ERP, enterprise resource planning: che cos’è, a cosa serve e quali sono i migliori software del momento

ERP, Enterprise Resource Planning, è un sistema gestionale integrato che contribuisce a migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende.

Gli ERP sono disponibili in cloud o, ma sul mercato sono presenti anche soluzioni ERP on premise, e permettono una gestione integrata dei processi aziendali, offrendo vantaggi tangibili in termini di ottimizzazione delle risorse e controllo.

L’introduzione dell’Enterprise Resource Planning, nelle organizzazioni rappresenta un passo avanti significativo verso la digitalizzazione dei processi interni: per esempio è possibile integrare l’ERP nel processo di gestione documentale o nelle applicazioni specifiche per il business, per renderli più efficienti. Un investimento necessario in un contesto sempre più complesso e competitivo dove l’agilità nell’accesso alle informazioni e la loro gestione diventano elementi chiave per il successo.

Quello che devi sapere sui software ERP

Che cos’è un ERP

L’Enterprise Resource Planning rappresenta un sistema informatico integrato utilizzato dalle aziende per gestire e ottimizzare le risorse disponibili. Questi sistemi automatizzano i processi operativi e strategici dell’azienda, dalla produzione alla logistica, dalla contabilità alle risorse umane, consentendo un flusso efficiente di informazioni tra i vari dipartimenti.

Definizione di Enterprise resource planning

Enterprise resource planning, acronimo di ERP, lo traduciamo in italiano con: pianificazione delle risorse aziendali e indica una tipologia di software gestionale che integra tutti i processi aziendali e le relative funzioni, come vendite, acquisti, magazzino, finanza e contabilità. Si tratta, in sostanza, di un unico sistema che riunisce tutte le attività dell’azienda per agevolare il lavoro del management.

Attraverso l’ERP i dati provenienti da vari reparti vengono centralizzati e gestiti in maniera sincronizzata. Questo permette di:

Eliminare la duplicazione dei dati: grazie a un archivio unico, le informazioni vengono inserite una sola volta e sono accessibili a tutti i comparti dell’azienda che ne hanno bisogno.

grazie a un archivio unico, le informazioni vengono inserite una sola volta e sono accessibili a tutti i comparti dell’azienda che ne hanno bisogno. Migliorare la comunicazione interna: condividendo i dati in tempo reale, l’ERP favorisce una collaborazione più efficace tra i vari dipartimenti.

condividendo i dati in tempo reale, l’ERP favorisce una collaborazione più efficace tra i vari dipartimenti. Ottimizzare i processi: automatizzando le attività ripetitive, l’ERP consente di risparmiare tempo e risorse.

automatizzando le attività ripetitive, l’ERP consente di risparmiare tempo e risorse. Migliorare il processo decisionale: avendo a disposizione dati centralizzati e sempre aggiornati, i manager possono prendere decisioni più informate.

A cosa serve l’Enterprise Resource Planning

Il sistema gestionale ha la funzione di semplificare e rendere più efficiente la gestione aziendale. Il suo utilizzo consente di avere una visione olistica dell’azienda, migliorando il processo decisionale grazie alla disponibilità di dati in tempo reale. L’integrazione dei diversi settori aziendali in un unico sistema riduce gli errori dovuti a duplicazioni o discrepanze nei dati.

Ecco alcuni settori interessati dai vantaggi offerti da un sistema gestionale:

Finanziario: contabilità, budgeting, gestione della tesoreria

contabilità, budgeting, gestione della tesoreria Risorse umane: gestione del personale, buste paga, formazione

gestione del personale, buste paga, formazione Produzione: pianificazione, controllo della qualità, gestione di magazzino

pianificazione, controllo della qualità, gestione di magazzino Supply chain: gestione degli ordini, approvvigionamento, logistica

gestione degli ordini, approvvigionamento, logistica Vendite: gestione dei clienti, ordini di vendita, fatturazione

Come funziona un sistema gestionale per le imprese

Un sistema gestionale è composto da un database centrale in cui raduna tutti i dati provenienti dai diversi settori dell’azienda. Questo database rappresenta il cuore dell’enterprise resource planning: il funzionamento dell’ERP si basa infatti sulla centralizzazione delle informazioni. Ogni dato inserito nel sistema viene reso immediatamente disponibile a tutti i moduli applicativi collegati.

