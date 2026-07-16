L’offerta dedicata al cloud storage di Internxt riduce dell’85% il prezzo dei piani lifetime. La promozione riguarda la suite privacy sviluppata da Internxt, che abbina archiviazione crittografata, VPN, antivirus e altri servizi dedicati alla protezione dei dati.
Internxt propone così un modello che elimina il canone ricorrente e concentra l’attenzione sulla sicurezza delle informazioni archiviate.
Indice degli argomenti
Cloud storage a vita: cosa comprende l’offerta di Internxt
La promozione di Internxt interessa tre piani lifetime, differenziati principalmente per lo spazio disponibile e per gli strumenti inclusi.
Tutti prevedono:
- crittografia post-quantistica;
- crittografia a conoscenza zero;
- autenticazione a due fattori;
- backup del computer;
- condivisione dei file protetta da password;
- prova gratuita di 30 giorni.
L’obiettivo è offrire un ambiente nel quale i dati rimangano accessibili esclusivamente al proprietario dell’account, senza che il provider possa visualizzarne il contenuto.
Le funzionalità che distinguono i tre piani lifetime di Internxt
Oltre allo spazio di archiviazione, ogni piano amplia progressivamente le funzioni disponibili.
- Il piano Essential mette a disposizione 1 TB di spazio crittografato e include anche VPN e antivirus. Si rivolge a chi necessita soprattutto di archiviazione sicura e backup dei dispositivi.
- La versione Premium aumenta la capacità a 3 TB e aggiunge strumenti dedicati alla collaborazione, come la condivisione avanzata dei file, il versioning dei documenti, Cleaner e Meet. Queste funzioni consentono di recuperare versioni precedenti dei file e gestire in modo più flessibile il lavoro condiviso.
- Il piano Ultimate porta lo spazio disponibile a 5 TB e integra tutte le funzionalità della suite. Sono previsti anche il supporto NAS e Rclone, il futuro supporto CLI e WebDAV, la gestione delle foto e il servizio Mail, indicato come disponibile prossimamente. Il pacchetto comprende inoltre il supporto clienti premium.
Sicurezza e privacy: il punto centrale dell’offerta del cloud storage di Internxt
La caratteristica che distingue il servizio di Internxt è l’approccio alla protezione dei dati. Il gruppo utilizza la crittografia end-to-end insieme alla crittografia post-quantistica, mantenendo il controllo delle chiavi esclusivamente nelle mani dell’utente. L’azienda afferma inoltre di non archiviare password né informazioni personali utilizzabili per accedere ai contenuti caricati.
A questo si aggiungono il codice open source, verificabile pubblicamente, la conformità al GDPR e la verifica indipendente effettuata dalla società europea di penetration testing Securitum.
Prezzi dei piani Internxt con lo sconto dell’80%
Tutti i piani lifetime offrono uno sconto dell’80%: si parte da Essential a 285 euro, passando per Premium a 435 euro e arrivato a Ultimate a 585 euro.
|Piano
|Spazio
|Prezzo scontato
|Prezzo originale
|Principali servizi
|Essential Lifetime
|1 TB
|€ 285
|€1.900
|VPN, Antivirus, backup, crittografia
|Premium Lifetime
|3 TB
|€ 435
|€2.900
|Tutto di Essential, più collaborazione, Versioning, Cleaner e Meet
|Ultimate Lifetime
|5 TB
|€ 585
|€3.900
|Tutte le funzioni Premium, supporto NAS, Rclone, Mail e supporto premium
Per chi preferisce un abbonamento tradizionale restano disponibili anche i piani annuali:
|Piano annuale
|Prezzo mensile
|Essential
|€9,99/mese
|Premium
|€19,99/mese
|Ultimate
|€29,99/mese
L’offerta lifetime rappresenta la componente economicamente più interessante della promozione, poiché sostituisce il pagamento ricorrente con un costo una tantum, mantenendo l’accesso alle funzionalità previste dal piano scelto.
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