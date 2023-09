I tre step per proteggere il nostro futuro dalla distopia digitale

In fondo siamo tutti cercatori. Cercatori di sicurezza economica e sociale, cercatori di una vita migliore per noi e per i nostri cari, cercatori di conoscenza e, scavando più in profondità, cercatori di senso.

Il pensiero di Ian Bremmer

Uno di questi cercatori[1] mi ha fatto conoscere il pensiero di Ian Bremmer, un politologo e scrittore americano in realtà piuttosto noto. Bremmer ha espresso in modo magistrale una “sensazione” che avevo da un po’ di tempo, ossia quella della centralità mondiale del digitale. Allo stesso tempo, la visione di Brenner ha contribuito a risvegliare in me la consapevolezza del senso del lavoro e insieme della responsabilità di chi, come me, fa parte dell’esercito di specialisti dell’information technology.

Se avete dieci minuti di tempo vi consiglio di partire dal video di Bremmer “The Next Global Superpower Isn’t Who You Think” sul canale YouTube di TED.