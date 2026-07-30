Negli ultimi mesi il dibattito su media e minori si è arricchito di un elemento nuovo. Dopo anni in cui l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle responsabilità degli adulti (genitori, insegnanti, scuole, piattaforme digitali e istituzioni) iniziano a comparire iniziative che sembrano cambiare prospettiva.
media e minori
Educazione digitale, il controllo non basta: serve ascolto
Il dibattito su media e minori si sposta dal solo controllo degli adulti alla costruzione di un dialogo educativo tra generazioni. Dalle famiglie alla scuola, fino ai laboratori di cittadinanza digitale, emerge l’esigenza di imparare insieme ad abitare gli ambienti digitali
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