Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV sfida l’AI sul terreno dell’umano

La decisione di Papa Leone XIV di dedicare all’intelligenza artificiale la sua prima enciclica, “Magnifica Humanitas”, merita una lettura che oltrepassa il perimetro ecclesiale e interpella direttamente il nostro tempo. La scelta del Santo Padre riguarda l’AI, ma in realtà parla dell’uomo, della libertà, del lavoro, della conoscenza e della responsabilità davanti a una trasformazione che sta modificando in profondità le categorie attraverso le quali interpretiamo la società, il potere e il futuro.

L’intelligenza artificiale nell’enciclica di Papa Leone XIV

Osservata da una prospettiva laica, questa iniziativa assume un valore storico unico. La Chiesa, nei grandi passaggi della modernità, ha spesso saputo cogliere il punto in cui la tecnica smette di essere semplice progresso materiale e diventa questione umana, sociale e politica. Leone XIII, con la “Rerum Novarum” del 1891, seppe leggere la rivoluzione industriale a partire dalla dignità del lavoro e dalle nuove tensioni generate dal rapporto tra capitale, fabbrica e questione operaia. Leone XIV sembra voler collocare l’intelligenza artificiale dentro una riflessione di analoga profondità, ponendo al centro la persona nel momento in cui la rivoluzione algoritmica entra nella vita quotidiana, nei processi decisionali, nelle professioni, nella guerra, nell’educazione e nella produzione stessa della conoscenza.

La rivoluzione industriale trasformò il lavoro, la città, la produzione, i rapporti sociali e l’organizzazione economica. L’intelligenza artificiale opera su un piano ancora più delicato, perché interviene sul modo in cui l’uomo pensa, decide, apprende, comunica e interpreta la realtà. La macchina industriale moltiplicava la forza fisica, l’AI moltiplica e orienta capacità cognitive, analitiche e decisionali, fino a incidere sullo spazio tradizionalmente riservato al giudizio umano. Proprio per questo la nuova rivoluzione potrebbe avere effetti persino più profondi di quella industriale, perché tocca la relazione tra intelligenza, responsabilità e libertà.

Magnifica Humanitas e la centralità dell’uomo

Il titolo “Magnifica Humanitas” contiene già una precisa indicazione culturale. L’intelligenza artificiale viene posta davanti alla centralità dell’uomo, alla sua dignità e alla sua irriducibilità a dato, funzione, profilo o prestazione. È un’impostazione che può essere compresa anche da chi affronta questi temi da una sensibilità laica, perché restituisce al dibattito tecnologico la sua domanda principale. La tecnologia va compresa e governata, orientata verso fini riconoscibili, sottratta alla pura accelerazione del mercato e della competizione geopolitica. Quando sistemi sempre più potenti selezionano informazioni, anticipano comportamenti, producono linguaggio, influenzano decisioni e organizzano pezzi rilevanti della vita collettiva, la questione finisce inevitabilmente per diventare politica e antropologica.

La presenza annunciata, nel percorso di presentazione dell’enciclica, di figure provenienti anche dal mondo tecnico e dalla ricerca sull’interpretabilità dei sistemi di AI come Christopher Olah, uno dei cofondatori di Anthropic, suggerisce una volontà di affrontare il tema nella sua concretezza. Questo aspetto è importante, perché l’etica dell’intelligenza artificiale acquista forza solo quando dialoga con la struttura reale della tecnologia. Comprendere come funzionano i modelli, quali dati vengono utilizzati, dove si genera opacità, quali decisioni vengono automatizzate e quali interessi si concentrano intorno alle infrastrutture computazionali significa entrare nel cuore della trasformazione. La riflessione umanistica ha bisogno della competenza tecnica, così come la tecnica ha bisogno di una direzione culturale, giuridica e sociale.

