Conviene partire da una premessa semplice: chi scrive non è un esperto di intelligenza artificiale in senso tecnico. La conoscenza dei modelli, delle architetture di machine learning e delle soluzioni algoritmiche di frontiera appartiene, giustamente, a chi opera in questi ambiti.
l'approfondimento
Il bivio europeo sull’intelligenza artificiale: diritti o produttività
L’intelligenza artificiale entra nel cuore della crisi europea di produttività e competitività, ma impone anche una riflessione sul modo in cui viene regolata. Tra memoria delle trasformazioni tecnologiche, confronto comparato e lezione pasoliniana, emerge la necessità di un equilibrio più maturo tra innovazione e diritti
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