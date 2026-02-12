LLM e limiti dell’AI: guida all’uso consapevole

I Large Language Models (LLM) – come ChatGPT, Claude o Gemini – sono entrati rapidamente nella vita quotidiana di tutti noi. Scrivono testi, riassumono documenti, rispondono a domande complesse, assistono nel coding e supportano attività creative. È quindi fondamentale imparare a conoscere questi strumenti con le loro caratteristiche, le loro potenzialità e i loro limiti.