I tagli di personale attribuiti all’intelligenza artificiale non descrivono l’intero fenomeno. Le evidenze più recenti mostrano impatti differenziati per età e mansione e, soprattutto, che i benefici emergono dove l’IA potenzia il lavoro. La risposta efficace non è tagliare, ma investire in adozione strutturata e formazione.
Lavoro al tempo dell’IA: niente panico, serve strategia
Licenziamenti annunciati e timori crescenti non raccontano l’intera storia. Dati e studi mostrano impatti differenziati dell’IA sul lavoro, soprattutto per i giovani. La risposta efficace? Investire in adozione strutturata e formazione continua, non tagliare in modo difensivo
