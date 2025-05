Open source: la chiave per una vera sovranità digitale nell’era dell’AI

La capacità di una nazione, un’organizzazione o una comunità di mantenere autonomia e controllo sulle tecnologie che plasmano il nostro futuro è oggi una delle sfide più rilevanti.

Open source e autonomia tecnologica: una scelta politica

Autonomia tecnologica, controllo dei dati, sicurezza delle infrastrutture critiche: sono tutti elementi che non possono prescindere da una riflessione profonda su come sviluppiamo e adottiamo l’AI. E le recenti tensioni economiche e geopolitiche, che stanno imponendo nuove priorità strategiche ai governi, in particolare all’Europa, stanno accelerando una presa di posizione chiara: serve un approccio indipendente e trasparente.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale open source emerge come un pilastro fondamentale. Non si tratta solo di una scelta tecnica, ma di un’opzione politica, economica e culturale. Essa offre un percorso verso un’innovazione più democratica, trasparente e inclusiva, capace di ridurre la dipendenza da tecnologie opache e proprietarie, restituendo controllo e capacità decisionale alle comunità. L’open source, in questa prospettiva, rappresenta lo strumento chiave per esercitare una vera sovranità digitale.

Cooperazione internazionale e sovranità digitale condivisa

Adottare una sovranità digitale in un contesto open source non significa chiudersi al mondo, ma al contrario, rappresenta un autentico approccio alla cooperazione e alla collaborazione internazionale. L’open source è infatti fondata proprio su questi principi: condivisione, contributo distribuito, miglioramento continuo. Una sovranità digitale basata sull’open source potrebbe segnare il passaggio da una globalizzazione esasperata, spesso fondata sul decentramento industriale a fini di risparmio e sfruttamento, a una globalizzazione fondata su reti di collaborazione, che valorizzano le specificità locali e costruiscono soluzioni comuni. Puntare sull’open source significa, in definitiva, aprirsi a una condivisione delle tecnologie e non a un nuovo sfruttamento dei dati: è un modo per far crescere l’intero ecosistema globale in modo equo, sostenibile e partecipato.

L’importanza dell’AI Open Source per la sovranità digitale

La sovranità digitale rappresenta la capacità di un’entità – sia essa una nazione, un’organizzazione o un individuo – di mantenere il controllo sui propri dati, infrastrutture e tecnologie digitali. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più centrale nelle nostre società, la dipendenza da sistemi AI proprietari sviluppati da poche grandi aziende tecnologiche solleva preoccupazioni significative.

Solo attraverso software open source possiamo realmente conoscere e governare ciò che accade “dietro le quinte” di un algoritmo. Questo significa trasparenza, auditabilità, ma anche possibilità di adattamento alle esigenze locali e culturali. Non esiste sovranità senza comprensione e controllo degli strumenti che plasmano la società.

Benefici concreti dell’AI open source per la sovranità

L’AI open source offre una soluzione concreta a questa sfida per diversi motivi:

Trasparenza e verificabilità : i sistemi open source permettono di esaminare il codice sottostante, comprendere come vengono prese le decisioni e identificare potenziali bias o vulnerabilità. Questa trasparenza è essenziale per creare fiducia e garantire che le tecnologie AI agiscano nell’interesse pubblico.

: i sistemi open source permettono di esaminare il codice sottostante, comprendere come vengono prese le decisioni e identificare potenziali bias o vulnerabilità. Questa trasparenza è essenziale per creare fiducia e garantire che le tecnologie AI agiscano nell’interesse pubblico. Indipendenza tecnologica : adottando soluzioni AI open source, le nazioni possono ridurre la dipendenza da fornitori stranieri e sviluppare competenze interne. Questo permette di personalizzare le tecnologie in base alle specifiche esigenze culturali, linguistiche e normative locali.

