Acquistare un iPhone 17 a rate senza interessi è oggi possibile attraverso SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum.

L’iniziativa di SelfyConto è rivolta ai correntisti che accedono a SelfyShop, il marketplace dedicato della banca, dove è possibile finanziare l’acquisto di dispositivi Apple con TAN 0% e TAEG 0%, senza costi di istruttoria e con esito immediato della richiesta.

iPhone 17 a rate con TAN e TAEG 0 con SelfyConto: come funziona SelfyShop

L’acquisto dell’iPhone 17 a rate avviene tramite SelfyShop, il catalogo e-commerce riservato ai titolari di SelfyConto attivo da almeno 30 giorni.

La formula proposta da Banca Mediolanum prevede un finanziamento finalizzato con condizioni particolarmente competitive:

Caratteristica Dettaglio TAN 0,00% TAEG 0,00% Costi di istruttoria Nessuno Imposta sostitutiva Nessuna Anticipo richiesto Nessuno Spedizione Gratuita Durata finanziamento Da 6 a 48 mesi Esito richiesta Immediato Importo finanziabile Da 1.500 € fino a 20.000 €*

*In base alla valutazione del merito creditizio.

Oltre all’iPhone 17, il catalogo comprende anche MacBook, iPad, Apple Watch e altri prodotti tecnologici. La richiesta può essere effettuata direttamente dall’app Mediolanum o dall’area riservata online.

Come accedere al finanziamento per avere un iPhone 17 a rate con SelfyConto

L’accesso è riservato ai clienti SelfyConto che soddisfano alcuni requisiti fondamentali:

conto aperto da almeno 30 giorni;

valutazione positiva del merito creditizio;

disponibilità del plafond assegnato dalla banca.

La procedura è completamente digitale e permette di conoscere subito l’esito della richiesta di finanziamento.

SelfyConto: costi, vantaggi e condizioni del conto di Banca Mediolanum

Per ottenere l’offerta dedicata all’iPhone 17, acquistabile a rate, è necessario aprire SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.

Servizio Under 30 Over 30 Canone conto Gratis fino a 30 anni Gratis il primo anno Canone successivo Sempre gratuito fino a 30 anni 3,75 €/mese Azzeramento canone Non necessario Con accredito stipendio o spese di almeno 500 €/mese Bonifici SEPA ordinari Gratuiti Gratuiti Bonifici istantanei Gratuiti Gratuiti Prelievi ATM area euro Gratuiti e illimitati Gratuiti e illimitati Carta di debito digitale Gratuita Gratuita

Tra i servizi inclusi figurano anche l’assistenza via chat, la possibilità di cointestare il conto e una gestione completamente digitale tramite app.

Come ottenere un bonus Amazon da 150 euro e un iPhone 17e 256 GB con SelfyConto

Fino al 12 giugno 2026, inoltre, i nuovi clienti possono ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro. Per riceverlo è necessario avere alcuni requisiti:

aprire SelfyConto entro il 12 giugno 2026; richiedere e attivare la Mediolanum Debit Card; effettuare almeno un utilizzo della carta; accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.

Inoltre, i clienti che soddisfano i requisiti della promozione e sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati annui di almeno 1.800 euro, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New con versamento del primo contributo entro i termini previsti, possono avere un iPhone 17e da 256 GB. La verifica dei requisiti sarà effettuata entro il 20 novembre 2026.