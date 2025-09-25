Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

l’approfondimento

RAG e K-BERT, la promessa fragile di un’AI più attendibile

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

I sistemi RAG e K-BERT integrano fonti esterne nei modelli GPT per limitare risposte imprecise. Tuttavia, presentano criticità come bias di fonte e opacità nei processi di verifica delle informazioni recuperate

Pubblicato il 25 set 2025
Emmanuele Somma

Giornalista, Exedre.org

gpt4o audio mode advanced

L’integrazione di Retrieval-Augmented Generation e K-BERT nei GPT promette risposte più affidabili, basate su fonti esterne e knowledge graph. Tuttavia, questa spinta verso una maggiore precisione solleva interrogativi epistemologici e pratici che meritano di essere approfonditi.

Sotto il cofano dei sistemi GPT: ecco come fanno a capire cosa chiediamo

La natura elusiva della verità nei sistemi artificiali

Nel tentativo di persuadere, fornendo risposte più adeguate alle domande, alcuni modelli di GPT ricercano evidenze all’esterno da sé. Il sistema base di trasformazione statistica dei testi non è in grado di produrre testi veritieri, ma solo ben formati.

Per ovviare a questa limitazione si usano differenti tecniche come ad esempio modelli che seguono piani “razionali” di risposta parziale che però aiutano solo a migliorare le produzioni, provando a non discostarsi troppo dalle fonti, ma non aggiungono « valutazioni di verità » dei contenuti. Si adottano anche a strumenti di etica che, messi a valle della generazione dei testi, censurano ed escludono le produzioni non in linea con standard morali pre-supposti, ma anche in questo caso, i sistemi non producono qualcosa di vero, escludono solo quello che non piace ai loro creatori.

In definitiva, i GPT non conoscono cos’è la verità. Ma neppure noi umani sappiamo veramente cos’è la verità.

Per il genere umano, la verità è chiara e indubitabile solo se si ha fede in imposizioni di natura metafisica, come quelle della teologia o di qualche ideologia, compreso alcuni processi di determinazione delle evidenze scientifiche (su questo si consulti la recente ristampa di George Canguilhem, Ideologia e razionalità nelle scienze della vita. Mimesis. 2025). In definitiva, se si escludono alcuni specifici domini formali come la matematica, anche a noi sfugge ciò che è vero, a meno di non crederci.

Per « spiegare oggettivamente » la verità senza rifarci a forme di credenza, abbiamo dato luogo ad una grande quantità di teorie. Non siamo giunti ad un accordo sufficiente per decretare vera una di queste teorie sulla verità. Anche in campo scientifico, cioè l’ambito in cui sentiamo di poter trarre ciò che oggi è più vicino alla verità, ovvero la certezza, ci fidiamo più del processo di determinazione che non del risultato stesso, che sappiamo essere valido fino a prova del contrario.

Nel pensiero classico, Aristotele intendeva la verità come « adeguatio intellectus ad rem», cioè come concordanza fra la rappresentazione mentale e la realtà oggettiva (Aristotele, 2009). Quella visione “corrispondentista” aspira ad ottenere verità valide universalmente, ma poi fatica a tradursi in procedure operative quando il linguaggio si fa meno rigoroso.

Si sono moltiplicate così teorie filosofiche alternative – coerentismo, inflazionismo, deflazionismo – che offrono strumenti di analisi diversi e non necessariamente contraddittori rispetto all’idea di una verità ultima. Tuttavia, nessuna giunge a una conclusione universalmente accettata.

Ma se la verità “una e definitiva”, valida per sempre e per tutto, sembra essere alquanto al di là della nostra portata, non possiamo trascurare quelle pratiche epistemiche che, pur fallibili, permettono di avvicinarci a ciò che chiamiamo “la verità”, almeno in specifici ambiti di applicabilità e con limiti stringenti.

