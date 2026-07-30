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Iliad offerta fibra a 22,99 euro per sempre: cosa include e quanto si risparmia

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L’offerta di Iliad per avere la fibra è attivabile fino al 10 settembre e consente di bloccare il canone a 22,99 euro al mese per sempre per i clienti mobile idonei. Include connessione FTTH, router Wi-Fi 7 in comodato gratuito, chiamate illimitate e velocità fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte da tecnologia EPON

Pubblicato il 30 lug 2026
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Iliad offerta fibra
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Iliad offerta fibra: i 3 punti chiave

  • Prezzo promozionale a 22,99 euro/mese per Iliad fibra per chi ha un’ offerta mobile da almeno 9,99 euro e pagamento automatico; promo valida fino al 10 settembre.
  • Connessione FTTH con router in comodato Wi-Fi 7, app iliadbox Connect; velocità fino a 5 Gbit/s (EPON), 2,5 Gbit/s (GPON) o 1 Gbit/s nelle aree bianche.
  • Installazione una tantum 39,99 euro; sconto permanente di 4€/mese (risparmio es.: 48 euro/anno, 240 euro/5 anni) se restano attive le condizioni, altrimenti il canone torna a 26,99 euro.
Riassunto generato con AI

Iliad garantisce con la sua offerta per la fibra un prezzo conveniente, che permette di sottoscrivere una connessione FTTH a 22,99 euro al mese, anziché 26,99 euro, per chi possiede un’offerta mobile Iliad voce e dati da almeno 9,99 euro al mese e utilizza un metodo di pagamento automatico.

La promozione di Iliad è disponibile fino alle ore 15 del 10 settembre. L’operatore, inoltre, include nell’offerta il router Wi-Fi 7 in comodato gratuito.

Iliad, infine, mantiene invariato il prezzo mensile nel tempo: 22,99 euro sono per sempre.

Attiva l’offerta di Iliad per navigare con la fibra

Indice degli argomenti

Quanto costa l’offerta di Iliad per la fibra e chi può ottenere lo sconto

Il prezzo promozionale di Iliad è riservato ai clienti che associano la linea fissa a un’offerta mobile compatibile. Chi non soddisfa questi requisiti paga 26,99 euro al mese. L’installazione ha un costo una tantum di 39,99 euro.

Il vantaggio economico è permanente, purché restino attive le condizioni previste dall’operatore: offerta mobile compatibile e pagamento automatico.

In caso contrario, il canone torna al prezzo standard fino al ripristino dei requisiti.

VoceDettaglio
Canone standard26,99 €/mese
Canone con vantaggio Casa + Mobile22,99 €/mese per sempre
Installazione39,99 € una tantum
Routeriliadbox Wi-Fi 7 in comodato gratuito
TecnologiaFibra FTTH
Download massimoFino a 5 Gbit/s (EPON)
Upload massimoFino a 1 Gbit/s (GPON)
ChiamateIllimitate in Italia e verso numerose destinazioni internazionali
Scadenza promozioneFino al 10 settembre, ore 15

Connessione FTTH e router Wi-Fi 7: cosa comprende l’offerta

L’offerta di Iliad comprende una connessione in fibra ottica FTTH e la iliadbox Wi-Fi 7, fornita gratuitamente in comodato d’uso.

Il router integra la più recente tecnologia Wi-Fi 7, progettata per gestire numerosi dispositivi collegati contemporaneamente con maggiore stabilità. È inoltre dotato di modalità Sleeping e pulsante di spegnimento dedicato per limitare i consumi elettrici quando non viene utilizzato.

Sono inclusi anche:

  • minuti illimitati verso numeri fissi italiani e numerose destinazioni internazionali;
  • chiamate verso i cellulari di Stati Uniti e Canada;
  • applicazione iliadbox Connect per la gestione della rete domestica.

Le velocità disponibili in base alla copertura

Le prestazioni cambiano in funzione della tecnologia disponibile presso l’abitazione.

  • Nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON la velocità teorica raggiunge fino a 5 Gbit/s in download, distribuiti tra rete Wi-Fi e porte Ethernet, con upload fino a 700 Mbit/s.
  • Dove è disponibile la rete FTTH GPON, la connessione arriva fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload.
  • Nelle aree bianche la velocità massima è pari a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Le prestazioni effettive dipendono anche dalla copertura, dalla congestione della rete e dai dispositivi utilizzati.

Quanto può risparmiare effettivamente una famiglia italiana con Iliad

Per una famiglia italiana con due adulti e due figli, già cliente Iliad Mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese, il vantaggio è immediato.

Lo sconto sulla fibra è pari a 4 euro ogni mese rispetto al prezzo standard. Il risparmio raggiunge 48 euro in un anno e 240 euro in cinque anni, senza considerare eventuali aumenti tariffari che potrebbero interessare altre offerte con prezzi non bloccati.

Per chi utilizza contemporaneamente smart working, streaming in alta definizione, videogiochi online e dispositivi smart home, la disponibilità di una connessione fino a 5 Gbit/s e del router Wi-Fi 7 consente inoltre di sfruttare al meglio la banda disponibile su più dispositivi collegati.

Attiva l’offerta di Iliad per navigare con la fibra
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