Ecco i passaggi fondamentali di come funziona un sistema ERP:

Inserimento dei dati: ogni dipartimento inserisce i propri dati nel sistema ERP, ad esempio, il reparto vendite inserisce gli ordini dei clienti, il reparto magazzino aggiorna le scorte e il reparto contabilità registra le transazioni finanziarie. Aggiornamento del database centrale: i dati inseriti vengono immediatamente aggiornati nel database centrale, rendendoli disponibili a tutti gli altri moduli del sistema ERP. Integrazione dei processi: il sistema gestionale integra i processi aziendali in modo che i dati vengano condivisi automaticamente tra i diversi dipartimenti. Ad esempio, quando un ordine viene inserito, il sistema gestionale aggiorna automaticamente le scorte, avvia il processo di produzione e invia una fattura al cliente. Reporting e analisi: il sistema gestionale genera report e analisi che forniscono alle aziende informazioni preziose sulle loro operazioni. Queste informazioni possono essere utilizzate per prendere decisioni migliori, migliorare l’efficienza e aumentare la redditività.

Questo permette ad esempio al reparto vendite di conoscere in tempo reale lo stato delle scorte o al reparto produzione di pianificare le attività in base agli ordini ricevuti. L’aggiornamento simultaneo dei dati garantisce coerenza e attendibilità delle informazioni.

I vantaggi di un Enterprise Resource Planning per le aziende

L’adozione di un sistema sistema gestionale comporta numerosi vantaggi per le imprese. I principali sono:

la riduzione dei tempi e dei costi operativi grazie all’automazione dei processi,

grazie all’automazione dei processi, l’aumento dell’efficienza grazie alla riduzione degli errori

grazie alla riduzione degli errori l’ottimizzazione della pianificazione

la possibilità di avere una visione integrata e aggiornata dell’intera attività aziendale favorisce una migliore gestione strategica.

Quali sono i migliori ERP

In base alla classifica di Forbes Advisor ci sono nel 2024 7 piattaforme ERP imbattibili:

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Syspro

QT9

Acumatica

Katana Manufacturing ERP

Cougar Mountain Denali Summit

AccountMate

Microsoft Dynamics 365 Business Central: sistema gestionale per PMI

Microsoft Dynamics 365 Business Central overview

Microsoft Dynamics 365 Business Central è un software gestionale (ERP) completo per piccole e medie imprese (PMI) che offre una vasta gamma di funzionalità per gestire vendite, finanze, operazioni e relazioni con i clienti.

Vantaggi:

Soluzione cloud-based: Business Central è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione internet, eliminando la necessità di installare e mantenere un software on-premise.

Business Central è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione internet, eliminando la necessità di installare e mantenere un software on-premise. Ampia gamma di funzionalità: il software copre tutti i processi aziendali chiave, dalla gestione delle vendite e degli ordini all’inventario, alla contabilità e alla gestione dei progetti.

il software copre tutti i processi aziendali chiave, dalla gestione delle vendite e degli ordini all’inventario, alla contabilità e alla gestione dei progetti. Scalabilità: Business Central può essere scalato per adattarsi alle esigenze aziendali in crescita, con la possibilità di aggiungere utenti e funzionalità in base alle necessità.

Business Central può essere scalato per adattarsi alle esigenze aziendali in crescita, con la possibilità di aggiungere utenti e funzionalità in base alle necessità. Personalizzazione: il software gestionale può essere personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro e alle esigenze specifiche di ogni azienda.

il software gestionale può essere personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro e alle esigenze specifiche di ogni azienda. Integrazione con Microsoft 365: Business Central si integra perfettamente con altre applicazioni Microsoft 365, come Power BI e Teams, per una maggiore produttività e collaborazione.

Svantaggi:

Costo: Business Central può essere un software costoso, soprattutto per le piccole imprese.

