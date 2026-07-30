L’AI sorveglia l’umore in ufficio: così cambia il controllo dei dipendenti

Immaginate di sedervi alla vostra scrivania, a casa o in ufficio, e di iniziare la giornata lavorativa sapendo che ogni singola contrazione dei vostri muscoli facciali, ogni minima variazione del tono della vostra voce e ogni singola parola digitata sulla tastiera verranno analizzate in tempo reale da un software.

Se il sistema decide che la vostra espressione non è abbastanza solare, o che la vostra risposta scritta a un collega tradisce una sottile frustrazione, una notifica sul vostro schermo vi ricorderà di sorridere di più, di rimanere positivi o di riallineare il vostro atteggiamento agli standard aziendali.

A dimostrare che non si tratta di uno scenario distopico ma di una realtà imminente è il recente scontro interno scoppiato in Meta, dove oltre 1.600 dipendenti hanno firmato una petizione di protesta costringendo l’azienda a sospendere l’attivazione di un software di tracciamento. Lo strumento, introdotto per raccogliere dati utili all’addestramento dell’intelligenza artificiale, registrava ogni clic del mouse, i contenuti dello schermo e la digitazione sulla tastiera, un caso emblematico di violazione della privacy emotiva e lavorativa (Milmo, 2026).

Intelligenza artificiale emotiva sul lavoro e privacy emotiva

Questa pressione si avverte in particolare nei settori del customer service e della didattica a distanza, dove tecnologie di sorveglianza sul posto di lavoro (WST – Workplace Surveillance Technologies) basate su intelligenza artificiale emotiva estraggono dati multimodali per decodificare i vissuti interni dei dipendenti. Le WST sono sistemi che monitorano senza sosta mimica e altri segnali emotivi allo scopo di vigilare su eventuali segni di inefficienza o scarso allineamento a valori e direttive aziendali (Roemmich et al., 2023).

Una dinamica di questo tipo forza implicitamente una standardizzazione emotiva che, alla lunga, può minare la salute mentale: l’obbligo di piegare l’interiorità a esigenze di performance costringe l’individuo a una recitazione che non ammette cedimenti, giornate negative o semplicemente la spontaneità di uno stato d’animo (Sum et al., 2025).

I costi relazionali dell’intelligenza artificiale emotiva

La capillarità del controllo tecnologico sui luoghi di lavoro ha registrato un’accelerazione decisiva con la diffusione del lavoro a distanza. Nato nei contesti operativi di call center e logistica, il monitoraggio ha subito una mutazione strutturale: oggi consente uno scrutinio puntuale e in tempo reale anche in settori ad alto reddito e professioni creative, storicamente protetti da una maggiore autonomia. Questo balzo in avanti, guidato dall’intelligenza artificiale, ha spostato l’obiettivo dalla verifica di compiti e orari al tracciamento della posizione fisica, dell’attività al computer, dei dati biometrici e degli stati d’animo dei dipendenti (Sum et al., 2025).

Questa focalizzazione sull’affettività si realizza attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale emotiva, o affective computing, una suite di tecnologie progettata per riconoscere, interpretare, elaborare e simulare le emozioni umane a partire da segnali vocali, micro-espressioni facciali e flussi semantici nei testi. Sebbene le organizzazioni introducano questi sistemi come dispositivi volti a ottimizzare il clima aziendale, prevenire il burnout e intercettare tempestivamente lo stress nei team, l’evidenza sul campo non è in linea con questo schema (Kaur, 2025).

L’automazione della sorveglianza infatti genera una pressione costante che esaspera le stesse criticità che prometteva di risolvere: quando l’algoritmo valica il confine delle prestazioni per giudicare gli stati d’animo, il dipendente vive l’intrusione come una violazione della propria intimità. Questa condizione distrugge la sicurezza psicologica e la fiducia reciproca all’interno del gruppo.

Per difendere i propri confini emotivi e limitare i dati tracciabili dal software, il lavoratore attua una chiusura difensiva: interrompe la collaborazione spontanea e trattiene competenze e informazioni utili. Questa risposta individuale, pur configurandosi come una reazione adattiva che preserva la propria sfera psichica, finisce per compromettere irrimediabilmente i flussi di cooperazione organizzativa e intensificare lo stress occupazionale (Kaur, 2025).

Il modello sociotecnico: l’incastro tra l’algoritmo e la cultura aziendale

Secondo il modello sociotecnico proposto da Kayas et al. (2025), le dimensioni della sorveglianza sono sei: lo scopo (performance, comportamento o caratteristiche personali), l’osservatore (umano o macchina), il target (dipendenti ma anche manager stessi), la direzione (verticale dall’alto in basso o orizzontale tra pari), la trasparenza (il livello di informazione fornito) e l’invasività (l’intrusione fisica o psicologica).