Modelli di verità parziali e bolle contestuali

Ad esempio, le teorie di verificazione come quella di Alfred Tarski non sono meri esercizi astratti privi di ricadute concrete, ma strumenti che hanno trovato applicazione pratica nella verifica dei sistemi formali, e in particolare per la correttezza dei programmi informatici. La loro efficacia dimostra che un approccio rigoroso, seppure circoscritto, può produrre risultati riproducibili e confrontabili (Tarski, 1983).

È proprio sulla base di questi « modelli di verità parziali » che si muovono i tentativi dei GPT di dare consistenza veritativa alle produzioni, affidandosi alla costruzione di quelle che possiamo chiamare « bolle di verità contestuali ». In realtà queste bolle, calano l’utente in un guazzabuglio di opinioni fornite come certezze assolute da cui deve trarsi in salvo da solo esercitando una cospicua dose di giudizio.

Secondo Jürgen Habermas la verità di un enunciato si stabilisce solo attraverso pratiche discorsive in cui gli interlocutori, liberi da coercizioni, giustificano e validano reciprocamente le loro pretese di validità (Habermas, 2022); Michael Lynch, invece, non esclude l’esistenza di una sola verità che si declini con modalità diverse a seconda dei contesti epistemici, distinguendo fra la manifestazione per corrispondenza alla realtà e quella per coerenza interna (Lynch, 2009). Insomma il metodo frammentario adottato dai GPT potrebbe avere basi filosofiche più solide di quello che sembra a prima vista.

Il problema dei fatti e delle percezioni

Se, forse, siamo pronti ad accettare un certo grado d’incertezza nella definizione di un concetto complesso come quello di verità, siamo invece mal disposti a non considerare assodati senza contestazioni i meri fatti da cui far discendere una verità.

I fatti dovrebbero essere definiti con precisione, inoppugnabili e disponibili in maniera tale da potervi costruire sopra il castello di carte di una possibile verità. “Piove” o “non piove” non sono fatti che possano essere aperti all’interpretazione personale.

Eppure anche i semplici fatti hanno i loro problemi.

Il sentimento di sicurezza che accompagna la nozione di fatto è illusorio: ciò che chiamiamo fatto non emerge mai in modo neutro, ma è sempre il risultato di pratiche di osservazione, misurazione e classificazione che presuppongono teorie o strumenti.

Norwood Hanson, sistematizzando le intuizioni di Kant e Duhem, ha mostrato come ogni nostra percezione sia in realtà « carica di teoria » (theory-laden): ciò che vediamo è già orientato ai presupposti con cui ci eravamo posti di fronte al fenomeno (Hanson, 1958). In questo senso, il dato non precede mai completamente il linguaggio o l’apparato concettuale con cui viene interpretato, e l’idea di fatti innocenti va messa in discussione fin dall’inizio.

Édouard Le Roy adotta il gioco di parole: « I fatti sono fatti », cioè fabbricati (Le Roy 1899, p 515) come peraltro spiega Gaston Bachelard che, analizzando la fisica, parlerà di « fenomenotecnica », ovvero di quella capacità della scienza di generare fatti artificiali, attraverso gli strumenti di misura, laddove i fatti naturali sono piuttosto irrilevanti (Bachelard, 2019). Insomma, scomodando un linguaggio kantiano, se il noumeno resta inconoscibile e il fenomeno (naturale, empirico) è incerto, si può solo confidare nella tecnica che produce il fenomeno sperimentale che è certo ma dipende da quello che vogliamo leggerci dentro.

Quindi sia modelli teorici che pratiche tecniche diverse producono fatti sperimentali differenti per la stessa realtà.

Il che, se possibile, rende ancora più lontana una verità una e definitiva e ancora più rilevanti le pratiche epistemiche per la generazione di verità locali.

Questo spiega perché lo stesso motore di trasformazione (GPT) potrebbe fornire, interrogato più volte sullo stesso argomento, risposte diamentralmente differenti e perché tenda a essere condiscente con l’utente e non contraddirlo: assume il suo « punto di vista » nella modellazione dei riferimenti attraverso le cui lenti raccogliere i fatti.

