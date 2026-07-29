Ci sono episodi apparentemente banali che raccontano molto più di quanto sembri. Uno di questi mi è capitato durante un periodo all’estero. L’albergo era molto grande, con centinaia di camere e una sala colazioni capace di accogliere ogni mattina moltissimi ospiti. All’ingresso, una dipendente chiedeva semplicemente il numero della stanza. Controllava sul computer che la colazione fosse inclusa e, pochi istanti dopo, una piccola stampante iniziava a lavorare. Stampava tre scontrini praticamente identici. Uno veniva consegnato al cliente. Gli altri due finivano immediatamente nel cestino.
software rigidi
Così funziona il sistema: quando il software complica la vita (e cosa può fare l’AI)
Un episodio in albergo diventa il punto di partenza per riflettere sui limiti della digitalizzazione: software rigidi, procedure inutili e manutenzione costosa costringono spesso le persone ad adattarsi ai sistemi. L’intelligenza artificiale generativa potrebbe ridurre questa distanza
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