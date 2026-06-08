Acquistare un iPhone 17 a rate senza interessi è oggi possibile attraverso SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum.
L’iniziativa di SelfyConto è rivolta ai correntisti che accedono a SelfyShop, il marketplace dedicato della banca, dove è possibile finanziare l’acquisto di dispositivi Apple con TAN 0% e TAEG 0%, senza costi di istruttoria e con esito immediato della richiesta.
Indice degli argomenti
iPhone 17 a rate con TAN e TAEG 0 con SelfyConto: come funziona SelfyShop
L’acquisto dell’iPhone 17 a rate avviene tramite SelfyShop, il catalogo e-commerce riservato ai titolari di SelfyConto attivo da almeno 30 giorni.
La formula proposta da Banca Mediolanum prevede un finanziamento finalizzato con condizioni particolarmente competitive:
|Caratteristica
|Dettaglio
|TAN
|0,00%
|TAEG
|0,00%
|Costi di istruttoria
|Nessuno
|Imposta sostitutiva
|Nessuna
|Anticipo richiesto
|Nessuno
|Spedizione
|Gratuita
|Durata finanziamento
|Da 6 a 48 mesi
|Esito richiesta
|Immediato
|Importo finanziabile
|Da 1.500 € fino a 20.000 €*
*In base alla valutazione del merito creditizio.
Oltre all’iPhone 17, il catalogo comprende anche MacBook, iPad, Apple Watch e altri prodotti tecnologici. La richiesta può essere effettuata direttamente dall’app Mediolanum o dall’area riservata online.
Come accedere al finanziamento per avere un iPhone 17 a rate con SelfyConto
L’accesso è riservato ai clienti SelfyConto che soddisfano alcuni requisiti fondamentali:
- conto aperto da almeno 30 giorni;
- valutazione positiva del merito creditizio;
- disponibilità del plafond assegnato dalla banca.
La procedura è completamente digitale e permette di conoscere subito l’esito della richiesta di finanziamento.
SelfyConto: costi, vantaggi e condizioni del conto di Banca Mediolanum
Per ottenere l’offerta dedicata all’iPhone 17, acquistabile a rate, è necessario aprire SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.
|Servizio
|Under 30
|Over 30
|Canone conto
|Gratis fino a 30 anni
|Gratis il primo anno
|Canone successivo
|Sempre gratuito fino a 30 anni
|3,75 €/mese
|Azzeramento canone
|Non necessario
|Con accredito stipendio o spese di almeno 500 €/mese
|Bonifici SEPA ordinari
|Gratuiti
|Gratuiti
|Bonifici istantanei
|Gratuiti
|Gratuiti
|Prelievi ATM area euro
|Gratuiti e illimitati
|Gratuiti e illimitati
|Carta di debito digitale
|Gratuita
|Gratuita
Tra i servizi inclusi figurano anche l’assistenza via chat, la possibilità di cointestare il conto e una gestione completamente digitale tramite app.
Come ottenere un bonus Amazon da 150 euro e un iPhone 17e 256 GB con SelfyConto
Fino al 12 giugno 2026, inoltre, i nuovi clienti possono ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro. Per riceverlo è necessario avere alcuni requisiti:
- aprire SelfyConto entro il 12 giugno 2026;
- richiedere e attivare la Mediolanum Debit Card;
- effettuare almeno un utilizzo della carta;
- accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.
Inoltre, i clienti che soddisfano i requisiti della promozione e sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati annui di almeno 1.800 euro, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New con versamento del primo contributo entro i termini previsti, possono avere un iPhone 17e da 256 GB. La verifica dei requisiti sarà effettuata entro il 20 novembre 2026.