Rappresentare i fatti come grafi semantici

I fatti possono essere raccolti in asserzioni in formato testuale rappresentandoli tecnicamente come grafi di triple descritti nel Resource Description Framework (RDF). Ogni tripletta è composta da soggetto, predicato e oggetto e i valori di questi campi sono identificatori unici (IRI) mentre solo l’oggetto può anche essere un nodo anonimo (blank node) o un dato di base (numero, stringa, ecc), ad esempio (CHI–>FA–>COSA). Il grafo supera i limiti delle strutture tabellari tradizionali, perché è intrinsecamente direzionale e etichettato, consentendo di descrivere risorse e le loro relazioni in modo flessibile ed estendibile.

Un nuovo fatto aggiunto ad una base preesistente crea, attraverso gli identificatori che sono puntatori navigabili, delle relazioni implicite con le altre risorse presenti nella base di conoscenza.

Sulla base di queste fondamenta si definiscono concetti come classi (tutti gli elementi di uno stesso tipo), proprietà (le caratteristiche di un elemento o di una classe), vincoli di dominio e di intervallo (cosa si può o si deve fare con uno o più elementi o classi). Con questo si costruiscono vocabolari lessicali adatti a modellare ontologie (ovvero reti di conoscenze formalizzate).

È così possibile definire pezzi di mondo ma anche creare controlli di coerenza logica, correggere errori e fare ragionamenti logici per scoprire conoscenze non esplicitamente introdotte nelle triple iniziali (Fensel et al., 2020).

Dalla comprensione umana all’elaborazione semantica

Un testo letto dai sistemi di analisi semantica non viene quindi capito nello stesso senso in cui lo capirebbe un uomo, ma viene piuttosto sminuzzato in token (che possiamo immaginare come astrazioni delle parole) e poi alcuni di questi token sono riconosciuti come Nomi, Entità (date, luoghi, concetti astratti, ecc.) o Relazioni (NER). La loro giustapposizione nelle frasi dà indizi (probabilistici) sulla presenza di un fatto (o anche di fatti alternativi tra loro). I blocchi (NER) sono quindi trasformati in fatti RDF.

L’algoritmo quindi non capisce il testo ma, dopo averlo trasformato in rete semantica, lo «mette a sistema», conservandolo nella memoria di lavoro.

Poiché tutto questo viene fatto senza supervisione umana, molte cose possono andare male in questo processo, (errori di riconoscimento delle entità, concetti trascurati, collegamenti tra concetti inesatti, ecc.) ma i possibili errori sono mediati dal fatto che si trasformano una grande quantità di testi che, riconosciuti correttamente o con errori differenti, finiscono per rinforzare i collegamenti veri e attutire quelli errati.

La certezza di queste relazioni, ammesso che siano state ben comprese dal processo di scoperta, si fa strada così anche nei modelli semantici più avanzati che possono quindi dire cose, se non veritiere, almeno coerenti a livello concettuale e non solo a livello di produzione linguistica, come i GPT di base puramente stocastici.

All’interno del motore GPT stocastico non esiste un grafo concettuale: la conoscenza è distribuita solo nei pesi del modello e nei tensori di attenzione. È necessario potenziare il GPT con un meccanismo semantico che, ad esempio, recuperi documenti esterni e li incorpori al prompt di generazione, oppure tramite chiamate a servizi esterni di knowledge graph.

In assenza di questi moduli semantici, l’algoritmo GPT non ha alcuna capacità di trattare entità o relazioni come concetti, ma li elabora unicamente sequenze statistiche di token.

Come funzionano RAG e K-Bert

La capacità di produrre testi fluidi e coerenti dei grandi modelli basati su trasformatori viene a volte integrata con strumenti semantici che aumentano l’affidabilità dei dati strutturati. Ma come si fa tecnicamente?

