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iPhone 17 a rate con TAN 0 e TAEG 0: come funziona l’offerta riservata ai clienti SelfyConto

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L’offerta SelfyConto di Banca Mediolanum consente ai clienti di acquistare un iPhone 17 a rate con TAN 0 e TAEG 0 attraverso SelfyShop. Nessun costo di istruttoria, nessuna spesa accessoria e piani di rimborso fino a 48 mesi si affiancano a un conto corrente con canone azzerabile e bonus dedicati ai nuovi clienti

Pubblicato il 8 giu 2026
iPhone 17 a rate
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iPhone 17 a rate con SelfyConto in 3 punti chiave

  • Offerta: SelfyConto di Banca Mediolanum consente l’acquisto dell’iPhone 17 a rate su SelfyShop con TAN 0% e TAEG 0%, senza costi e con esito immediato.
  • Requisiti: conto attivo da >=30 giorni, valutazione positiva del merito creditizio, accredito stipendio/pensione o spese >=500€/mese, investimento programmato o Piano Individuale Pensionistico e plafond disponibile.
  • Vantaggi: procedura digitale via app, gestione integrata conto, e-commerce e servizi di risparmio, possibile Buono Regalo Amazon.it da 150€ fino al 12/06/2026.
Riassunto generato con AI

Acquistare un iPhone 17 a rate senza interessi è oggi possibile attraverso SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum.

L’iniziativa di SelfyConto è rivolta ai correntisti che accedono a SelfyShop, il marketplace dedicato della banca, dove è possibile finanziare l’acquisto di dispositivi Apple con TAN 0% e TAEG 0%, senza costi di istruttoria e con esito immediato della richiesta.

Ottieni un iPhone 17 a rate con SelfyConto

iPhone 17 a rate con TAN e TAEG 0 con SelfyConto: come funziona SelfyShop

L’acquisto dell’iPhone 17 a rate avviene tramite SelfyShop, il catalogo e-commerce riservato ai titolari di SelfyConto attivo da almeno 30 giorni.

La formula proposta da Banca Mediolanum prevede un finanziamento finalizzato con condizioni particolarmente competitive:

CaratteristicaDettaglio
TAN0,00%
TAEG0,00%
Costi di istruttoriaNessuno
Imposta sostitutivaNessuna
Anticipo richiestoNessuno
SpedizioneGratuita
Durata finanziamentoDa 6 a 48 mesi
Esito richiestaImmediato
Importo finanziabileDa 1.500 € fino a 20.000 €*

*In base alla valutazione del merito creditizio.

Oltre all’iPhone 17, il catalogo comprende anche MacBook, iPad, Apple Watch e altri prodotti tecnologici. La richiesta può essere effettuata direttamente dall’app Mediolanum o dall’area riservata online.

Come accedere al finanziamento per avere un iPhone 17 a rate con SelfyConto

L’accesso è riservato ai clienti SelfyConto che soddisfano alcuni requisiti fondamentali:

  • conto aperto da almeno 30 giorni;
  • valutazione positiva del merito creditizio;
  • disponibilità del plafond assegnato dalla banca.

La procedura è completamente digitale e permette di conoscere subito l’esito della richiesta di finanziamento.

SelfyConto: costi, vantaggi e condizioni del conto di Banca Mediolanum

Per ottenere l’offerta dedicata all’iPhone 17, acquistabile a rate, è necessario aprire SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.

ServizioUnder 30Over 30
Canone contoGratis fino a 30 anniGratis il primo anno
Canone successivoSempre gratuito fino a 30 anni3,75 €/mese
Azzeramento canoneNon necessarioCon accredito stipendio o spese di almeno 500 €/mese
Bonifici SEPA ordinariGratuitiGratuiti
Bonifici istantaneiGratuitiGratuiti
Prelievi ATM area euroGratuiti e illimitatiGratuiti e illimitati
Carta di debito digitaleGratuitaGratuita

Tra i servizi inclusi figurano anche l’assistenza via chat, la possibilità di cointestare il conto e una gestione completamente digitale tramite app.

Come ottenere un bonus Amazon da 150 euro e un iPhone 17e 256 GB con SelfyConto

Fino al 12 giugno 2026, inoltre, i nuovi clienti possono ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro. Per riceverlo è necessario avere alcuni requisiti:

  1. aprire SelfyConto entro il 12 giugno 2026;
  2. richiedere e attivare la Mediolanum Debit Card;
  3. effettuare almeno un utilizzo della carta;
  4. accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.

Inoltre, i clienti che soddisfano i requisiti della promozione e sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati annui di almeno 1.800 euro, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New con versamento del primo contributo entro i termini previsti, possono avere un iPhone 17e da 256 GB. La verifica dei requisiti sarà effettuata entro il 20 novembre 2026.

Ottieni un iPhone 17 a rate con SelfyConto
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Patrizia Chimera
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