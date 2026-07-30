Iliad garantisce con la sua offerta per la fibra un prezzo conveniente, che permette di sottoscrivere una connessione FTTH a 22,99 euro al mese, anziché 26,99 euro, per chi possiede un’offerta mobile Iliad voce e dati da almeno 9,99 euro al mese e utilizza un metodo di pagamento automatico.
La promozione di Iliad è disponibile fino alle ore 15 del 10 settembre. L’operatore, inoltre, include nell’offerta il router Wi-Fi 7 in comodato gratuito.
Iliad, infine, mantiene invariato il prezzo mensile nel tempo: 22,99 euro sono per sempre.
Indice degli argomenti
Quanto costa l’offerta di Iliad per la fibra e chi può ottenere lo sconto
Il prezzo promozionale di Iliad è riservato ai clienti che associano la linea fissa a un’offerta mobile compatibile. Chi non soddisfa questi requisiti paga 26,99 euro al mese. L’installazione ha un costo una tantum di 39,99 euro.
Il vantaggio economico è permanente, purché restino attive le condizioni previste dall’operatore: offerta mobile compatibile e pagamento automatico.
In caso contrario, il canone torna al prezzo standard fino al ripristino dei requisiti.
|Voce
|Dettaglio
|Canone standard
|26,99 €/mese
|Canone con vantaggio Casa + Mobile
|22,99 €/mese per sempre
|Installazione
|39,99 € una tantum
|Router
|iliadbox Wi-Fi 7 in comodato gratuito
|Tecnologia
|Fibra FTTH
|Download massimo
|Fino a 5 Gbit/s (EPON)
|Upload massimo
|Fino a 1 Gbit/s (GPON)
|Chiamate
|Illimitate in Italia e verso numerose destinazioni internazionali
|Scadenza promozione
|Fino al 10 settembre, ore 15
Connessione FTTH e router Wi-Fi 7: cosa comprende l’offerta
L’offerta di Iliad comprende una connessione in fibra ottica FTTH e la iliadbox Wi-Fi 7, fornita gratuitamente in comodato d’uso.
Il router integra la più recente tecnologia Wi-Fi 7, progettata per gestire numerosi dispositivi collegati contemporaneamente con maggiore stabilità. È inoltre dotato di modalità Sleeping e pulsante di spegnimento dedicato per limitare i consumi elettrici quando non viene utilizzato.
Sono inclusi anche:
- minuti illimitati verso numeri fissi italiani e numerose destinazioni internazionali;
- chiamate verso i cellulari di Stati Uniti e Canada;
- applicazione iliadbox Connect per la gestione della rete domestica.
Le velocità disponibili in base alla copertura
Le prestazioni cambiano in funzione della tecnologia disponibile presso l’abitazione.
- Nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON la velocità teorica raggiunge fino a 5 Gbit/s in download, distribuiti tra rete Wi-Fi e porte Ethernet, con upload fino a 700 Mbit/s.
- Dove è disponibile la rete FTTH GPON, la connessione arriva fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload.
- Nelle aree bianche la velocità massima è pari a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Le prestazioni effettive dipendono anche dalla copertura, dalla congestione della rete e dai dispositivi utilizzati.
Quanto può risparmiare effettivamente una famiglia italiana con Iliad
Per una famiglia italiana con due adulti e due figli, già cliente Iliad Mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese, il vantaggio è immediato.
Lo sconto sulla fibra è pari a 4 euro ogni mese rispetto al prezzo standard. Il risparmio raggiunge 48 euro in un anno e 240 euro in cinque anni, senza considerare eventuali aumenti tariffari che potrebbero interessare altre offerte con prezzi non bloccati.
Per chi utilizza contemporaneamente smart working, streaming in alta definizione, videogiochi online e dispositivi smart home, la disponibilità di una connessione fino a 5 Gbit/s e del router Wi-Fi 7 consente inoltre di sfruttare al meglio la banda disponibile su più dispositivi collegati.
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