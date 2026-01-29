Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

tecnocrazia

Meta blocca ICE List: l’asse Big Tech–Trump stringe sulla censura

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

L’alleanza tra Big Tech e amministrazione Trump segna l’avvio di una censura digitale sistematica. Meta, TikTok, Apple e Google bloccano contenuti critici verso l’ICE, limitando la libertà d’espressione. Il sito ICE List, che identifica agenti federali, viene censurato nonostante utilizzi informazioni pubbliche

Pubblicato il 29 gen 2026
Antonino Mallamaci

avvocato, Co.re.com. Calabria

trump big tech (1) dazi ua-ue

Meta ha iniziato a bloccare la condivisione dei link a ICE List su Facebook, Instagram e Threads, mentre l’invio resta possibile su WhatsApp. Secondo quanto riportato da Wired, i messaggi di errore cambiano da piattaforma a piattaforma — dallo “spam” alla generica violazione degli Standard — senza indicare una regola specifica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

M
Antonino Mallamaci
avvocato, Co.re.com. Calabria
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Dark pattern e trasparenza della pubblicità online

  • La guida

    Digital Services Act: cos’è e cosa prevede la legge europea sui servizi digitali

    16 Apr 2025

    di Barbara Calderini

    Condividi
  • trasferimento dati (1); spazi europei dati data act

  • scenario

    Spazi europei di dati, tutti i regolamenti per un sistema comune

    12 Ago 2025

    di Donato A. Limone

    Condividi
  • deepfakes (1)

  • voto e disinformazione

    L'IA manipola le elezioni: urge un'autorità globale anti-deepfake

    22 Lug 2025

    di Federica Giaquinta e Alessandro Longo

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x