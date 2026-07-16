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Board reporting nell’era dell’AI: cosa cambia per il CdA

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Il board reporting entra in una nuova fase: non più dossier statici e informazioni stratificate, ma strumenti decisionali capaci di collegare dati, rischi e scenari. L’AI può aiutare il CdA a decidere meglio, ma impone nuove responsabilità su sicurezza, tracciabilità e governance delle informazioni.

Pubblicato il 16 lug 2026
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Luca Sesini

Associato Nedcommunity. Advisor esperto di governance sostenibile, trasformazione digitale e gestione della complessità

amministrazione digitale

Per anni il board reporting è stato un esercizio documentale statico: dossier estesi, informazioni stratificate, allegati che crescono per inerzia. Un modello pensato per un mondo lineare, dove la complessità era un’eccezione e non la condizione permanente.

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