Adeguati assetti, come la geopolitica cambia le architetture socio-tecniche d’impresa

Nel contesto economico contemporaneo, segnato da instabilità geopolitica persistente, ridefinizione delle catene globali del valore, proliferazione di regimi sanzionatori e crescente complessità regolatoria, la nozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. e rafforzata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, richiede una profonda rielaborazione concettuale.

L’approccio tradizionale, ancorato a una visione statica e formalistica degli assetti, appare oggi insufficiente. Le imprese operano in ambienti caratterizzati da discontinuità sistemiche, in cui eventi esogeni impattano simultaneamente su supply chain, struttura dei costi, accesso ai mercati e sostenibilità finanziaria. In questo scenario, gli adeguati assetti devono essere ripensati come architetture socio-tecniche di governance adattiva, progettate per garantire capacità di anticipazione, reazione e riconfigurazione organizzativa.

Integrazione tra struttura, informazione e decisione

La riconcettualizzazione degli adeguati assetti implica il superamento della tradizionale separazione tra dimensione organizzativa, amministrativa e contabile, a favore di un modello integrato fondato su tre pilastri interdipendenti:

• organizational structures, orientate alla flessibilità, modularità e rapidità di riconfigurazione;

• information architectures, basate su infrastrutture digitali avanzate, data integration e capacità di analisi in tempo reale;

• decision-control loops, progettati per garantire tempestività, coerenza e tracciabilità nei processi decisionali.

Questa integrazione configura l’assetto come un sistema dinamico, in cui la qualità della governance dipende dalla capacità di allineare flussi informativi, responsabilità organizzative e meccanismi decisionali. L’impresa, così, assume i tratti di un sistema adattivo complesso, in cui il valore degli assetti risiede non nella loro stabilità, ma nella loro capacità di evolvere in risposta a stimoli interni ed esterni.

Adeguati assetti e infrastrutture informative

All’interno delle architetture socio-tecniche, un ruolo centrale è svolto dalle information architectures. I sistemi ERP, integrati con piattaforme di business intelligence, data warehouse e strumenti di predictive analytics, rappresentano oggi il nucleo informativo della governance aziendale. Tali sistemi consentono di:

• aggregare dati eterogenei provenienti da diverse funzioni aziendali;

• monitorare in modo continuo indicatori economico-finanziari e operativi;

• individuare segnali deboli di deterioramento della performance;

• simulare scenari alternativi in condizioni di elevata incertezza.

Tuttavia, la crescente sofisticazione delle infrastrutture informative introduce anche nuove criticità. La rappresentazione digitale della realtà aziendale è infatti il risultato di modelli, ipotesi e logiche di aggregazione che possono influenzare significativamente l’interpretazione dei fenomeni. Ne deriva la necessità di sviluppare meccanismi di data governance avanzata, orientati a garantire:

• qualità e integrità dei dati;

• trasparenza dei modelli utilizzati;

• coerenza tra rappresentazione informativa e dinamiche economiche sottostanti.

In assenza di tali presidi, il rischio è quello di una governance apparentemente robusta ma sostanzialmente fragile, fondata su rappresentazioni distorte della realtà aziendale.

Prevenzione della crisi e funzioni predittive

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto una chiara evoluzione nella funzione degli adeguati assetti, attribuendo loro un ruolo centrale nella rilevazione tempestiva della crisi e nella salvaguardia della continuità aziendale. In particolare, l’obbligo di istituire assetti adeguati si collega direttamente alla capacità dell’impresa di:

• rilevare squilibri economico-finanziari;

• monitorare la sostenibilità del debito;

• valutare la prospettiva di continuità aziendale (going concern).

In un contesto digitale, tali funzioni si traducono nell’adozione di modelli predittivi e sistemi di early warning basati su tecniche di data analytics e machine learning. Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti dipende dalla loro integrazione nei processi decisionali. Modelli sofisticati ma non compresi o non utilizzati correttamente possono risultare inefficaci o addirittura controproducenti.

Geopolitica, supply chain e resilienza degli adeguati assetti

La crescente instabilità geopolitica ha reso evidente come le vulnerabilità delle imprese non siano più solo interne, ma derivino sempre più da fattori esterni. In questo contesto, gli adeguati assetti devono incorporare una dimensione esplicitamente geopolitica e sistemica, includendo:

• mappatura delle dipendenze critiche lungo la supply chain;

• monitoraggio dei rischi paese e dei regimi sanzionatori;

• strategie di diversificazione e ridondanza operativa;

• capacità di riconfigurazione rapida delle catene del valore.

L’assetto si trasforma così in una vera e propria infrastruttura di resilienza, in grado di sostenere la continuità operativa anche in presenza di shock esogeni rilevanti.

