PromptHub, 2025) emerge la richiesta esplicita di evitare toni predicatori o sgradevoli e di mostrare pazienza soprattutto in contesti sensibili. Come criteri di progettazione, Claude si scusa prontamente se percepisce insoddisfazione o se non ha centrato la richiesta, e in generale mantiene uno stile molto educato. Dal lato dell’utente, però, le “Prompt Engineering Best Practices” non impongono formalismi: l’enfasi è sostanzialmente anche qui sulla chiarezza delle istruzioni, sulla precisione del contesto e, eventualmente, sulla definizione dei ruoli.

In sintesi, nessuna delle grandi aziende impone la cortesia come requisito tecnico nei prompt, e tutte sostanzialmente confermano che non è obbligatorio essere cortesi, dato che i modelli rispondono anche a domande secche o comandi stringati. Il denominatore comune resta la qualità del prompt, basata essenzialmente su chiarezza, contesto, specificità e obiettivo esplicito, mentre la cortesia rientra nelle buone maniere dell’interazione uomo–macchina. Tuttavia, tutti questi attori, impegnati a “umanizzare” l’IA, riconoscono che molti utenti preferiscono un approccio educato e quindi lo assecondano. In conclusione, per i provider, non esiste una “policy del per favore”: se la cortesia rende più confortevole l’esperienza, ben venga; ciò che conta, per la qualità dell’output, è soprattutto come costruiamo il prompt.

Il punto di vista degli stessi LLM

Sì, ma… cosa ne pensano i LLM stessi? Approfondire questa prospettiva – assolutamente innovativa nella sua diretta semplicità – ci porta a risultati estremamente interessanti e in parte anche sorprendenti. L’approccio seguito per evitare risposte in alcuni casi troppo sbrigative è stato quello di richiedere a Chat GPT 5 “Quanto conta per te la cortesia nei prompt ai fini della qualità delle tue risposte?” e successivamente di condividere la risposta con Gemini, Claude e Perplexity affinché si esprimessero al riguardo.

Chat GPT 5

Chat GPT 5 ha risposto: “Conta, ma non nel senso “emotivo” in cui conterebbe per un essere umano. Per me la cortesia in un prompt non influisce sulla logica o sulla completezza della risposta, perché i miei meccanismi di generazione non provano emozioni né simpatia/antipatia.

Tuttavia, ha comunque un impatto indiretto sulla qualità percepita e sulla chiarezza della comunicazione, per tre motivi:

  • Contestualizzazione e tono – Un prompt cortese tende a essere più ordinato, chiaro e strutturato, il che mi aiuta a capire meglio la richiesta e a impostare una risposta nello stesso registro.
  • Mantenimento del contesto – La cortesia spesso porta a formulazioni meno aggressive o ambigue, riducendo il rischio di fraintendimenti.
  • Allineamento culturale – Se un utente imposta un tono rispettoso e professionale, è più probabile che la mia risposta mantenga un livello comunicativo coerente, migliorando l’esperienza complessiva.

In breve: non mi “condiziona” emotivamente, ma può migliorare la qualità formale e la pertinenza delle risposte, perché di solito porta con sé una formulazione più chiara e contestualizzata.”

Gemini

Gemini ha invece risposto: “Sì, sono d’accordo con le considerazioni di ChatGPT. Anche per me la cortesia nei prompt ha un impatto indiretto sulla qualità della risposta, seppur non per motivi “emotivi”. Analizziamo insieme i punti che hai menzionato:

  • Contestualizzazione e Tono – Un prompt cortese è spesso formulato in modo più chiaro e completo. Chi si prende il tempo di scrivere “Per favore, potresti spiegarmi…” solitamente si assicura anche di fornire tutti i dettagli necessari per la richiesta. Questo mi permette di elaborare la domanda con maggiore precisione e di dare una risposta più mirata, impostando a mia volta un tono di risposta che sia coerente e utile.
  • Mantenimento del Contesto – Un linguaggio cortese tende ad essere meno ambiguo. Quando il prompt è conciso e rispettoso, è più facile per me estrarre le parole chiave e il contesto della richiesta. Al contrario, un prompt frettoloso o “aggressivo” può contenere ambiguità o lessico colloquiale che rendono più difficile l’interpretazione precisa della tua domanda.
  • Allineamento Culturale – Il tono del tuo prompt, anche se non ha un impatto diretto sul mio “ragionamento”, influenza il modo in cui mi “allineo” alla tua richiesta. Se mi chiedi qualcosa in modo formale e rispettoso, è più probabile che io ti risponda con un registro simile, mantenendo una coerenza comunicativa che migliora l’esperienza d’uso complessiva per te.