AI, sovranità e potere globale

L’AI è già presente nei luoghi decisivi della vita pubblica, entra nella sicurezza nazionale, nell’intelligence, nella difesa, nella sanità, nella finanza, nella pubblica amministrazione, nella formazione e nel lavoro. Per questa ragione diventa rapidamente una questione di sovranità. Il potere, nei prossimi anni, passerà sempre più dalla capacità di controllare dati, modelli, infrastrutture di calcolo e regole di responsabilità e chi possiede queste leve avrà una posizione dominante nella nuova architettura globale; chi le subisce rischierà di dipendere da sistemi costruiti altrove, secondo logiche difficili da verificare e da correggere.

Qui l’intervento del Santo Padre è di grande importanza perché va oltre la dottrina sociale della Chiesa. Il suo valore consiste nel riportare il dibattito sull’AI dentro una cornice più alta, nella quale progresso tecnico e destino dell’uomo vengono pensati insieme. La domanda decisiva riguarda ciò che l’uomo intende restare mentre la macchina diventa sempre più capace. È una domanda che appartiene alla filosofia, alla politica, al diritto, all’economia e alla sicurezza, prima ancora che alla teologia. Anche una lettura laica può riconoscere alla riflessione religiosa la capacità di richiamare il progresso alla questione dei fini, evitando che l’innovazione venga misurata soltanto sulla base della velocità, dell’efficienza o della convenienza economica.

Il lavoro davanti alla rivoluzione algoritmica

Il lavoro sarà uno dei terreni più sensibili. L’intelligenza artificiale sta già modificando professioni intellettuali, processi produttivi, attività creative, funzioni amministrative e modelli organizzativi. La nuova questione sociale riguarderà la qualità dell’autonomia professionale, il rapporto tra competenza umana e automazione, la concentrazione della conoscenza in poche grandi piattaforme e la possibilità che intere categorie di lavoratori vengano valutate, indirizzate o sostituite da sistemi opachi. La frattura più rilevante dei prossimi anni potrebbe passare tra chi governa le macchine intelligenti e chi viene governato dai loro effetti.

Ancora più delicato è il rapporto tra AI e guerra. La convergenza tra sistemi autonomi, droni, cyber intelligence, capacità predittive e potenza di calcolo sta cambiando la natura della decisione militare. La distanza tra comando, algoritmo ed effetto operativo tende ad aumentare, rendendo più fragile il legame tra decisione umana e responsabilità. In questo spazio si giocherà una parte decisiva della sicurezza internazionale, perché l’automazione applicata alla forza può alterare tempi, soglie e criteri della scelta politica in materia di conflitto.

La Commissione interdicasteriale sull’intelligenza artificiale

La costituzione di una Commissione interdicasteriale sull’intelligenza artificiale rafforza il senso di questa scelta. La Santa Sede sembra voler costruire una riflessione stabile, capace di attraversare educazione, comunicazione, scienza, sviluppo umano, vita sociale e cultura della pace. È una decisione molto importante, perché riconosce la natura trasversale dell’AI e la sua capacità di incidere su molte dimensioni della convivenza. Una tecnologia di questa portata richiede pensiero lungo, competenze diverse e una visione istituzionale che sappia andare oltre l’urgenza del momento.

La vera questione adesso sarà trasformare questa consapevolezza in conseguenze reali. L’etica dell’intelligenza artificiale avrà valore se diventerà governo dei processi, responsabilità giuridica, cultura diffusa e capacità concreta di controllo. Una grande enciclica può indicare una direzione, ma serviranno istituzioni preparate, imprese responsabili, università capaci di formare nuove competenze e classi dirigenti all’altezza di una trasformazione che richiede conoscenza tecnica e maturità politica.

Governare l’AI come questione di civiltà

La scelta di Leone XIV appare, per questo, come un atto di forte consapevolezza storica. L’intelligenza artificiale è ormai una delle grandi infrastrutture del potere contemporaneo e incide sul modo in cui l’uomo lavora, decide, conosce, combatte, comunica e costruisce il proprio rapporto con la verità. Averla posta al centro del magistero iniziale significa riconoscere che la questione algoritmica è ormai una questione di civiltà. Governare l’AI vuol dire decidere quale idea di uomo, di società e di futuro intendiamo consegnare alla storia.