Dalla compliance alla capability dinamica

L’evoluzione descritta conduce a una conclusione chiara: gli adeguati assetti non possono più essere interpretati come un requisito statico di conformità normativa, ma devono essere intesi come una capability dinamica, nel senso proprio della letteratura manageriale. Essi rappresentano la capacità dell’impresa di:

• sensing: intercettare segnali di cambiamento e rischio;

• seizing: prendere decisioni tempestive e informate;

• transforming: riconfigurare risorse e processi in risposta al contesto.

In questa prospettiva, la qualità degli assetti non si misura solo in termini di esistenza formale, ma nella loro effettiva capacità di supportare processi di adattamento continuo.

Assetti anticipativi, AI e governance continua

Un’evoluzione ulteriore degli adeguati assetti, ancora poco esplorata nella prassi ma sempre più rilevante in letteratura, riguarda la loro trasformazione in sistemi anticipativi, capaci non solo di reagire agli eventi, ma di simulare e prefigurare traiettorie alternative di rischio e performance. In tal senso, le information architectures si evolvono verso modelli di digital twin organizzativo, ossia rappresentazioni dinamiche e aggiornate dell’impresa che integrano dati operativi, finanziari e di contesto in ambienti simulativi. Tali modelli consentono di testare ex ante l’impatto di shock geopolitici, variazioni nei costi di approvvigionamento, interruzioni logistiche o modifiche regolatorie, trasformando la governance da reattiva a scenario-driven.

Parallelamente, l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale explainable (XAI) nei processi di controllo permette di superare il limite dei tradizionali modelli predittivi, introducendo livelli di interpretabilità che rendono i risultati algoritmici effettivamente utilizzabili nei contesti decisionali ad alta responsabilità. Questo è particolarmente rilevante in ambito di crisi d’impresa, dove la tracciabilità del ragionamento sottostante alle decisioni rappresenta un elemento chiave anche sotto il profilo della responsabilità degli amministratori. Un ulteriore sviluppo riguarda l’introduzione di logiche di continuous auditing e continuous monitoring, in cui i sistemi di controllo non operano più ex post, ma in modalità continua, attraverso flussi dati in tempo reale e trigger automatizzati che attivano alert, escalation o revisioni dei modelli decisionali. In questo scenario, i decision-control loops evolvono in closed-loop adaptive systems, in cui:

• i dati alimentano modelli predittivi;

• i modelli generano raccomandazioni;

• le decisioni producono effetti monitorati in tempo reale;

• il sistema apprende e aggiorna continuamente le proprie logiche.

L’adeguato assetto si configura quindi come una piattaforma cognitiva distribuita, in cui umano e macchina co-evolvono nella gestione della complessità, superando definitivamente la distinzione tra struttura organizzativa e infrastruttura tecnologica.

Dalla governance statica alla governance cognitiva

L’evoluzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riflette una trasformazione più ampia del concetto stesso di governo dell’impresa. In contesti caratterizzati da discontinuità sistemiche, instabilità geopolitica e crescente complessità informativa, la governance non può più essere intesa come un insieme di regole e strutture formalizzate, ma deve essere ripensata come un processo cognitivo distribuito, capace di integrare dati, modelli, interpretazioni e decisioni in modo continuo. La vera discontinuità non risiede nell’adozione di tecnologie avanzate, ma nella capacità dell’impresa di organizzare l’intelligenza in forme coerenti, interpretabili e orientate all’azione. In questo senso, gli adeguati assetti diventano il luogo in cui si gioca una tensione cruciale:

• tra automazione e giudizio;

• tra velocità decisionale e qualità interpretativa;

• tra rappresentazione dei dati e comprensione della realtà economica.

Le imprese che sapranno governare questa tensione non saranno necessariamente quelle con le tecnologie più avanzate, ma quelle in grado di progettare architetture decisionali robuste, in cui l’informazione non sostituisce il pensiero, ma lo potenzia. Da questa prospettiva, emerge una nuova responsabilità per gli organi amministrativi: non solo garantire l’esistenza di assetti adeguati, ma assicurare che tali assetti siano epistemicamente affidabili, cioè capaci di produrre conoscenza utilizzabile, e non semplicemente dati. Il rischio, infatti, non è più soltanto quello di non intercettare tempestivamente la crisi, ma quello di interpretarla attraverso modelli che, pur formalmente corretti, risultano disallineati rispetto alle dinamiche reali dell’impresa e del contesto. Per questo motivo, la progettazione degli assetti deve incorporare principi di:

• interpretabilità (capacità di comprendere i risultati dei sistemi);

• contestualizzazione (integrazione tra dati e dinamiche qualitative);

• riflessività organizzativa (capacità di mettere in discussione i propri modelli).