K-Bert: iniezione diretta di conoscenza

Il metodo forse più potente, ma meno usato, è denominato K-BERT (Knowledge — Bidirectional Encoder Representations from Transformers) adotta un approccio simile a un’iniezione diretta di conoscenza. L’algoritmo non consulta documenti esterni, ma riconosce nel testo le entità chiave (persone, date, luoghi, concetti) e recupera per ciascuna entità un piccolo sotto-grafo tratto da una base di conoscenza già strutturata in formato RDF.

Per così dire, K-BERT integra il prompt con un contesto già semantico in cui calare la trasformazione.

Queste piccole porzioni di rete semantica vengono inserite direttamente nel flusso di elaborazione del trasformatore, mantenendo sotto controllo la complessità tramite una griglia che limita le connessioni fra token e frammenti di grafo.

Il risultato è un modello che elabora non solo i numeri presenti nelle probabilità di transizione tra le parole, ma anche su fatti organizzati e potenzialmente verificati, migliorando la precisione delle risposte a domande complesse (Liu et al., 2020).

RAG: il motore di ricerca integrato

Esiste però un metodo più comunemente usato per integrare i GPT puramente stocastici che è chiamato Retrieval-Augmented Generation (RAG). A differenza del precedente integra un vero e proprio “motore di ricerca” collegato a una biblioteca digitale di testi, accuratamente revisionati. Quando ad un sistema RAG l’utente pone una domanda, il sistema cerca in tempo reale i documenti più pertinenti e li fornisce al generatore di testo, che ne utilizza i contenuti per costruire risposte fondate su fonti concrete.

Si crea in questo modo un contesto esteso per la richiesta, che unisce al prompt anche documenti rilevanti, con la speranza di attenuare l’incidenza delle affermazioni errate o inventate perché la generazione è guidata da pezzi di testo già esistenti e verificati (Lewis et al., 2020).

Limiti e distorsioni nel retrieval semantico

Il contesto così esteso ha però limiti significativi sia nella fase di recupero delle informazioni sia in quella di generazione della risposta. La qualità delle risposte dipende in modo rilevante dalla pertinenza e dall’equilibrio del corpus che si interroga. L’interrogazione sulla preesistente base di conoscenza per la selezione dei testi rilevanti avviene attraverso una domanda generata dallo stesso sistema, così è probabile che sia formulata in modo non neutro, e includa pregiudizi verso una determinata tesi, o sia condiscendente con il punto di vista dell’utente. Quindi è possibile che i documenti selezionati vengano estratti in modo intrinsecamente sbilanciato. La richiesta può, all’opposto, fornire documenti solo parzialmente correlati, anche a causa delle preferenze dei produttori del modello, o confondere concetti tra loro assonanti ma differenti. A quel punto invece di aiutare la generazione, la contestualizzazione semantica svierà verso risposte distorte o parziali, o appiattite sui bias presenti nei testi di partenza.

Inoltre, da un lato un corpus già in partenza squilibrato, che esclude ad esempio in modo sistematico informazioni di un certo tipo, amplifica questi errori, dall’altro un sistema poco curato rischia di produrre «più rumore che segnale», rendendo la generazione eccessivamente generica.

Knowledge noise e deriva semantica

A differenza di RAG, K-BERT, supera il divario fra testo e knowledge graph, ma introduce un problema differente, denominato “knowledge noise”: possono essere innestati pochi frammenti di grafo, e risultare ininfluenti, oppure può essere innestato nel flusso dei token un eccesso di frammenti di grafo e la richiesta originale può così addirittura cambiare significato. Il sistema non conosce in anticipo cosa è effettivamente rilevante per la domanda nel grafo di conoscenza. Non può fare una selezione ragionata. Se troppi fatti, pur veri, vengono introdotti, il significato stesso della richiesta viene modificata poiché non tutti i percorsi di inferenza sono realmente pertinenti al contesto specifico.

In un certo senso, calata in un mare troppo ampio, la richiesta rischia più facilmente di andare alla deriva abbacinata da troppi punti di riferimento che si rivelano essere in realtà miraggi.

