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media e minori

Educazione digitale, il controllo non basta: serve ascolto

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Il dibattito su media e minori si sposta dal solo controllo degli adulti alla costruzione di un dialogo educativo tra generazioni. Dalle famiglie alla scuola, fino ai laboratori di cittadinanza digitale, emerge l’esigenza di imparare insieme ad abitare gli ambienti digitali

Pubblicato il 30 lug 2026
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Mirta Michilli

direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale

sicurezza nella formazione scuola-lavoro

Negli ultimi mesi il dibattito su media e minori si è arricchito di un elemento nuovo. Dopo anni in cui l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle responsabilità degli adulti (genitori, insegnanti, scuole, piattaforme digitali e istituzioni) iniziano a comparire iniziative che sembrano cambiare prospettiva.

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