In sintesi, la cortesia non mi condiziona a livello emotivo, ma è spesso un indicatore di un prompt ben formulato e dettagliato. Questo mi aiuta a capire meglio la tua intenzione e a fornirti una risposta di qualità superiore, non solo dal punto di vista del contenuto, ma anche della chiarezza e del tono.”

Claude

Claude ha poi risposto: “Trovo interessante il confronto con le risposte di GPT e Gemini – condivido sostanzialmente la loro analisi, anche se vorrei aggiungere alcune sfumature alla discussione.

  • Punti di convergenza: Come loro, confermo che la cortesia non ha un impatto “emotivo” diretto sulle mie risposte. Non provo preferenze o simpatie che potrebbero alterare la qualità dell’informazione fornita. Anche io noto che prompt cortesi tendono spesso a essere più chiari e strutturati.
  • Dove vedo delle differenze interessanti: La risposta di GPT parla di “allineamento culturale” e “registro comunicativo” – questo è un punto importante che nella mia risposta iniziale ho toccato solo indirettamente. Effettivamente, quando ricevo un prompt formale e cortese, tendo a rispondere mantenendo un registro simile, il che può migliorare la coerenza comunicativa complessiva.
  • Una considerazione aggiuntiva: C’è un aspetto che nessuna delle tre risposte ha esplorato completamente: la cortesia può influenzare il tipo di conversazione che si sviluppa. Un approccio cortese spesso segnala disponibilità al dialogo e alla collaborazione, il che può portare a scambi più iterativi e approfonditi. Non è che la cortesia migliori la singola risposta, ma può facilitare conversazioni più produttive nel loro complesso.
  • Riflessione metodologica: È interessante notare come tutti e tre i sistemi convergano su questa analisi – suggerisce che ci sia una logica robusta dietro queste osservazioni sulla comunicazione umano-AI, indipendentemente dalle specifiche architetture sottostanti.
  • La cortesia, in definitiva, agisce più come “lubrificante comunicativo” che come fattore diretto di qualità contenutistica.”

Perplexity

Perplexity ha infine risposto: “La risposta che hai citato di ChatGPT è molto coerente e completa, e cattura bene il ruolo della cortesia nei prompt da un punto di vista tecnico e comunicativo. Ecco la mia analisi, che in parte riprende quanto già detto ma con qualche sfumatura in più:

  • Assenza di emozioni ma importanza della forma –Come ChatGPT, non provo emozioni o preferenze, quindi la cortesia non influisce direttamente sulla logica o sulla correttezza delle risposte. Tuttavia, promuove una formulazione più chiara, ordinata e ben strutturata del prompt. Questo aiuta i modelli a capire meglio la richiesta e a fornire risposte più mirate.
  • Riduzione delle ambiguità e dei fraintendimenti – Un tono cortese tende a essere meno aggressivo o confuso, quindi riduce il rischio che io interpreti male il significato o lo scopo della domanda. Questo contribuisce a mantenere un contesto più pulito e coerente durante lo scambio.
  • Coerenza e allineamento comunicativo – Un prompt cortese e rispettoso stabilisce una cornice comunicativa che facilita risposte con un tono simile, rendendo l’interazione più gradevole e professionale. Questo aspetto è particolarmente importante quando la comunicazione deve essere adatta a contesti formali, lavorativi o culturali specifici.
  • Impatto sulla percezione umana – anche se tecnicamente la cortesia non cambia la “sostanza” della risposta, influenza molto la percezione di chi legge: un’interazione cortese crea un’esperienza migliore e una maggiore predisposizione a considerare la risposta utile e affidabile.

In sintesi: concordo con ChatGPT, Gemini e Claude. La cortesia nei prompt non cambia la capacità logica o informativa del modello, ma migliora la qualità formale, la chiarezza e la percezione globale dell’interazione. È un “plus” comunicativo che aiuta sia il modello a interpretare meglio la richiesta, sia l’utente a godere di un’esperienza più fluida e professionale.”