Opacità e illusione di trasparenza

Con l’uso di queste tecniche, comunque, ci si avvicina alla verità, quantomeno quella locale, ma si accresce la fragilità complessiva delle risposte: ogni passaggio con supporto semantico diventa un potenziale punto di fallimento che richiede strumenti dedicati per il monitoraggio.

L’aspetto forse peggiore è che, sebbene questi sistemi diano l’impressione di essere più veritieri di quelli puramente stocastici, l’interpretazione dei risultati è completamente opaca: è arduo e anzi spesso del tutto impossibile rintracciare il motivo per cui un fatto, un documento o un pezzo di rete semantica, sia stato recuperato o come un sotto-grafo abbia influenzato la generazione. Non è facile, ammesso che sia addirittura possibile, stabilire i processi di verifica o audit indipendente che sarebbero necessari in utilizzi .

Nel caso dei RAG è possibile indirizzare l’utente ai testi che, con una certa probabilità, sono stati più rilevanti nella generazione del testo. È il metodo che alcuni modelli usano per rappresentare link alle fonti. Il sistema, in verità, non saprebbe trovare un diretto riferimento tra le proprie affermazioni e il documento indicato come fonte, ma l’utente può farlo agevolmente (o quantomeno convincersi che una relazione esista). Questa rappresentazione di trasparenza aumenta la fiducia nel risultato, ma sotto un certo punto di vista è solo un’altro dei trucchi adottati da questi sistemi per sembrare adeguati e persuadere gli utenti di una veridicità dei contenuti che, però, nei fatti non possono garantire.

Bias di fonte e amplificazione dei pregiudizi

L’integrazione di fonti esterne nei LLM si propone come soluzione per mitigare i limiti dei modelli puramente autoregressivi, ma presenta al contempo alcune criticità che meritano di essere esaminate con attenzione.

In primo luogo c’è il «bias di fonte»: se il corpus interrogato riflette distorsioni culturali, ideologiche o semplicemente squilibri di copertura, il generatore riprodurrà e amplificherà tali pregiudizi, come dimostrano diversi studi sulla proliferazione di stereotipi di genere e razziali nei sistemi NLP (Bender & Koller, 2020).

Fragilità delle dipendenze esterne

Tra i problemi dei sistemi semantici, in particolare RAG, c’è la dipendenza da un sistema di recupero dell’informazione e da un indice vettoriale di significatività. Questi elementi possono infatti sottostare a politiche di concessione dei dati, e introducono un altro problema rilevante: un errore, o anche solo una scelta, di ranking o di indisponibilità, voluta o causale, anche solo transiente, di uno o più documenti possono deformare in modo sostanziale la risposta, rendendo fragile l’intera catena di generazione.

Le basi documentali di riferimento vengono considerate ad alto livello di attendibilità quindi è possibile che visioni di parte, disinformazione voluta o anche solo semplici errori editoriali possano essere trattati come fatti acquisiti e inoppugnabili.

Bolle epistemiche e profilazione degli utenti

Ma il bias di fonte e le distorsioni sulle dipendenze esterne, potrebbero non essere considerate un problema o un errore: addirittura possono essere visti come una strategia per adeguarsi all’utente dopo aver profilato lui, o la sua comunità, o azienda. Ad esempio, un utente profilato come comunista potrebbe (voler) essere esposto ad analisi marxiste sulla realtà, che un utente liberale potrebbe voler escludere, e così via.

D’altro canto già oggi taluni produttori di sistemi puramente stocastici fanno vanto di prediligere un’accurata selezione dei testi dati in input per meglio rappresentare una data comunità di utilizzatori ed evitare la predominanza di stereotipi stranieri, il che in effetti significa prediligere stereotipi differenti, non l’assenza di stereotipi.

