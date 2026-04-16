L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il contesto in cui la scuola opera e impone una revisione profonda della sua funzione educativa.
scuola e digitale
Le nuove educazioni necessarie per formare l’umano nell’era digitale
La scuola non può più limitarsi a trasmettere nozioni. Nell’era delle Intelligenze Artificiali diventa decisivo formare persone capaci di pensiero critico, equilibrio emotivo e responsabilità verso gli altri e il pianeta attraverso nuove educazioni già presenti in molti sistemi scolastici
Psicologo consulente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi sull’Intelligenza Artificiale e della Società Italiana di Pediatria sulle Dipendenze Digitali. CEO di BECOME. Realtà Virtuali per la Salute Mentale. Autore del libro “Guida Psicologica alla Rivoluzione Digitale” e del “Manifesto per la Salute Psicologica nell’Era delle Intelligenze Artificiali”.
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