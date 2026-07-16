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Creare un sito web Wordpress con l’AI: con Ionos è gratis per 1 anno

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Ionos lancia una promozione che permette di creare un sito WordPress con strumenti di intelligenza artificiale senza costi per il primo anno. L’offerta include hosting gestito, funzioni AI per contenuti e immagini, backup automatici e protezioni di sicurezza, con canone azzerato per 12 mesi sul piano Expand

Pubblicato il 16 lug 2026
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Sito web AI con Ionos: l'offerta in 3 punti chiave

  • Ionos offre 12 mesi gratuiti sul piano WordPress Expand (0 €/mese il primo anno, poi 10 €/mese IVA escl.) con strumenti basati su AI.
  • Caratteristiche: hosting gestito su infrastruttura containerizzata, SSD NVMe, MariaDB, dominio gratuito, SSL, aggiornamenti automatici e supporto PHP 8.2-8.4.
  • Sicurezza e pubblico: backup automatici giornalieri, scansioni antimalware, protezione DDoS e inclusione di Jetpack Vault Backup per 12 mesi; uptime dichiarato 99,99%. Adatto a privati e PMI.
Riassunto generato con AI

Realizzare un sito web con l’AI senza sostenere subito i costi dell’hosting diventa possibile grazie alla nuova promozione di Ionos. L’iniziativa è disponibile sui pacchetti WordPress del provider europeo e consente, nel caso del piano Expand, di utilizzare gratuitamente il servizio per 12 mesi.

L’offerta di Ionos comprende hosting gestito, strumenti di intelligenza artificiale per creare pagine e contenuti e un’infrastruttura progettata per garantire velocità e sicurezza. Per chi intende avviare un progetto digitale, Ionos propone una formula che riduce l’investimento iniziale mantenendo incluse le principali funzionalità professionali.

Inizia a creare il tuo sito web con l’AI gratis con Ionos

Un anno gratis per creare un sito WordPress con l’intelligenza artificiale

L’offerta più vantaggiosa di Ionos riguarda il piano Expand. Per i primi 12 mesi il costo è pari a 0 euro al mese, mentre dal secondo anno il canone passa a 10 euro mensili, IVA esclusa.

Il pacchetto integra strumenti AI che consentono di generare testi, immagini, pagine web e articoli per il blog direttamente dall’interfaccia di WordPress. È inoltre presente un assistente intelligente che supporta la gestione del sito durante la fase di sviluppo dei contenuti.

Le funzioni comprese nell’offerta di Ionos

Oltre agli strumenti di intelligenza artificiale, il servizio di Ionos include una piattaforma ottimizzata per WordPress.

Tra le principali caratteristiche figurano:

  • hosting gestito su infrastruttura Linux containerizzata;
  • storage SSD NVMe;
  • database MariaDB;
  • dominio gratuito;
  • certificato SSL incluso;
  • aggiornamenti automatici;
  • supporto alle versioni PHP 8.2, 8.3 e 8.4;
  • fino a 5 caselle e-mail nel piano Expand;
  • disponibilità del servizio dichiarata al 99,99%.

Sicurezza e prestazioni

L’infrastruttura punta anche sulla protezione dei dati e sulla continuità operativa.

Sono previsti backup automatici giornalieri, scansioni antimalware, controllo delle vulnerabilità e protezione DDoS. Nei piani superiori è disponibile anche la rimozione automatica del malware, mentre Expand include gratuitamente per 12 mesi Jetpack Vault Backup.

Sul fronte delle prestazioni, Ionos dichiara una piattaforma capace di offrire una velocità fino a tre volte superiore rispetto alla precedente generazione, grazie a storage SSD, sistemi di caching e OPcache integrati.

Quanto costano i piani WordPress di Ionos

Ionos prevede diverse tipologie di prezzo, ma il prezzo promozionale azzerato riguarda solo Expand: il pacchetto base è Start, in offerta a 3 euro al mese per 6 mese, ma si possono valutare anche Boost e il piano E-Commerce.

PianoPrezzo promozionaleDurata promoPrezzo successivoCaratteristiche principali
Start3 €/mese6 mesi5 €/mese25 GB SSD, IA per creazione siti
Expand0 €/mese12 mesi10 €/mese50 GB SSD, Assistente IA, generazione testi e immagini, Jetpack Vault Backup
Boost7 €/mese6 mesi15 €/mese75 GB SSD, prestazioni avanzate, rimozione malware
E-Commerce10 €/mese6 mesi20 €/mese100 GB SSD, WooCommerce, database da 5 GB

Sconto aggiuntivo per chi si iscrive alla newsletter

Oltre alle tariffe promozionali sui piani WordPress, Ionos riserva un ulteriore vantaggio ai nuovi clienti. Chi si iscrive alla newsletter può infatti ottenere un codice promozionale del valore di 5 euro da utilizzare sull’acquisto dei servizi. L’iscrizione consente anche di ricevere aggiornamenti sulle nuove offerte e sui prodotti dell’azienda. Lo sconto è riservato ai nuovi clienti e resta soggetto ai termini e alle condizioni previste dalla promozione.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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