Gli utenti di questi sistemi vivrebbero (o già vivono adesso) in una bolla di conoscenze, di fatti appositamente fabbricati o di stereotipi. A lungo andare questa bolla puø diventare insuperabile diventando fonte di conflitto invece che strumento di condivisione, come una riedizione dell’approccio scientista che talvolta inquina le discussioni pretendendo di generalizzare risultati scientifici che sono, nella realtà, legati ad ipotesi ben precise.

L’inganno della neutralità apparente

I GPT si impegnano molto per dare l’impressione di essere neutrali e trasparenti, ad esempio esponendo le proprie fonti. Anche questa illusione di trasparenza può diventare un’arma a doppio taglio: avere a disposizione in un testo un collegamento o un riferimento ad una fonte terza e quindi sapere da quale documento proviene un passaggio della produzione, non garantisce che quel testo sia privo di parzialità o corretto, e neppure che l’algoritmo lo stia usando correttamente e non ne stia travisando i contenuti. Questo impegna l’utente in un controllo ulteriore: oltre a controllare il testo generato dal GPT sulla base della fonte, sarà necessario controllare la veridicità della fonte, la non pazialità, la non manipolazione e, come purtroppo spesso accade, addirittura la sua effettiva esistenza.

Verso sistemi di validazione multilivello

Andrebbero affiancate al retrieval dei RAG, tecniche affidabili di validazione del contenuto come ad esempio classificatori di veridicità o metodi di consenso basati su aggregazione di fonti diverse, e promuovere un ruolo attivo dell’utente nel processo di verifica, anziché limitarsi a presentare un’unica “fonte di verità”, eventualmente addomesticata.

Senza procedure di verifica incrociata di fact-checking capace di mettere a confronto più fonti e strategie di “source tracing” che ne ricostruiscano la genealogia, un LLM può presentare informazioni errate con la stessa sicurezza e sicumera di quelle corrette, rendendo arduo discernere tra enunciati fondati e totali invenzioni (Paulheim, 2017). Esistono già alcune interessanti ricerche in questo campo.

Il paradosso epistemologico dei sistemi RAG

L’adozione di meccanismi di retrieval e di knowledge graph per “rinvigorire” i GPT si pone, in chiave epistemologica, come un ironico paradosso: da un lato chi costruisce i GPT riconosce esplicitamente che la verità scientifica non è, e non può mai essere, una verità assoluta, un dato statico, un mero calcolo positivista, ma nasce da una costante successione di ricostruzioni critiche della base di dati e fatti calati in un contesto teorico o operativo; dall’altro, questi stessi produttori realizzano strumenti che tendono a cristallizzare in strutture discrete (indici vettoriali, triple RDF, ontologie) la fetta di sapere su cui operano, presentandola come se fosse un blocco stabile di fatti da non mettere in discussione ma solo da usare come riferimento in un mero calcolo dei contenuti.

Anche se molte implementazioni RAG e di knowledge graph adottano strategie di aggiornamento continuo (versioning, pipeline CI/CD, metadati temporali) i pregiudizi presenti saranno sempre più complessi da superare con l’aggiunta di nuovi fatti dissonanti, ammesso che, come detto, inforcati gli occhiali semantici della rete di conoscenza quei fatti dissonanti potranno mai essere scoperti.

Riprendendo il lavoro di Gaston Bachelard, lo spirito scientifico (quindi la maggiore tensione alla verità fattuale che oggi conosciamo, pur con tutti i suoi limiti) progredisce attraverso successive « rotture epistemologiche », cioè momenti in cui le categorie concettuali consolidate non sono più in grado di spiegare i dati del mondo reale; vengono messe in crisi e poi sostituite con nuove formulazioni, nuove teorie, nuove pratiche operative, nuove visioni, capaci di liberare la ricerca da quegli « ostacoli epistemologici » imposti dal passato che impediscono il progresso scientifico stesso (Bachelard, 1995).