Business Central può essere un software costoso, soprattutto per le piccole imprese. Curva di apprendimento: l’utilizzo di tutte le funzionalità del software può richiedere una curva di apprendimento per alcuni utenti.

l’utilizzo di tutte le funzionalità del software può richiedere una curva di apprendimento per alcuni utenti. Mancanza di alcune funzionalità: alcune funzionalità avanzate, come la gestione della produzione e la pianificazione delle risorse aziendali, potrebbero non essere incluse nel software base.

Syspro: sistema gestionale per le aziende manifatturiere

SYSPRO | Next Level ERP for Manufacturers

Syspro overview

Syspro è un software gestionale (ERP) robusto e scalabile progettato per le aziende manifatturiere e di distribuzione. Offre una vasta gamma di funzionalità per gestire tutti gli aspetti delle operazioni aziendali, tra cui:

Vantaggi:

Gestione robusta della produzione : Syspro eccelle nella gestione di processi complessi di produzione, con funzionalità per la distinta base di produzione (BOM), il controllo magazzino, la pianificazione della produzione e la gestione della qualità.

: Syspro eccelle nella gestione di processi complessi di produzione, con funzionalità per la distinta base di produzione (BOM), il controllo magazzino, la pianificazione della produzione e la gestione della qualità. Scalabilità : Syspro può essere scalato per adattarsi alle esigenze di aziende di tutte le dimensioni, da piccole imprese a grandi aziende manifatturiere.

: Syspro può essere scalato per adattarsi alle esigenze di aziende di tutte le dimensioni, da piccole imprese a grandi aziende manifatturiere. Personalizzazione : il software ERP può essere personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro e alle esigenze specifiche di ogni azienda.

: il software ERP può essere personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro e alle esigenze specifiche di ogni azienda. Elevata affidabilità: Syspro è noto per la sua affidabilità e stabilità, il che lo rende una scelta ideale per le aziende che fanno affidamento sui loro sistemi ERP per le operazioni quotidiane.

Svantaggi:

Complessità : Syspro può essere un software complesso da implementare e utilizzare, soprattutto per le aziende che non hanno esperienza con i sistemi ERP.

: Syspro può essere un software complesso da implementare e utilizzare, soprattutto per le aziende che non hanno esperienza con i sistemi ERP. Costo elevato: Syspro può essere un software costoso, soprattutto per le piccole imprese.

QT9: una soluzione ERP solida e conveniente

Cloud ERP Software | QT9 ERP Overview

QT9 ERP: Overview

QT9 è un software gestionale (ERP) modulare progettato per le piccole e medie imprese (PMI) in vari settori, tra cui produzione, distribuzione, commercio al dettaglio e servizi. Offre una gamma completa di funzionalità per gestire tutti gli aspetti delle operazioni aziendali.

Vantaggi:

Modularità: QT9 ERP è un software modulare, che consente alle aziende di scegliere solo le funzionalità di cui hanno bisogno, mantenendo i costi sotto controllo.

QT9 ERP è un software modulare, che consente alle aziende di scegliere solo le funzionalità di cui hanno bisogno, mantenendo i costi sotto controllo. Scalabilità: Il software può essere scalato per adattarsi alle esigenze aziendali in crescita, con la possibilità di aggiungere moduli e utenti in base alle necessità.

Il software può essere scalato per adattarsi alle esigenze aziendali in crescita, con la possibilità di aggiungere moduli e utenti in base alle necessità. Facilità d’uso: QT9 ERP è noto per la sua interfaccia utente intuitiva e facile da usare, che lo rende accessibile anche agli utenti con poca esperienza informatica.

QT9 ERP è noto per la sua interfaccia utente intuitiva e facile da usare, che lo rende accessibile anche agli utenti con poca esperienza informatica. Elevato rapporto qualità-prezzo: QT9 ERP offre un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri software ERP sul mercato.

Svantaggi:

Funzionalità limitate: alcune funzionalità avanzate, come la gestione della supply chain e la business intelligence, potrebbero non essere incluse nei moduli base.

alcune funzionalità avanzate, come la gestione della supply chain e la business intelligence, potrebbero non essere incluse nei moduli base. Mancanza di supporto multilingua: QT9 ERP è disponibile principalmente in lingua inglese, il che potrebbe limitare la sua utilità per le aziende in paesi non anglofoni.