: adottando soluzioni AI open source, le nazioni possono ridurre la dipendenza da fornitori stranieri e sviluppare competenze interne. Questo permette di personalizzare le tecnologie in base alle specifiche esigenze culturali, linguistiche e normative locali. Resilienza e continuità : le soluzioni proprietarie possono essere soggette a cambiamenti di policy aziendali, interruzioni di servizio o decisioni commerciali che non tengono conto delle necessità degli utenti. I sistemi open source garantiscono continuità e possibilità di supporto a lungo termine, indipendentemente dalle dinamiche di mercato.

: le soluzioni proprietarie possono essere soggette a cambiamenti di policy aziendali, interruzioni di servizio o decisioni commerciali che non tengono conto delle necessità degli utenti. I sistemi open source garantiscono continuità e possibilità di supporto a lungo termine, indipendentemente dalle dinamiche di mercato. Democratizzazione della tecnologia: l’AI open source abbassa le barriere d’ingresso, consentendo a un numero maggiore di attori – inclusi piccoli stati, comunità accademiche e imprese locali – di partecipare allo sviluppo e all’implementazione di soluzioni AI avanzate.

Rischi e potenzialità dei modelli aperti

Nel quadro delle attuali trasformazioni emergono esempi concreti di modelli open source che stanno ridefinendo gli equilibri globali dell’innovazione, come il caso di DeepSeek R1, sviluppato in Cina. Questo modello, pur aperto nel codice, solleva interrogativi sulla sovranità, la sicurezza e la compatibilità con i valori europei. Tali esempi dimostrano quanto sia cruciale, per l’Europa, non solo regolamentare ma anche sviluppare soluzioni proprie che rispettino standard aperti e principi democratici, evitando nuove forme di dipendenza.

Allo stesso tempo, l’apertura dei modelli AI rappresenta una sfida per la sicurezza: se da un lato consente un accesso più democratico all’innovazione, dall’altro espone a potenziali usi impropri. È quindi fondamentale affiancare all’adozione dell’AI open source una governance multilivello e responsabile, capace di promuovere la trasparenza e la collaborazione internazionale, ma anche di stabilire principi condivisi per la tutela dai rischi globali. In questo equilibrio tra apertura e responsabilità si gioca gran parte della credibilità e della sostenibilità del modello europeo.

AI open source e sovranità normativa

Con l’open source, i governi possono implementare sistemi AI che rispettano pienamente le normative locali sulla privacy, la sicurezza e l’etica, senza dipendere da standard imposti da aziende straniere. Questo è particolarmente rilevante in settori sensibili come la sanità, la difesa e la pubblica amministrazione.

Un passo importante in questa direzione è rappresentato dall’AI Act europeo, che intende fornire un quadro normativo armonizzato per l’intelligenza artificiale nell’Unione. Da un lato, questa normativa offre un’opportunità per rafforzare la trasparenza, la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali; dall’altro, rischia di appesantire l’adozione dell’AI open source se non sarà accompagnata da un’attenta distinzione tra modelli commerciali e comunitari. È quindi essenziale che l’AI Act venga applicato con un approccio proporzionato, capace di tutelare i principi etici senza soffocare l’innovazione aperta. L’open source può essere un alleato chiave per dare piena attuazione ai principi dell’AI Act, ma ha bisogno di riconoscimento e protezione normativa, non di ostacoli burocratici.

Sicurezza nazionale e AI open source

Le infrastrutture critiche basate su tecnologie proprietarie possono rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale, soprattutto in periodi di tensioni geopolitiche. I sistemi open source possono essere sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza da parte di esperti indipendenti, riducendo il rischio di backdoor o vulnerabilità nascoste.

Tuttavia, la reale capacità dell’Europa di gestire in autonomia questa transizione richiede un rafforzamento sistemico delle competenze, delle infrastrutture e delle filiere tecnologiche. Attualmente, gran parte delle piattaforme critiche e delle tecnologie di base sono ancora nelle mani di attori extraeuropei.

