Con l’entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132, l’Italia ha compiuto un passo decisivo nella costruzione di un ecosistema giuridico dedicato all’intelligenza artificiale, ponendosi in dialogo diretto con le più recenti normative europee:
pubblica amministrazione
Un’AI trasparente e sicura per la PA: la visione della Legge 132/2025
La Legge 132/2025 introduce in Italia un quadro normativo per l’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, basato su principi costituzionali e in dialogo con le normative europee. Un approccio antropocentrico che mette al centro diritti fondamentali e trasparenza
Argomenti
Canali