Acumatica: soluzione ERP potente e scalabile adatta a PMI di tutte le dimensioni

Acumatica - building the future of business, together

Acumatica ERP: Overview

Acumatica è un software gestionale basato su cloud e browser progettato per piccole e medie imprese (PMI). Offre una suite completa di funzionalità per gestire i processi aziendali chiave, tra cui:

Finanza e contabilità: contabilità generale, gestione patrimoniale, bilancio, gestione fiscale, reportistica finanziaria

contabilità generale, gestione patrimoniale, bilancio, gestione fiscale, reportistica finanziaria Gestione della catena di approvvigionamento: approvvigionamento, gestione degli acquisti, inventario, gestione dei magazzini, produzione

approvvigionamento, gestione degli acquisti, inventario, gestione dei magazzini, produzione CRM e vendite: gestione delle relazioni con i clienti, opportunità di vendita, gestione degli ordini, fatturazione, servizio clienti

gestione delle relazioni con i clienti, opportunità di vendita, gestione degli ordini, fatturazione, servizio clienti Gestione dei progetti: pianificazione dei progetti, gestione delle attività, monitoraggio del tempo, fatturazione dei progetti

pianificazione dei progetti, gestione delle attività, monitoraggio del tempo, fatturazione dei progetti Gestione delle risorse umane: gestione dei dipendenti, gestione delle paghe, gestione dei benefici, gestione delle prestazioni

Acumatica ERP è disponibile in due modalità di distribuzione: on-premises e cloud. La versione on-premises viene installata sui propri server, mentre la versione cloud viene ospitata da Acumatica.

Vantaggi:

Soluzione completa: Acumatica ERP offre una suite completa di funzionalità per gestire tutti i processi aziendali chiave.

Acumatica ERP offre una suite completa di funzionalità per gestire tutti i processi aziendali chiave. Scalabile: Acumatica ERP può essere scalato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese.

Acumatica ERP può essere scalato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese. Flessibile: Acumatica ERP è un sistema modulare, quindi è possibile scegliere le funzionalità di cui si ha bisogno e aggiungere ulteriori moduli in base alla crescita dell’azienda.

Acumatica ERP è un sistema modulare, quindi è possibile scegliere le funzionalità di cui si ha bisogno e aggiungere ulteriori moduli in base alla crescita dell’azienda. Basato su cloud: Acumatica ERP è un’applicazione basata su cloud, quindi è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione Internet.

Acumatica ERP è un’applicazione basata su cloud, quindi è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Facile da usare: Acumatica ERP ha un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare.

Svantaggi:

Costo: Acumatica può essere costoso, soprattutto per le aziende più grandi.

Acumatica può essere costoso, soprattutto per le aziende più grandi. Complessità: Acumatica è un sistema complesso che richiede una formazione e una configurazione approfondite.

Katana Manufacturing ERP: soluzione ERP facile da usare

How to Get Started with Katana — Full Demo

Katana manufacturing ERP: Overview

Katana Manufacturing ERP è disponibile in due piani di prezzo: base e avanzato. Il piano base include le funzionalità essenziali per la gestione dell’inventario, la pianificazione della produzione e gli acquisti. Il piano avanzato include funzionalità aggiuntive per il controllo del pavimento dello stabilimento, la tracciabilità e l’analisi.

Vantaggi:

Facilità d’uso : Katana Manufacturing ERP ha un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare, anche per gli utenti senza esperienza di ERP.

: Katana Manufacturing ERP ha un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare, anche per gli utenti senza esperienza di ERP. Funzionalità specifiche per la produzione : Katana Manufacturing ERP offre una serie di funzionalità specifiche per la produzione, come la gestione dei lotti, la pianificazione del pavimento dello stabilimento e la tracciabilità.

: Katana Manufacturing ERP offre una serie di funzionalità specifiche per la produzione, come la gestione dei lotti, la pianificazione del pavimento dello stabilimento e la tracciabilità. Scalabilità : Katana Manufacturing ERP può essere scalato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese manifatturiere.