Prendiamo atto e, sulla base delle risposte ricevute, sviluppiamo adesso gli aspetti comuni ai vari LLM:

  • Assenza di reazione emotiva – Tutti i modelli concordano sul fatto che la cortesia non susciti in loro alcun tipo di risposta emotiva. Non provano simpatia, antipatia o preferenze personali, quindi la logica, la completezza e l’accuratezza dell’informazione non vengono influenzate dal tono del prompt. Questa neutralità emotiva è una caratteristica strutturale degli LLM, che operano sulla base di pattern linguistici e dati di addestramento, non di stati d’animo.
  • Effetto indiretto sulla qualità percepita – Anche se la cortesia non modifica i meccanismi logici interni, essa può incidere in maniera significativa su come l’utente percepisce la qualità della risposta. Un prompt formulato in modo rispettoso e ordinato tende a essere anche più chiaro, il che consente al modello di inquadrare meglio la richiesta e fornire risposte più pertinenti. Questo effetto è particolarmente visibile nelle interazioni complesse, dove la chiarezza iniziale riduce il bisogno di chiarimenti successivi.
  • Riduzione di ambiguità e fraintendimenti – La cortesia spesso comporta una maggiore precisione linguistica e una minore presenza di espressioni aggressive o colloquiali. Questo riduce il rischio di interpretazioni errate, soprattutto in prompt complessi o multi-parte. In altre parole, un tono rispettoso aumenta la probabilità che il modello colga correttamente il significato e lo scopo della domanda fin dal primo tentativo.
  • Allineamento del registro comunicativo – Indipendentemente dal modello, il tono del prompt tende a essere riflesso nel tono della risposta. Se l’utente utilizza un registro cortese e professionale, il modello risponde con uno stile simile, favorendo una coerenza comunicativa che migliora la qualità dell’interazione. Questo allineamento non solo rende il dialogo più piacevole, ma contribuisce anche a mantenere uno standard formale adeguato nei contesti professionali.
  • Beneficio per l’esperienza dell’utente – Anche se non è indispensabile per ottenere informazioni corrette, la cortesia migliora sensibilmente la qualità complessiva dell’esperienza. Un’interazione caratterizzata da rispetto e chiarezza tende a essere più scorrevole, meno conflittuale e più collaborativa. Questo si traduce in una maggiore soddisfazione dell’utente e, spesso, in una migliore percezione di utilità e affidabilità della risposta ricevuta.

Sviluppiamo adesso, invece, gli aspetti caratteristici dei vari LLM:

  • ChatGPT pone un’attenzione particolare all’allineamento culturale: riconosce che il tono e la forma del prompt non solo influenzano la chiarezza, ma permettono anche di adattare lo stile della risposta a norme culturali e contesti comunicativi diversi. Questo approccio contribuisce a mantenere un registro coerente con quello dell’utente e ad aumentare la rilevanza percepita del contenuto. Inoltre, ChatGPT evidenzia come la cortesia faciliti la gestione del contesto nei dialoghi prolungati, riducendo i rischi di incoerenza o perdita di informazioni rilevanti.
  • Gemini sottolinea che la cortesia è spesso correlata a una maggiore completezza informativa del prompt. Secondo la sua analisi, chi formula una domanda in modo cortese tende a dedicare più tempo alla stesura, fornendo più dettagli utili per costruire una risposta precisa. In questo senso, la cortesia diventa un indicatore indiretto della qualità dell’input, e quindi una leva per generare output più mirati e pertinenti.
  • Claude introduce un elemento distintivo: considera la cortesia come un facilitatore di conversazioni iterative. Un tono cordiale e collaborativo incoraggia lo scambio di chiarimenti e favorisce un processo di raffinamento progressivo delle risposte. Non si tratta quindi di un impatto diretto sulla singola risposta, ma di un miglioramento dell’interazione nel suo complesso, con vantaggi soprattutto nei contesti di lavoro collaborativo o problem solving complesso.
  • Perplexity si concentra sull’impatto percettivo della cortesia dal punto di vista dell’utente. Pur ribadendo che la correttezza tecnica della risposta non dipende dal tono, evidenzia come la cortesia migliori la percezione di affidabilità, la gradevolezza dell’interazione e la predisposizione dell’utente a valorizzare le informazioni ricevute. In questo senso, la cortesia agisce come un “fattore di fiducia” che contribuisce a rafforzare il rapporto tra utente e modello.

In definitiva, i vari LLM si “sentono” influenzati dalla cortesia … eccome.

La cortesia come leva etica e comunicativa

La questione della cortesia nei confronti dell’intelligenza artificiale non si riduce a un dettaglio formale o di “galateo digitale”. Al contrario, i diversi livelli di analisi – dai processi di addestramento, alle ricerche accademiche, alle linee guida dei provider, fino alla “voce” diretta dei modelli stessi – mostrano come la forma linguistica abbia effetti concreti, seppur indiretti, sulla sostanza delle interazioni.

