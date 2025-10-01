Un’analisi di due fenomeni apparentemente distinti, ma strettamente connessi – il dispotismo digitale, inteso come delega di funzioni cognitive, decisionali e politiche a sistemi tecnologici, e il terrapiattismo digitale, interpretato come la diffusione legittimata di narrazioni semplificate, spesso cospirative, che riducono la complessità del mondo a schemi semplicistici e rassicuranti – ci aiuta a comprendere come la banalizzazione polarizzata possa favorire la regressione culturale.
Dispotismo e terrapiattismo: la deriva culturale del digitale
Il dispotismo digitale trasforma cittadini in consumatori passivi di contenuti filtrati. Algoritmi e piattaforme concentrano potere informativo, sostituendo il pensiero critico con narrazioni semplificate che minacciano le basi della democrazia contemporanea