La sfida non è solo normativa, ma anche industriale e culturale: serve una visione integrata che unisca formazione, investimenti e cooperazione tra stati membri. Solo così l’Europa potrà davvero mettere in sicurezza i propri asset digitali e garantire una sovranità che non sia solo dichiarata, ma effettiva.

Resilienza delle infrastrutture con l’AI open source

Le infrastrutture nazionali basate su AI open source offrono una maggiore resilienza rispetto a quelle fondate su tecnologie proprietarie, soprattutto in contesti di crisi, come sanzioni economiche o interruzioni della catena di approvvigionamento. La possibilità di accedere, ispezionare, modificare e adattare il codice consente infatti di evitare il rischio di dipendere da soluzioni opache o non controllabili. Questo si traduce in una capacità di intervento e manutenzione locale più efficace, particolarmente strategica in ambiti sensibili come la sanità, la giustizia o l’istruzione, dove la continuità dei servizi è cruciale.

L’AI open source e la governance distribuita

L’open source favorisce modelli di governance collaborativa, in cui diverse parti interessate – inclusi governi, società civile, accademia e settore privato – possono contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei sistemi AI. Questo approccio consente di superare la logica della delega verticale a pochi attori globali e apre invece a una governance policentrica, più vicina ai bisogni dei territori e dei cittadini. La condivisione della responsabilità progettuale e operativa permette di costruire un ambiente tecnologico realmente rappresentativo e orientato al bene comune, dove il confronto tra interessi diversi diventa motore di equilibrio e innovazione.

Opportunità dell’open source per ecosistemi digitali indipendenti

L’open source rappresenta un modello che favorisce la costruzione di un ecosistema tecnologico distribuito, in cui la conoscenza, le competenze e l’innovazione circolano liberamente tra attori diversi: istituzioni pubbliche, università, imprese, comunità locali. Questa architettura aperta contribuisce a rafforzare l’autonomia strategica europea, soprattutto se sostenuta da investimenti pubblici e da una governance che valorizza le esperienze territoriali.

Favorire la crescita di ecosistemi digitali indipendenti significa promuovere l’innovazione locale, costruire filiere tecnologiche nazionali resilienti, garantire una gestione dei dati in linea con i principi di sovranità e incoraggiare collaborazioni internazionali fondate sulla reciprocità e non sulla dipendenza. In tal senso, l’open source è lo strumento abilitante di una nuova globalizzazione cooperativa, capace di coniugare il radicamento locale con l’interconnessione globale.

Open source come modello di business equo e sostenibile: i vantaggi

Lontano dall’idea di gratuità come fragilità, l’open source rappresenta un’infrastruttura economica solida, fondata su logiche di redistribuzione del valore, trasparenza e sostenibilità. Come discusso nei modelli dell’economia del dono e dell’economia di comunione, ciò che viene condiviso non perde valore: al contrario, lo moltiplica generando circuiti virtuosi di collaborazione, inclusione e resilienza economica.

La redistruibuzione del valore nei modelli open source

Nei modelli open source, il valore generato viene redistribuito tra comunità, aziende e istituzioni. Questa circolarità economica rende il sistema meno dipendente da meccanismi monopolistici e più capace di trattenere valore nei territori, favorendo economie locali coese e innovative.

Open source e modelli di monetizzazione sostenibili

L’open source permette la costruzione di modelli di business basati su servizi, consulenza, supporto, manutenzione e formazione. Questi modelli non solo sono compatibili con la sostenibilità economica, ma incentivano anche la qualità del servizio e la trasparenza, riducendo le pratiche di lock-in e sfruttamento estrattivo.

Innovazione cooperativa

L’approccio condiviso dell’open source alimenta un’innovazione sistemica, in cui i contributi distribuiti generano soluzioni migliori e più rapide. La conoscenza circola, le esperienze si sommano, i costi si distribuiscono. Si crea così un ecosistema dove la competizione lascia spazio alla co-creazione e alla fiducia.

