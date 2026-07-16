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Internxt: fino a 5TB di cloud storage a vita inclusi VPN, antivirus e sconto dell’85%

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L’offerta di Internxt consente di acquistare un piano di cloud storage a vita con uno sconto dell’85%. La promozione include fino a 5 TB di spazio crittografato, funzioni avanzate per la privacy e una suite di strumenti dedicati alla sicurezza digitale

Pubblicato il 16 lug 2026
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Cloud storage di Internxt, l'offerta in 3 punti chiave

  • Sconto dell’80% sui piani lifetime di Internxt, suite che include cloud storage, VPN e antivirus.
  • Tre piani: Essential 1 TB, Premium 3 TB, Ultimate 5 TB con funzioni crescenti, come collaborazione, versioning, backup e supporto NAS/Rclone.
  • Focus sulla privacy: crittografia end-to-end, crittografia post-quantistica, crittografia a conoscenza zero, codice open source, conformità GDPR e audit di Securitum.
Riassunto generato con AI

L’offerta dedicata al cloud storage di Internxt riduce dell’85% il prezzo dei piani lifetime. La promozione riguarda la suite privacy sviluppata da Internxt, che abbina archiviazione crittografata, VPN, antivirus e altri servizi dedicati alla protezione dei dati.

Internxt propone così un modello che elimina il canone ricorrente e concentra l’attenzione sulla sicurezza delle informazioni archiviate.

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Cloud storage a vita: cosa comprende l’offerta di Internxt

La promozione di Internxt interessa tre piani lifetime, differenziati principalmente per lo spazio disponibile e per gli strumenti inclusi.

Tutti prevedono:

  • crittografia post-quantistica;
  • crittografia a conoscenza zero;
  • autenticazione a due fattori;
  • backup del computer;
  • condivisione dei file protetta da password;
  • prova gratuita di 30 giorni.

L’obiettivo è offrire un ambiente nel quale i dati rimangano accessibili esclusivamente al proprietario dell’account, senza che il provider possa visualizzarne il contenuto.

Le funzionalità che distinguono i tre piani lifetime di Internxt

Oltre allo spazio di archiviazione, ogni piano amplia progressivamente le funzioni disponibili.

  • Il piano Essential mette a disposizione 1 TB di spazio crittografato e include anche VPN e antivirus. Si rivolge a chi necessita soprattutto di archiviazione sicura e backup dei dispositivi.
  • La versione Premium aumenta la capacità a 3 TB e aggiunge strumenti dedicati alla collaborazione, come la condivisione avanzata dei file, il versioning dei documenti, Cleaner e Meet. Queste funzioni consentono di recuperare versioni precedenti dei file e gestire in modo più flessibile il lavoro condiviso.
  • Il piano Ultimate porta lo spazio disponibile a 5 TB e integra tutte le funzionalità della suite. Sono previsti anche il supporto NAS e Rclone, il futuro supporto CLI e WebDAV, la gestione delle foto e il servizio Mail, indicato come disponibile prossimamente. Il pacchetto comprende inoltre il supporto clienti premium.

Sicurezza e privacy: il punto centrale dell’offerta del cloud storage di Internxt

La caratteristica che distingue il servizio di Internxt è l’approccio alla protezione dei dati. Il gruppo utilizza la crittografia end-to-end insieme alla crittografia post-quantistica, mantenendo il controllo delle chiavi esclusivamente nelle mani dell’utente. L’azienda afferma inoltre di non archiviare password né informazioni personali utilizzabili per accedere ai contenuti caricati.

A questo si aggiungono il codice open source, verificabile pubblicamente, la conformità al GDPR e la verifica indipendente effettuata dalla società europea di penetration testing Securitum.

Prezzi dei piani Internxt con lo sconto dell’80%

Tutti i piani lifetime offrono uno sconto dell’80%: si parte da Essential a 285 euro, passando per Premium a 435 euro e arrivato a Ultimate a 585 euro.

PianoSpazioPrezzo scontatoPrezzo originalePrincipali servizi
Essential Lifetime1 TB€ 285€1.900VPN, Antivirus, backup, crittografia
Premium Lifetime3 TB€ 435€2.900Tutto di Essential, più collaborazione, Versioning, Cleaner e Meet
Ultimate Lifetime5 TB€ 585€3.900Tutte le funzioni Premium, supporto NAS, Rclone, Mail e supporto premium

Per chi preferisce un abbonamento tradizionale restano disponibili anche i piani annuali:

Piano annualePrezzo mensile
Essential€9,99/mese
Premium€19,99/mese
Ultimate€29,99/mese

L’offerta lifetime rappresenta la componente economicamente più interessante della promozione, poiché sostituisce il pagamento ricorrente con un costo una tantum, mantenendo l’accesso alle funzionalità previste dal piano scelto.

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