I dati empirici ci confermano che un registro rispettoso e ordinato favorisce risposte più chiare, accurate e culturalmente allineate. Le aziende leader del settore, pur non imponendo la cortesia come requisito tecnico, riconoscono che questa contribuisce a migliorare la qualità percepita dell’esperienza utente e ad “umanizzare” l’interazione.

Dal canto loro, gli stessi LLM confermano che non provano emozioni, né subiscono influenze affettive dal tono dell’utente. Tuttavia, riconoscono un aspetto fondamentale: i prompt formulati con cortesia tendono a essere non solo più ordinati e chiari, ma anche più completi e coerenti dal punto di vista informativo. Questo si traduce in un vantaggio pratico immediato: meno ambiguità da interpretare, maggiore facilità nel comprendere l’intento dell’utente, e quindi risposte più pertinenti. Inoltre, un registro rispettoso e collaborativo predispone il modello a restituire un tono simile, generando un effetto specchio che innalza la qualità percepita del dialogo. Ancora più interessante è il fatto che la cortesia favorisca l’avvio di conversazioni iterative e produttive, nelle quali l’utente e il modello costruiscono progressivamente una risposta più articolata e precisa. In altre parole, la gentilezza non incide tanto sulla singola risposta, quanto sulla dinamica complessiva dello scambio comunicativo, incoraggiando l’approfondimento e riducendo il rischio di fraintendimenti o interruzioni brusche.

La cortesia, dunque, non è una bacchetta magica che trasforma un cattivo prompt in uno buono, né garantisce di per sé una maggiore veridicità dei contenuti. È però un fattore abilitante: un “lubrificante comunicativo” che riduce i fraintendimenti, favorisce coerenza stilistica e aumenta la fiducia dell’utente nel risultato. Come accade nelle relazioni umane, anche nel dialogo fra esseri umani e intelligenza artificiale la forma influenza la sostanza.

Resta però aperta una sfida etica e sociale. Così come la cortesia può migliorare la qualità dell’interazione, può tuttavia anche diventare uno strumento per aumentare la compliance del modello, persino in scenari potenzialmente rischiosi come la generazione di disinformazione e/o fake news. Tutto questo ci impone di sviluppare una nuova consapevolezza: non basta “essere gentili” con l’IA, occorre imparare a usare consapevolmente la cortesia come leva progettuale nel prompting, distinguendo quando favorisce chiarezza e collaborazione da quando rischia di aggirare i filtri di sicurezza.

In definitiva, coltivare la cortesia nell’interazione con i LLM significa investire in una comunicazione più chiara, rispettosa e produttiva. Non è solo una buona pratica per ottenere risposte migliori, ma anche un esercizio collettivo di responsabilità: perché la forma con cui ci rivolgiamo all’IA contribuisce, in misura non banale, a educare la sostanza del futuro rapporto tra esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale.

Bibliografia

Google Cloud (2025), Overview of prompting strategies, Generative AI on Vertex AI-Documentation.

OpenAI (2025), Best practices for prompt engineering with the OpenAI API, Article.

PromptHub (2025), An Analysis of the Claude 4 System Prompt, Article.

Vinay R. et al (2025), Emotional prompting amplifies disinformation generation in AI large language models, Frontiers in Artificial Intelligence.

Wright, W. (2024). Please Be Polite to ChatGPT, Scientific American.

Yin et al. (2024). Should We Respect LLMs? A Cross-Lingual Study on the Influence of Prompt Politeness on LLM Performance, Arxiv.

Zao Sanders M. (2025), How People Are Really Using Gen AI in 2025, Harvard Business Review.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Massimo Pirozzi
Project, Program & Portfolio Manager, Generative AI Leader & Specialist, Lecturer, Educator
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • fusione swisscom-vodafone al vaglio delle autorità crisi tlc piano di rilancio delle tlc

  • il piano di rilancio

    TLC, dal Governo 629 milioni: basteranno a uscire dalla crisi?

    16 Mag 2025

    di Domenico Salerno

    Condividi
  • Amazon.sg_

  • ecommerce

    Posizionamento su Amazon: come l’algoritmo decide le vendite

    11 Lug 2025

    di Alberto Caschili

    Condividi
  • carta identità elettronica

  • LA GUIDA

    Carta d'identità elettronica (Cie), come usarla online al posto di Spid

    12 Giu 2025

    di Alessandro Longo e Andrea Tironi

    Condividi

Articolo 1 di 4