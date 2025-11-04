Dal Nobel 2025 ai nuovi algoritmi di Google, il quantum computing entra in una nuova fase di sviluppo. Mentre Stati Uniti e Cina guidano con investimenti miliardari, l’Europa prova a recuperare terreno con la strategia “Quantum Europe”. L’Italia si muove con il piano nazionale e la Q-Alliance, puntando a un ruolo di ponte tecnologico e industriale tra le due sponde dell’Atlantico. Ma la sfida su investimenti, competenze e sovranità digitale è appena iniziata.
sovranità digitale
Quantum computing, Italia ponte tra Usa e Ue nella corsa globale
Dagli investimenti miliardari di Google e JP Morgan alla nuova strategia europea, il settore quantistico si prepara a trasformare economia, sicurezza e innovazione. L’Italia punta a un ruolo chiave con la Q-Alliance e il piano nazionale, ma la sfida per attrarre capitali e talenti è ancora tutta da vincere
Argomenti
Canali