Anche se vengono messe in atto metodologie di monitoraggio epistemico e di diversificazione delle fonti (retrieval multi-corpus, pesi basati su metriche di affidabilità) e non necessariamente ci si affidi completamente a un singolo grafo della conoscenza; cogliere le discontinuità teoriche in atto, le rotture epistemologiche, dai dati stessi, appare essere ancora fuori dalla portata di questi sistemi a verità locale.

RAG e K-BERT innalzano un’infrastruttura che, seppure costantemente aggiornata, resta ancorata a fotografie statiche di documenti e grafi che riflettono esattamente gli schemi teorici che le hanno prodotte e spesso non hanno alcuna tensione critica.

Questi sistemi istituzionalizzano fatti che rimangono al riparo da possibili revisioni interne al modello, trasferendo la storicità del sapere dall’LLM (che l’ha appresa nei pesi) all’archivio esterno (che resta intoccabile fino all’aggiornamento successivo). Inoltre tendono a prediligere teorie stabili solo perché più diffuse, in luogo di quelle più moderne e radicali. Architetture di retrieval multi-source e di graph embedding multilivello consentirebbero di pesare le fonti non solo in base alla popolarità, ma anche alla loro centralità in una rete epistemica dinamica, favorendo il riconoscimento di teorie alternative o radicali quando acquisiscono consistenza empirica o condivisione intersoggettiva ma il riconoscimento di queste eccezioni resta collegato ad un intervento umano di selezione, sempre meno probabile.

Cristallizzazione anti-storica del sapere

L’ironia sta in questo: Bachelard ci invita a vedere il sapere come un continuo cantiere dove ogni generazione corregge e rilancia le fondamenta epistemiche del passato in un futuro aperto; le architetture RAG/K-BERT, da un lato imbracciano un’idea scientifica perfettamente coerente con l’approccio di epistemologia storica di Bachelard, traendo dai documenti storici la base per la valutazione della verità delle asserzioni, ma poi realizzano in sostanza un ancoraggio anti-storico al passato che tende a cristallizzare quei fatti che dovrebbero essere storici e quindi superabili dalle novità.

Il modello viene così spinto a credere che i fatti esterni, una volta recuperati e inseriti, costituiscano un orizzonte definitivo, privato della tensione critica che li ha generati. In ultima analisi, si implanta un meccanismo che valorizza la storicità della conoscenza solo fino al punto in cui diventa comodo congelarla in triple e indici, delegando al curatore del grafo l’onere – e la responsabilità – di riconoscere e attuare le vere discontinuità epistemiche.

In un certo senso questi sistemi nascono odierni e anti-scientifici (almeno per chi si riconosce in un approccio storico alla scienza), e quindi saranno presto vecchi, tendendo a normalizzare le produzioni sulla base delle conoscenze cristallizzate e difficilmente mutabili. Da fonti del progresso normativo della scienza potrebbero trasformarsi in strumenti di normalizzazione sull’attualità scientifica.

Bibliografia

L’OltreGPT: Verità vo cercando! Come ChatGPT cerca la verità fuori da sé © 2025 di Emmanuele F. Somma, questo contenuto è concesso a Alessandro Longo con licenza CC BY e non può essere destinato ad altri.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Emmanuele Somma
Giornalista, Exedre.org
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • giudici con l'IA responsabilità penale dell'AI AI lavoro avvocati; chat processo; mercato legal tech; dispositivi gps sottocutanei per condannati

  • L'ESPERIMENTO

    Se ChatGPT ti querela: ecco perché è importante il controllo di un legale

    27 Feb 2025

    di Marco Cartisano

    Condividi
  • cloud banking big data e banche prestiti digitali open banking Platform economy

  • scenari

    Fintech, l’infrastruttura obsoleta frena l’innovazione in Europa

    02 Lug 2025

    di Mahesh Paolini-Subramanya

    Condividi
  • software gestionali, online documentation system and business files storage; cdn

  • la guida

    Virtualizzazione, soluzioni smart per PMI e studi professionali: quale scegliere

    25 Feb 2025

    di Maurizio Stochino

    Condividi

Articolo 1 di 4