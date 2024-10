L’editoria digitale sta vivendo una crescita significativa, anche in Italia, dove nel 2023 le vendite di audiolibri hanno raggiunto i 28 milioni di euro (+12% rispetto all’anno precedente) e quelle di ebook hanno toccato gli 81 milioni di euro (+2,5% rispetto al 2023), secondo i dati dell’AIE (Associazione Italiana Editori).

In questo contesto si inseriscono i Webbook, che eliminano la necessità di software specifici, rendendo i contenuti disponibili ovunque e in qualsiasi momento.

L’editoria si adatta alle esigenze dei lettori

Un caso emblematico di questa evoluzione è la recente acquisizione di Issuu, una piattaforma di editoria digitale, da parte di Bending Spoons SpA, azienda italiana leader nello sviluppo di applicazioni. Fondata in Danimarca nel 2006 e con sede a Palo Alto, California, Issuu è utilizzata da oltre un milione di creatori e marketer in tutto il mondo per la creazione di contenuti digitali dinamici, partendo da un semplice PDF (fonte: Milano Finanza).

In questo contesto dinamico emergono nuove realtà che rispondono alle esigenze in evoluzione degli utenti. Wideread, ad esempio, è una piattaforma social che promuove la lettura, la scrittura e la creatività artistica, offrendo agli utenti la possibilità di monetizzare i propri contenuti attraverso abbonamenti, pubblicità e donazioni (fonte: info.wideread.it).

Tra queste innovazioni spicca il Webbook, un formato che potrebbe rivoluzionare l’editoria digitale.

Webbook: che cos’è e come funziona

Il Webbook è un formato di pubblicazione digitale progettato per essere letto online su vari dispositivi, combinando le caratteristiche dei libri tradizionali con le potenzialità offerte dalla tecnologia digitale. Una delle caratteristiche più rilevanti dei Webbook è che sono accessibili direttamente tramite browser, senza necessità di software o dispositivi specifici. Questo significa che possono essere letti ovunque, in qualsiasi momento, purché si disponga di una connessione a Internet.

Inoltre, basandosi sulla tecnologia del web, i Webbook offrono possibilità quasi infinite in termini di interattività e multimedialità. Grazie all’integrazione di testo, immagini, video, audio e altri elementi digitali, i Webbook creano un’esperienza di lettura ricca e coinvolgente, superando i limiti dei formati tradizionali senza compromettere la portabilità e la facilità d’uso.

Le caratteristiche distintive dei webbook

I Webbook si distinguono per diverse caratteristiche che li rendono unici nel panorama dell’editoria digitale. Prima di tutto, offrono un’esperienza di lettura interattiva grazie all’integrazione di contenuti multimediali come testo, immagini, video e audio. Questa combinazione permette di arricchire il racconto o l’informazione, coinvolgendo il lettore in modo più profondo rispetto ai formati tradizionali.

Un’altra caratteristica fondamentale dei Webbook è la loro accessibilità. Essendo fruibili direttamente tramite browser, non richiedono software o dispositivi specifici, consentendo ai lettori di accedere ai contenuti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, a patto di avere una connessione a Internet. Questa accessibilità si traduce in una maggiore flessibilità per l’utente che può scegliere di leggere un Webbook su un computer, tablet o smartphone senza alcuna restrizione.

Inoltre, i Webbook offrono una flessibilità di distribuzione non comune nei formati tradizionali e proprietari. Possono essere pubblicati su piattaforme dedicate, distribuiti attraverso formati come l’EPUB3, ma anche semplicemente essere caricati come una semplice pagina web, ampliando notevolmente la possibilità di diffusione per autori ed editori. Questa caratteristica non solo facilita la distribuzione, ma permette anche una maggiore personalizzazione dell’esperienza di lettura, adattandola alle preferenze dei diversi tipi di pubblico.

Webbook, una tecnologia emergente in un mercato in evoluzione

I Webbook rappresentano una tecnologia emergente in un settore in rapida evoluzione. Pur non essendo ancora ampiamente adottati, il loro potenziale di trasformare l’editoria digitale è significativo. In un contesto in cui la digitalizzazione dell’editoria è restia, i Webbook potrebbero dare una spinta a questa trasformazione.

Esempi concreti di come i Webbook stanno influenzando l’editoria digitale

Un esempio concreto di come i Webbook stiano già influenzando l’editoria digitale è Pressbook, una piattaforma che consente la pubblicazione di libri esclusivamente online. Questi Webbook sono accessibili gratuitamente tramite browser, senza la necessità di scaricare file specifici, e possono includere contenuti interattivi e multimediali, rispettando al contempo gli standard di accessibilità del web. Questo formato dimostra la capacità dei Webbook di rendere i contenuti più accessibili e coinvolgenti per un pubblico ampio e diversificato.

Un altro esempio interessante è Soeliok, un progetto nato dall’agenzia creativa ZoneCreative che ha pubblicato una trilogia fantasy interamente in formato Webbook. Soeliok (nome anche dell’opera) offre un’esperienza di lettura immersiva, combinando testo, audiolibro e una grafica coinvolgente, il tutto accessibile direttamente tramite browser. Questo progetto illustra perfettamente le possibilità offerte dai Webbook in termini di creatività e coinvolgimento del lettore, dimostrando come i contenuti possano essere arricchiti e resi più interattivi rispetto ai formati tradizionali.

WEB BOOK: cos’è? Parliamo di Soeliok #Shorts

Guarda questo video su YouTube

Questi esempi non solo evidenziano il potenziale dei Webbook di innovare l’editoria digitale, ma anche di influenzare altri settori legati alla distribuzione di contenuti digitali. Con l’aumento dell’adozione di queste tecnologie, possiamo aspettarci una trasformazione sempre più interattiva e coinvolgente della lettura, rispondendo alle esigenze di un pubblico globale e diversificato.

La lettura diventa sempre più interattiva

I Webbook rappresentano una frontiera innovativa nell’editoria digitale con il potenziale di trasformare il modo in cui fruiamo dei contenuti. L’adozione crescente di queste tecnologie preannuncia un futuro in cui la lettura sarà sempre più interattiva e centrata sull’utente, seguendo l’evoluzione della società e adattandosi alle esigenze dei singoli. Con la capacità di influenzare non solo l’editoria, ma anche altri settori legati alla distribuzione di contenuti digitali, il formato Webbook può aprire nuove opportunità per autori, editori e lettori.