Resilienza e continuità dei progetti open source

I progetti open source, sostenuti da comunità attive e reti di manutentori, dimostrano una capacità di adattamento e sopravvivenza nel tempo superiore rispetto a molte soluzioni proprietarie. La loro longevità non dipende dal destino di un singolo fornitore, ma dalla vitalità dell’ecosistema che li sostiene.

Etica pubblica e trasparenza: perché e dove l’open source fa la differenza

Infine, e forse soprattutto, l’adozione di AI open source è una scelta che riguarda profondamente l’etica pubblica e il modello di società che vogliamo costruire. In un contesto in cui le tecnologie sono sempre più pervasive e determinanti nella vita delle persone, non possiamo affidarci a sistemi opachi, governati da logiche estrattive e centralizzate. L’AI open source rappresenta un’alternativa concreta: è la possibilità di accedere a modelli trasparenti, verificabili, modificabili. Significa garantire a cittadini, istituzioni e comunità il diritto alla comprensione, alla partecipazione attiva e all’autodeterminazione digitale. Una tecnologia davvero democratica non può che essere leggibile e condivisa.

Trasparenza algoritmica

L’AI open source promuove la trasparenza algoritmica, permettendo di comprendere e contestare le decisioni automatizzate che influenzano sempre più la nostra vita quotidiana.

Inclusività e diversità

Gli ecosistemi open source, quando ben governati, favoriscono la partecipazione di una varietà di attori con background diversi, contribuendo a sviluppare sistemi AI che riflettono una pluralità di prospettive e valori.

Autodeterminazione tecnologica

L’open source riconosce e promuove il diritto di individui, comunità e nazioni all’autodeterminazione tecnologica, ossia la libertà di scegliere, modificare e controllare le tecnologie che utilizzano.

Responsabilità condivisa

Il modello open source distribuisce la responsabilità tra tutti i partecipanti, creando un sistema di checks and balances che può prevenire usi impropri o dannosi dell’AI.

Conclusione: verso una sovranità digitale basata sui commons

La convergenza tra intelligenza artificiale e open source rappresenta un’opportunità storica per ripensare il rapporto tra tecnologia, società e potere. Investire nell’AI open source significa investire in un futuro digitale in cui la sovranità tecnologica non è privilegio di pochi ma diritto di molti.

Per realizzare questo potenziale, è necessario un impegno coordinato da parte di governi, istituzioni educative, imprese e società civile per:

Sviluppare politiche pubbliche che favoriscano l’adozione di soluzioni AI open source nelle infrastrutture critiche

che favoriscano l’adozione di soluzioni AI open source nelle infrastrutture critiche Investire nella formazione di competenze locali per lo sviluppo e l’implementazione di AI open source

locali per lo sviluppo e l’implementazione di AI open source Creare quadri normativi che riconoscano e valorizzino la specificità del modello open source

che riconoscano e valorizzino la specificità del modello open source Promuovere standard aperti e interoperabili per prevenire nuove forme di lock-in tecnologico

Negli ultimi mesi si avvertono segnali incoraggianti in questa direzione, soprattutto in ambito europeo: piani strategici, orientamenti normativi e investimenti pubblici mostrano una crescente attenzione alla necessità di rafforzare la sovranità digitale. Tuttavia, siamo solo all’inizio di questo percorso. Le tensioni economiche e geopolitiche, che in alcuni casi hanno favorito questo cambio di passo, potrebbero anche diventare il pretesto per rafforzare dinamiche centralizzatrici che riportano oltre oceano il controllo delle infrastrutture e dei dati.

Per questo è fondamentale consolidare e non arretrare: è il momento di tradurre gli intenti in politiche economiche e normative coraggiose, che rendano strutturale l’adozione dell’open source e la costruzione di un ecosistema digitale indipendente.

La sovranità digitale basata sull’AI open source non è solo una questione tecnica o economica, ma una scelta di società: scegliere l’open source significa scegliere un futuro digitale più democratico, equo e sostenibile, in cui la tecnologia rimane al servizio delle persone e delle comunità, non viceversa.