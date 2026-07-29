Nel tempo dei social media, delle piattaforme e dell’intelligenza artificiale generativa, la narrazione si moltiplica, si frammenta, si automatizza. Ma proprio perché l’essere umano è naturalmente portato a raccontare per dare senso all’esperienza, diventa urgente interrogarsi su autenticità, fiducia, responsabilità e qualità degli ambienti narrativi digitali.
narrazione digitale
Cosa resta della parola umana quando anche le macchine raccontano
Nel tempo dei social media, delle piattaforme e dell’intelligenza artificiale generativa, la narrazione digitale cambia forma e funzione. Le storie si moltiplicano, ma non sempre generano senso condiviso. Diventa quindi decisiva una nuova ecologia del racconto, fondata su autenticità, fiducia e responsabilità
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