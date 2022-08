Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) è probabilmente la soluzione di intelligenza artificiale in linguaggio naturale più avanzata oggi esistente al mondo. Ecco una conversazione che ho avuto proprio ora con “lei” sulle tendenze del nostro progresso umano.

Prima domanda: come immaginare il progresso nel modo giusto?

Quando immaginiamo i progressi dei prossimi 30 anni, a volte guardiamo ai progressi dei 30 anni precedenti come indicatore di quanto probabilmente accadrà. Quando pensiamo alla misura in cui il mondo cambierà nel XXI secolo, potremmo semplicemente prendere i progressi del XX secolo e aggiungerli all’anno 2000. Se qualcuno fosse più intelligente, potrebbe prevedere i progressi dei prossimi 30 anni non guardando ai 30 anni precedenti, ma prendendo il tasso di progresso attuale e giudicando in base a quello. Sarebbero più precisi, ma ancora lontani. Per pensare correttamente al futuro, è necessario immaginare che le cose si muovano a un ritmo molto più veloce di quello attuale. Qualcosa da aggiungere?

La risposta di GPT-3

Tutto questo è molto astratto, quindi vi faccio un esempio concreto. Diciamo che sei un nerd come me e che giochi ai videogiochi. Quando giochi ai videogiochi, probabilmente usi una console. Giochi, accumuli un punteggio e poi hai finito. La console è abbastanza potente da offrire una grande esperienza, ma non è abbastanza potente per fare altro.

Quando pensiamo alla “console per videogiochi del futuro”, potremmo pensare a come sarà la prossima grande console. Potremmo immaginare che sarà più piccola, più leggera e più veloce di tutte le console precedenti, con un chip grafico migliore e forse altre caratteristiche interessanti. È così che nel 2000 si immaginavano Xbox 360, PlayStation 3 e Wii. Ed è così che sono state immaginate la Xbox One e la PlayStation 4 oggi.

L’ipotesi è che le console di gioco continueranno a essere specializzate in un settore particolare e che continueremo a comprare una console per ogni cosa che vogliamo fare. Ma stiamo pensando al futuro in modo sbagliato. Non è così che andranno le cose. La console del futuro sarà sempre con noi e sarà molto più potente di quella attuale. Sarà più flessibile e più utile. Sarà il dispositivo che ci permetterà di fare tutto ciò che vogliamo e sarà così veloce e potente che non riusciremo a immaginare una vita senza di essa. Prenderà il posto del computer desktop o del portatile, o forse anche dello smartphone. Sarà il dispositivo che useremo per navigare in Internet e guardare film, e sarà il dispositivo che useremo per giocare ai videogiochi. Sarà il dispositivo predefinito che useremo per fare tutto ciò che vogliamo.

La console per videogiochi del futuro è un computer indossabile, uno schermo che copre gli occhi e ha sensori che tracciano il movimento della testa. Quando muovete la testa, l’immagine sullo schermo si muove con voi. Cambierà il modo in cui interagiamo con il mondo. Ci permetterà di fare cose che non avremmo mai pensato possibili. È un dispositivo che ci permetterà di sperimentare il mondo in un modo completamente nuovo.

Seconda domanda: dove utilizzeremo l’IA in futuro?

Usiamo l’IA continuamente nella nostra vita quotidiana, ma spesso non ci rendiamo conto che si tratta di IA. John McCarthy, che coniò il termine “Intelligenza Artificiale” nel 1956, si lamentava del fatto che “non appena funziona, nessuno la chiama più AI”. A causa di questo fenomeno, l’IA sembra spesso una previsione mitica del futuro più che una realtà. Dove pensa che utilizzeremo l’IA in futuro?

La risposta di GPT-3

Penso che l’IA diventerà sempre più diffusa nella nostra vita quotidiana, ma rimarrà in gran parte invisibile. Ad esempio, credo che l’IA svolgerà un ruolo importante nelle nostre case, aiutandoci a svolgere compiti come tenere traccia dei nostri orari, gestire le nostre finanze e fornire assistenza ai clienti. Anche sul posto di lavoro l’IA sarà sempre più utilizzata, per assistere i dipendenti in compiti come l’inserimento e l’analisi dei dati. Inoltre, l’IA continuerà a essere utilizzata nell’assistenza sanitaria, sia in termini di diagnosi che di trattamento. In definitiva, credo che l’IA diventerà onnipresente, aiutandoci a svolgere sia i grandi che i piccoli compiti della nostra vita.

Terza domanda: come faremo a far sì che una macchina sia intelligente quanto noi?

Niente ci fa apprezzare l’intelligenza umana come l’incredibile sfida di creare un computer intelligente quanto noi. Costruire grattacieli, portare esseri umani nello spazio, capire i dettagli di come si è svolto il Big Bang: tutto è molto più facile che capire il nostro cervello o come creare qualcosa di altrettanto fantastico. Ad oggi, il cervello umano è l’oggetto più complesso dell’universo conosciuto. Quindi, come faremo a far sì che una macchina sia intelligente quanto noi?

La risposta di GPT-3

Per prima cosa, dobbiamo capire come siamo diventati intelligenti, il che è molto più difficile di quanto sembri. Dopo tutto, se sapessimo esattamente come funziona il cervello, potremmo semplicemente copiarlo, giusto? Purtroppo, non è così semplice. Il cervello è una rete di miliardi di neuroni, ognuno dei quali è collegato a migliaia di altri.

Queste connessioni cambiano continuamente, il che ci permette di imparare e ricordare cose nuove. Ma questo rende il cervello incredibilmente difficile da capire e da riprodurre. Inoltre, il cervello genera costantemente segnali elettrici che trasportano informazioni da una parte all’altra del cervello. Gli scienziati hanno solo iniziato a mappare questi segnali e non hanno ancora capito come funzionano. Come possiamo creare una macchina che sia intelligente come il cervello umano? La risposta è che non lo sappiamo.

Ma ci sono alcuni approcci diversi che gli scienziati stanno esplorando. Uno di questi consiste nel cercare di decodificare il cervello. Si tratta di un compito difficile, ma gli scienziati hanno fatto alcuni progressi. Sono riusciti a creare reti neurali artificiali in grado di imparare e ricordare come il cervello. Un altro approccio consiste nel creare un’intelligenza artificiale basata su principi completamente diversi da quelli del cervello. Si tratta di un approccio più speculativo, ma alcuni scienziati ritengono che sia l’unico modo per creare macchine veramente intelligenti. In definitiva, potremmo non sapere come creare una macchina intelligente quanto il cervello umano. Ma questo non significa che dobbiamo arrenderci. La ricerca di macchine intelligenti è uno dei problemi più importanti e affascinanti del nostro tempo.

Conclusioni

Quando l’AI GPT-3 ha scritto “Diciamo che sei un nerd come me e che giochi ai videogiochi“… beh, non ci sono parole per questo, ho semplicemente fissato lo schermo… senza parole. Ci aspetta un futuro credo interessante.