Valutare gli effetti psicologici del controllo aziendale richiede di superare la dinamica lineare del semplice rapporto tra controllore e controllato, uno schema statico e bidimensionale inadatto a descrivere le organizzazioni attuali. Il monitoraggio piuttosto si inserisce in un tessuto di interpretazioni cognitive e risposte comportamentali.

Perché se è la tecnologia che stabilisce ciò che è tecnicamente possibile fare, è la componente umana a decidere come applicarlo. Sul versante prettamente tecnico, i software attuali offrono potenzialità inedite: per esempio, permettono di isolare le prestazioni del singolo o monitorare interi gruppi, tracciare da remoto attività domestiche e parametri biometrici o gli stati affettivi attraverso processi automatizzati e predittivi; questo potenziale però non produce effetti uniformi.

È la dimensione sociale dell’azienda a determinarne la direzione attraverso la cultura d’impresa, lo stile di leadership e le relazioni tra colleghi. Una stessa infrastruttura può così essere configurata come un dispositivo di supporto o, al contrario, come uno strumento di sanzione e controllo esasperato. I manager stessi sono parte integrante di questo incastro: l’algoritmo traccia anche le loro attività, spingendoli spesso a esercitare una sorveglianza rigida sui sottoposti per dimostrare la propria efficienza ai vertici societari.

Le caratteristiche finali del monitoraggio, e di conseguenza i suoi costi in termini di stress, non derivano quindi dalle specifiche del software, ma dal modo in cui i valori umani erodono o preservano gli spazi di fiducia e autonomia professionale.

Le strategie difensive del personale: tattiche di tutela della privacy emotiva

L’impatto dell’intelligenza artificiale emotiva sulla salute mentale è strettamente mediato dalla percezione di equità algoritmica. Quando il dipendente valuta il software come un dispositivo opaco o incapace di cogliere il contesto umano, la sensazione di ingiustizia e il timore di un uso punitivo dei dati generano un forte stress. Questa vulnerabilità legittima sul piano psicologico la messa in atto di difese e tattiche di resistenza volte a preservare l’autonomia individuale dallo scrutinio della macchina (Kaur, 2025).

Sul piano relazionale, ciò si traduce nel lavoro emotivo inteso come barriera protettiva: il lavoratore altera artificialmente espressioni e tono vocale non per compiacere l’azienda, ma per nascondere i propri reali sentimenti dietro una maschera ottimizzata per l’algoritmo (Roemmich et al., 2023). I contesti di monitoraggio della produttività vedono infatti l’uso di software invasivi, bossware o spyware aziendali, che registrano in modo continuo l’attività sullo schermo, i clic del mouse e la digitazione sulla tastiera (keylogging). Qui la resistenza si traduce in espedienti tecnologici (come i simulatori di movimento del mouse) o nel rallentamento intenzionale dei ritmi di lavoro, detto soldiering, volto a evitare standard di performance insostenibili.

Per interrompere questa deriva e preservare il clima relazionale, la leadership etica e la trasparenza organizzativa si rivelano fattori decisivi (Kaur, 2025). Diventa quindi indispensabile che le aziende adottino politiche chiare su uso, proprietà e cancellazione delle informazioni e che, sul piano istituzionale, i dati emotivi vengano classificati come informazioni altamente sensibili, meritevoli di tutele legali superiori rispetto alle normali metriche lavorative (Kaur, 2025).

Bibliografia

Kaur, H. The Double-Edged Sword of Emotional AI: A Conceptual Model for Managing Workplace Stress and Knowledge Hiding.

Kayas, O. G., Ong, C. E., & Belal, H. M. (2025). From humans to algorithms: A sociotechnical framework of workplace surveillance. Digital Business, 5(2), 100120.

Milmo, D. (2026, June 24). Meta pauses employee tracker for AI training amid privacy concerns. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/24/meta-pauses-employee-tracker-for-ai-training-amid-privacy-concerns

Roemmich, K., Schaub, F., & Andalibi, N. (2023, April). Emotion AI at work: Implications for workplace surveillance, emotional labor, and emotional privacy. In Proceedings of the 2023 CHI conference on human factors in computing systems.

Sum, C. M., Shi, C., & Fox, S. E. (2025). ‘It’s always a losing game’: How workers understand and resist surveillance technologies on the job. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 9(2), 1-32.