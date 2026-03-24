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Intelligenza artificiale e musica, il valore creativo dell’errore

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L’intelligenza artificiale può aiutare la musica a funzionare meglio, ma fatica a produrre l’errore che spesso accende l’invenzione artistica. Da Jon Caramanica a Picasso, il punto decisivo resta la forza creativa dell’imprevisto

Pubblicato il 24 mar 2026
Marco Ongaro

Cantautore, librettista, saggista

Universal–Nvidia

Secondo Jon Caramanica, critico di musica pop al New York Times, l’IA è già dentro la musica in modi sottili e difficili da etichettare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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