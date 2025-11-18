Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Il futuro del software open source: cosa ci aspetta nel 2026

Pubblicato il 18 nov 2025
Italo Vignoli

Open Source Software Advocate

Il software libero e open source (FOSS) è una colonna portante dell’infrastruttura globale: è il sistema operativo dei server e degli apparati di rete, ed è alla base degli strumenti software di importanza strategica usati dalle imprese e dai governi per la loro operatività quotidiana.

Nonostante ciò, il modello di business del FOSS è fortemente sotto pressione. Infatti, nonostante sia un’industria con un valore complessivo di svariati miliardi di dollari, il suo futuro è legato a una serie di fattori che vanno oltre le caratteristiche delle persone, delle comunità, dei prodotti e dei progetti.

L’open source compie 40 anni: gli errori da non ripetere

Tre interrogativi chiave per il futuro del software libero

Guardando al 2026, ci sono tre interrogativi aperti:

  • cosa possiamo aspettarci per il futuro del FOSS?
  • Cosa speriamo possa accadere perché il futuro sia positivo?
  • Quali ostacoli dobbiamo affrontare per evitare che la crescita si fermi?

Cercherò di rispondere a ciascuno dei tre interrogativi fornendo una prospettiva che mette insieme le mie idee a quelli di alcuni personaggi importanti nel mondo FOSS.

Sicurezza, dipendenze e standard

Nel 2026, l’intelligenza artificiale verrà integrata in moltissimi progetti open source, e non solo per creare nuove librerie ma anche per automatizzare i test, revisionare il codice, e gestire gli aggiornamenti di sicurezza.

Inoltre, potrebbe rendere più facile il processo di gestione dei contributi, ma solo se i progetti sapranno integrarla in modo etico e sostenibile.

Ci sarà anche una maggiore attenzione per la sicurezza e le dipendenze, perché le organizzazioni governative e le aziende gestiranno l’open source come un elemento critico della loro infrastruttura, e per questo motivo cercheranno di proteggersi dalle eventuali vulnerabilità presenti nei pacchetti FOSS.

Nel 2026 ci aspettiamo audit più frequenti, fondi dedicati a componenti essenziali, e una pressione crescente per standard di qualità e sicurezza più rigorosi.

L’evoluzione necessaria dei modelli di finanziamento

Inoltre, dovranno evolvere i modelli di finanziamento del FOSS, perché il vecchio modello basato solo sul volontariato e su un numero limitato di aziende che offrono valore aggiunto sul codice sorgente non è più sufficiente.

In futuro vedremo una combinazione di sponsorizzazioni, abbonamenti, modelli open core (anche se poco graditi a una parte della comunità), crowdfunding e – forse – nuove formule. Il punto critico sarà quello di passare da iniziative isolate a modelli strutturali.

Governance, licenze e processi

Dovrà anche aumentare l’organizzazione dei progetti FOSS, e in particolare di quelli più piccoli, con un numero limitato di contributori.

Oggi ciascuno agisce secondo le indicazioni dei leader, e questo si traduce nella scelta di licenze open source con reciproci problemi di compatibilità, nella mancanza di processi formalizzati in modo da essere riproducibili anche in assenza del riferimento, e in una governance quasi sempre informale e molto distante dalle abitudini aziendali.

Nel 2026 ci sarà sicuramente un aumento della pressione per una formalizzazione dei processi, soprattutto nei progetti FOSS usati in contesti enterprise o pubblici, e questo si tradurrà in una riduzione della “libertà anarchica” delle origini e in una maggiore accountability.

Globalizzazione del FOSS e nuove sfide di coordinamento

Aumenterà anche la globalizzazione del FOSS, che è sempre stato un movimento globale ma nel 2026 allargherà ulteriormente i propri orizzonti, con una crescita dei contributori dai paesi emergenti, e di conseguenza una maggiore attenzione per la localizzazione e l’inclusione.

Questo è un bene, ma richiederà nuove forme di coordinamento e attenzione alle differenze culturali e normative.

Speranze per un futuro positivo

Ci sarà un’ulteriore democratizzazione della tecnologia, che diventerà accessibile a un numero sempre maggiore di comunità e individui.

Grazie a una combinazione più stretta tra IA e strumenti di sviluppo FOSS sempre più potenti, l’innovazione nascerà dal basso, e le comunità locali potranno sviluppare soluzioni per le proprie esigenze senza dover necessariamente dipendere dai grandi vendor.

Modularità, riutilizzabilità e riduzione della dipendenza dai vendor

Il software FOSS sarà sempre più modulare e riutilizzabile, grazie ai progressi nella manutenzione e nella documentazione, che consentiranno agli sviluppatori di non reinventare ogni volta la ruota, e di innovare costruendo su basi solide.

