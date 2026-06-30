Finom propone un’offerta pensata per chi sostiene spese ricorrenti, acquista servizi digitali e opera anche sui mercati internazionali: la nuova carta di debito business Finom Metal pensata per aziende e professionisti.
La soluzione, disponibile in tutti i Paesi europei in cui Finom è presente, abbina cashback, vantaggi sui pagamenti in valuta estera e benefit dedicati ai viaggi di lavoro.
Indice degli argomenti
Come funziona la carta business Finom Metal
L’obiettivo della nuova carta di debito business Finom Metal è ridurre alcune delle principali voci di costo che incidono sull’operatività quotidiana delle aziende.
Tra i vantaggi previsti figurano:
- cashback dell’1,2% sulle spese aziendali, fino a 5.000 euro al mese;
- nessuna maggiorazione Finom sui pagamenti in valuta diversa dall’euro fino a 100.000 euro mensili, nel rispetto delle condizioni previste;
- carta Visa Debit in metallo con consegna espressa;
- benefit dedicati ai viaggi e agli strumenti digitali.
Cashback, pagamenti internazionali e vantaggi esclusivi con Finom Metal
Uno degli elementi centrali dell’offerta della carta business Finom Metal è il cashback, pensato per restituire parte delle spese sostenute durante l’attività aziendale.
A questo si aggiunge l’eliminazione delle maggiorazioni Finom sui pagamenti effettuati in valuta estera entro il limite mensile previsto. Si tratta di un vantaggio interessante per imprese che acquistano servizi all’estero, collaborano con fornitori internazionali oppure affrontano frequenti trasferte di lavoro.
Il pacchetto comprende inoltre:
- un ingresso mensile nelle lounge aeroportuali;
- due accessi Fast Track ogni mese;
- due eSIM da 1 GB al mese;
- rimborso del primo mese di alcuni abbonamenti AI, tra cui ChatGPT, Claude, Perplexity e Cursor, per i nuovi utenti che effettuano il pagamento con la carta.
Quanto costa Finom Metal
La carta può essere richiesta a 29,99 euro al mese oppure è inclusa senza costi aggiuntivi nel piano Finom Grow.
|Caratteristica
|Dettagli
|Canone mensile
|29,99 euro
|Piano Grow
|1 carta Metal inclusa
|Cashback
|1,2% fino a 5.000 euro al mese
|Pagamenti in valuta estera
|Nessuna maggiorazione Finom fino a 100.000 euro al mese*
|Circuito
|Visa Debit
|Benefit
|Lounge aeroportuali, Fast Track, eSIM, rimborso primo mese di alcuni software AI
*Restano valide le condizioni previste per le operazioni effettuate fuori dagli orari di mercato.
A chi conviene la carta business Finom Metal
La proposta di Finom è rivolta soprattutto a:
- PMI con spese operative ricorrenti;
- startup e agenzie che utilizzano numerosi servizi digitali;
- consulenti e professionisti che viaggiano frequentemente;
- aziende che effettuano pagamenti in valuta estera o acquistano da fornitori internazionali.
Per queste realtà il cashback e il risparmio sulle operazioni internazionali possono contribuire a compensare il costo del canone mensile. Chi, invece, utilizza raramente la carta, opera quasi esclusivamente in euro e sostiene poche spese ricorrenti potrebbe ottenere benefici più contenuti.
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