Secondo Jon Caramanica, critico di musica pop al New York Times, l’IA è già dentro la musica in modi sottili e difficili da etichettare.
invenzione artistica
Intelligenza artificiale e musica, il valore creativo dell’errore
L’intelligenza artificiale può aiutare la musica a funzionare meglio, ma fatica a produrre l’errore che spesso accende l’invenzione artistica. Da Jon Caramanica a Picasso, il punto decisivo resta la forza creativa dell’imprevisto
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