Sovranità digitale e indipendenza dalle piattaforme proprietarie

Nel 2026, con uno scenario geopolitico instabile, il FOSS potrà aiutare i governi e le organizzazioni a tutti i livelli – sovranazionali, governative e not for profit – a ridurre la dipendenza dalle piattaforme proprietarie, che sono sempre più sotto esame per le loro politiche commerciali orientate al lock-in e alla profilazione degli utenti. Il FOSS è trasparente, flessibile, ispezionabile, e non traccia i dati degli utenti: ingredienti fondamentali per costruire infrastrutture digitali sicure e sovrane.

Sostenibilità economica e consolidamento delle comunità

Se il tema della sostenibilità verrà affrontato seriamente, soprattutto dalle aziende che non contribuiscono in alcun modo, le comunità e i progetti FOSS cresceranno e si consolideranno, diminuirà il problema del burnout dei coordinatori, che oggi sono quasi sempre da soli di fronte a tutti i problemi, e di conseguenza migliorerà anche la governance dei progetti.

FOSS 2026: ostacoli e rischi

In questo momento, il problema più importante è quello della sostenibilità, visto che molti progetti FOSS – tra cui alcuni di importanza strategica – sono manutenuti da un piccolo gruppo di sviluppatori che spesso non ricevono nessun compenso per il loro lavoro sul codice sorgente open source, e quindi hanno un altro lavoro che gli permette di condurre una vita normale.

Rischio di collasso silenzioso e necessità di supporto strutturato

Quindi, se non si trovano dei meccanismi di sostegno economico stabili, in modo particolare da parte delle aziende che sfruttano il FOSS senza dare nulla in cambio alla comunità (perché la maggior parte delle donazioni proviene da singoli individui, all’atto del download), molti progetti rischiano un collasso silenzioso, con un lento abbandono legato al burnout dei manutentori. Il problema è tanto più grave quanto maggiore è l’importanza del progetto FOSS all’interno della catena del valore del software, dove singoli progetti sono diventati colli di bottiglia. Se uno di questi crolla, l’impatto può essere devastante. Nel 2026 serviranno sistemi migliori per identificare e supportare i progetti critici.

Evitare la chiusura dei progetti e trovare equilibrio economico

Bisogna soprattutto evitare che i finanziatori dei progetti FOSS – e tra questi in particolare i venture capitalist – cerchino di “chiudere” i progetti nati open source con una modifica della licenza, così com’è già avvenuto in alcuni casi. La sfida sarà quella di trovare dei modelli che garantiscano sostenibilità economica senza tradire i principi fondamentali del FOSS.

Le tre condizioni per un futuro digitale equo e innovativo

Il 2026 non è lontano. Il futuro del FOSS dipenderà da quanto saremo in grado di sostenere chi sviluppa e manutiene il software, di aumentare la fiducia nei progetti FOSS con una maggiore trasparenza e una migliore governance, e di integrare nuove tecnologie senza sacrificare i principi fondamentali.

Il FOSS deve essere riconosciuto come elemento fondamentale dell’infrastruttura digitale, per i suoi valori legati alla trasparenza, alla condivisione della conoscenza, alla libertà di accesso, studio e miglioramento del codice sorgente, e di utilizzo del software, e non perché “gratuito” (da cui deriva un eccellente rapporto tra costo e prestazioni).

Se tutta la comunità agisce con visione e responsabilità, e con la coerenza che è mancata fino a oggi, il FOSS può diventare il motore di un futuro digitale più equo, sicuro e innovativo.

La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Digital gap: l'Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l'Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Laboratori ad alta tecnologia, l'Emilia-Romagna spinge l'innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l'Emilia-Romagna spinge l'innovazione delle imprese
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
5GMed, ecco i quattro casi d'uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d'uso per la mobilità europea
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Tlc, l'Europa adotta la linea Draghi: ecco la "bussola" della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l'Europa adotta la linea Draghi: ecco la "bussola" della nuova competitività
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell'innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell'innovazione
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell'Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell'Emilia-Romagna
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell'attuazione della politica di coesione. Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell'attuazione della politica di coesione. Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
European Accessibility Act: passi avanti verso un'Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un'Europa inclusiva
A febbraio l'apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l'apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Nuovi Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate di costo
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
"Gian Maria Volonté": dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d'Arte Cinematografica
Formazione
"Gian Maria Volonté": dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d'Arte Cinematografica
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
"Gian Maria Volonté": dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d'Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
"Gian Maria Volonté": dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d'Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
