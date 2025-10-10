Università e IA: la sfida del capitale umano nell’era digitale

Le trasformazioni tecnologiche, le tensioni geopolitiche e i cambiamenti demografici stanno ridefinendo il modo in cui le università sono chiamate a operare e a contribuire allo sviluppo economico e sociale. Al Nokia Italy Innovation Day 2025, Paolo Boccardelli, rettore e dean della Luiss Guido Carli University, ha delineato i nodi centrali di questa evoluzione, soffermandosi sul rapporto tra intelligenza artificiale e ricerca accademica e sulla necessità di rafforzare il capitale umano come risorsa strategica per il futuro.