Ci sono episodi apparentemente banali che raccontano molto più di quanto sembri. Uno di questi mi è capitato durante un periodo all’estero. L’albergo era molto grande, con centinaia di camere e una sala colazioni capace di accogliere ogni mattina moltissimi ospiti. All’ingresso, una dipendente chiedeva semplicemente il numero della stanza. Controllava sul computer che la colazione fosse inclusa e, pochi istanti dopo, una piccola stampante iniziava a lavorare. Stampava tre scontrini praticamente identici. Uno veniva consegnato al cliente. Gli altri due finivano immediatamente nel cestino.