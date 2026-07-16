Realizzare un sito web con l’AI senza sostenere subito i costi dell’hosting diventa possibile grazie alla nuova promozione di Ionos. L’iniziativa è disponibile sui pacchetti WordPress del provider europeo e consente, nel caso del piano Expand, di utilizzare gratuitamente il servizio per 12 mesi.

L’offerta di Ionos comprende hosting gestito, strumenti di intelligenza artificiale per creare pagine e contenuti e un’infrastruttura progettata per garantire velocità e sicurezza. Per chi intende avviare un progetto digitale, Ionos propone una formula che riduce l’investimento iniziale mantenendo incluse le principali funzionalità professionali.

Un anno gratis per creare un sito WordPress con l’intelligenza artificiale

L’offerta più vantaggiosa di Ionos riguarda il piano Expand. Per i primi 12 mesi il costo è pari a 0 euro al mese, mentre dal secondo anno il canone passa a 10 euro mensili, IVA esclusa.

Il pacchetto integra strumenti AI che consentono di generare testi, immagini, pagine web e articoli per il blog direttamente dall’interfaccia di WordPress. È inoltre presente un assistente intelligente che supporta la gestione del sito durante la fase di sviluppo dei contenuti.

Le funzioni comprese nell’offerta di Ionos

Oltre agli strumenti di intelligenza artificiale, il servizio di Ionos include una piattaforma ottimizzata per WordPress.

Tra le principali caratteristiche figurano:

hosting gestito su infrastruttura Linux containerizzata;

storage SSD NVMe;

database MariaDB;

dominio gratuito;

certificato SSL incluso;

aggiornamenti automatici;

supporto alle versioni PHP 8.2, 8.3 e 8.4;

fino a 5 caselle e-mail nel piano Expand;

disponibilità del servizio dichiarata al 99,99%.

Sicurezza e prestazioni

L’infrastruttura punta anche sulla protezione dei dati e sulla continuità operativa.

Sono previsti backup automatici giornalieri, scansioni antimalware, controllo delle vulnerabilità e protezione DDoS. Nei piani superiori è disponibile anche la rimozione automatica del malware, mentre Expand include gratuitamente per 12 mesi Jetpack Vault Backup.

Sul fronte delle prestazioni, Ionos dichiara una piattaforma capace di offrire una velocità fino a tre volte superiore rispetto alla precedente generazione, grazie a storage SSD, sistemi di caching e OPcache integrati.

Quanto costano i piani WordPress di Ionos

Ionos prevede diverse tipologie di prezzo, ma il prezzo promozionale azzerato riguarda solo Expand: il pacchetto base è Start, in offerta a 3 euro al mese per 6 mese, ma si possono valutare anche Boost e il piano E-Commerce.

Piano Prezzo promozionale Durata promo Prezzo successivo Caratteristiche principali Start 3 €/mese 6 mesi 5 €/mese 25 GB SSD, IA per creazione siti Expand 0 €/mese 12 mesi 10 €/mese 50 GB SSD, Assistente IA, generazione testi e immagini, Jetpack Vault Backup Boost 7 €/mese 6 mesi 15 €/mese 75 GB SSD, prestazioni avanzate, rimozione malware E-Commerce 10 €/mese 6 mesi 20 €/mese 100 GB SSD, WooCommerce, database da 5 GB

Sconto aggiuntivo per chi si iscrive alla newsletter

Oltre alle tariffe promozionali sui piani WordPress, Ionos riserva un ulteriore vantaggio ai nuovi clienti. Chi si iscrive alla newsletter può infatti ottenere un codice promozionale del valore di 5 euro da utilizzare sull’acquisto dei servizi. L’iscrizione consente anche di ricevere aggiornamenti sulle nuove offerte e sui prodotti dell’azienda. Lo sconto è riservato ai nuovi clienti e resta soggetto ai termini e alle condizioni previste dalla promozione.