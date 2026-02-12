La trasparenza nella pubblica amministrazione non è più un adempimento formale: è il perno di un rapporto paritario tra cittadino e PA, costruito su partecipazione, accesso alle informazioni e controllo diffuso. Dalla legge 241/1990 al FOIA, fino alle sfide dell’intelligenza artificiale, il principio si rafforza e cambia pelle.
Accesso agli atti, accesso civico e FOIA: regole, limiti e diritti da conoscere
Trasparenza nella pubblica amministrazione significa poter capire e controllare come si prendono le decisioni. Dalla legge 241 al FOIA, oggi si può chiedere documenti e dati anche online. Con l’intelligenza artificiale servono regole: spiegabilità, controllo umano, niente discriminazioni
