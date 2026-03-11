Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

L’AI non è un destino: il libro che smonta il mito dell’inevitabilità

Un economista di Oxford ribalta la narrazione dominante sull’intelligenza artificiale: non è una forza naturale incontrollabile, ma uno strumento plasmato da precise scelte di potere. Per risolvere il problema propone una via d’uscita democratica

Pubblicato il 11 mar 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

In The Means of Prediction: How AI Really Works (and Who Benefits), Maximilian Kasy, economista all’Università di Oxford, dimostra che il vero conflitto non è tra umani e macchine, ma tra chi controlla i dati, la potenza di calcolo, le competenze, l’energia e chi ne subisce le conseguenze. Un libro tecnico e politico insieme, che arriva in un momento in cui l’Europa deve decidere che tipo di governance vuole per l’AI.

Maurizio Carmignani
Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor
