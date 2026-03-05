Negli ultimi anni la Robotic Process Automation è uscita dai laboratori IT per diventare parte integrante dell’operatività quotidiana di molte aziende. Nel racconto tecnologico sull’automazione domina spesso la promessa di efficienza: meno attività manuali, meno errori, tempi di ciclo più rapidi. Tuttavia, quando la RPA si integra con componenti di intelligenza artificiale e viene applicata a processi sensibili, alla questione della produttività si aggiunge quella più delicata della fiducia nel sistema.
vademecum
Come RPA e IA trasformano la gestione delle note spese: la guida
RPA e intelligenza artificiale stanno trasformando la gestione delle note spese: OCR, classificazione, controlli di policy e integrazione contabile. Ma l’efficienza non basta: servono governance, audit trail completo, sicurezza delle credenziali, segregazione dei ruoli, change management e revisione umana per processi sensibili
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
InnovAttori
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026
-
Robotica avanzata: la strategia italiana per competere con Cina e Usa24 Feb 2026
-
Industria metalmeccanica, se il consulente è la GenAI: il caso Co.Me.T24 Feb 2026
-
L’AI cambia la fabbrica: ecco i trend più avanzati23 Feb 2026
-
San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto23 Feb 2026