Meta ha iniziato a bloccare la condivisione dei link a ICE List su Facebook, Instagram e Threads, mentre l’invio resta possibile su WhatsApp. Secondo quanto riportato da Wired, i messaggi di errore cambiano da piattaforma a piattaforma — dallo “spam” alla generica violazione degli Standard — senza indicare una regola specifica.
tecnocrazia
Meta blocca ICE List: l’asse Big Tech–Trump stringe sulla censura
L’alleanza tra Big Tech e amministrazione Trump segna l’avvio di una censura digitale sistematica. Meta, TikTok, Apple e Google bloccano contenuti critici verso l’ICE, limitando la libertà d’espressione. Il sito ICE List, che identifica agenti federali, viene censurato nonostante utilizzi informazioni pubbliche
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business