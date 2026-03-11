L’AI non è un destino: il libro che smonta il mito dell’inevitabilità

In The Means of Prediction: How AI Really Works (and Who Benefits), Maximilian Kasy, economista all’Università di Oxford, dimostra che il vero conflitto non è tra umani e macchine, ma tra chi controlla i dati, la potenza di calcolo, le competenze, l’energia e chi ne subisce le conseguenze. Un libro tecnico e politico insieme, che arriva in un momento in cui l’Europa deve decidere che tipo di governance vuole per l’AI.