: Katana Manufacturing ERP può essere scalato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese manifatturiere. Prezzo accessibile : Katana Manufacturing ERP è offerto a un prezzo accessibile, soprattutto per le piccole imprese.

: Katana Manufacturing ERP è offerto a un prezzo accessibile, soprattutto per le piccole imprese. Supporto clienti eccellente: Katana Manufacturing ERP offre un eccellente supporto clienti, con formazione, documentazione e assistenza online.

Svantaggi:

Integrazioni limitate: Katana Manufacturing ERP si integra con un numero limitato di applicazioni aziendali di terze parti.

Cougar Mountain Denali Summit: l’ERP per il no profit

Gus Mountain Summit: Denali Fund: The Best Nonprofit Accounting Software

Cougar Mountain Denali Summit è un software gestionale (ERP) on-premise progettato per organizzazioni senza scopo di lucro e piccole imprese. Offre una suite completa di funzionalità per gestire i processi aziendali chiave, tra cui:

Contabilità e finanza : contabilità generale, gestione patrimoniale, bilancio, gestione fiscale, reportistica finanziaria

: contabilità generale, gestione patrimoniale, bilancio, gestione fiscale, reportistica finanziaria Gestione della catena di approvvigionamento : approvvigionamento, gestione degli acquisti, inventario, gestione dei magazzini

: approvvigionamento, gestione degli acquisti, inventario, gestione dei magazzini CRM e vendite : gestione delle relazioni con i clienti, opportunità di vendita, gestione degli ordini, fatturazione, servizio clienti

: gestione delle relazioni con i clienti, opportunità di vendita, gestione degli ordini, fatturazione, servizio clienti Gestione dei progetti : pianificazione dei progetti, gestione delle attività, monitoraggio del tempo, fatturazione dei progetti

: pianificazione dei progetti, gestione delle attività, monitoraggio del tempo, fatturazione dei progetti Gestione delle risorse umane: gestione dei dipendenti, gestione delle paghe, gestione dei benefici, gestione delle prestazioni

Cougar Mountain Denali Summit è disponibile in tre edizioni: Basecamp, Ascent e Summit.

L’edizione Basecamp include le funzionalità essenziali per la contabilità e la finanza, la gestione della catena di approvvigionamento e la CRM.

L’edizione Ascent aggiunge funzionalità per la gestione dei progetti e la gestione delle risorse umane.

L’edizione Summit include tutte le funzionalità delle edizioni Basecamp e Ascent, oltre a funzionalità aggiuntive per la gestione avanzata dell’inventario e la reportistica.

Vantaggi:

Soluzione completa : Cougar Mountain Denali Summit offre una suite completa di funzionalità per gestire tutti i processi aziendali chiave.

: Cougar Mountain Denali Summit offre una suite completa di funzionalità per gestire tutti i processi aziendali chiave. Facile da usare : Cougar Mountain Denali Summit ha un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare.

: Cougar Mountain Denali Summit ha un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. Scalabile : Cougar Mountain Denali Summit può essere scalato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi organizzazioni senza scopo di lucro.

: Cougar Mountain Denali Summit può essere scalato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi organizzazioni senza scopo di lucro. Personalizzabile : Cougar Mountain Denali Summit è un sistema modulare, quindi è possibile scegliere le funzionalità di cui si ha bisogno e personalizzare il sistema per soddisfare le proprie esigenze specifiche.

: Cougar Mountain Denali Summit è un sistema modulare, quindi è possibile scegliere le funzionalità di cui si ha bisogno e personalizzare il sistema per soddisfare le proprie esigenze specifiche. Supporto eccellente: Cougar Mountain Denali Summit offre un eccellente supporto clienti, con formazione, documentazione e assistenza online.

Svantaggi:

On-premise : Cougar Mountain Denali Summit è un sistema on-premise, quindi è necessario installare e mantenere il software sui propri server.

: Cougar Mountain Denali Summit è un sistema on-premise, quindi è necessario installare e mantenere il software sui propri server. Costo: Cougar Mountain Denali Summit può essere costoso, soprattutto per le grandi organizzazioni.

AccountMate: l’ERP per PMI in crescita con esigenze contabili complesse

AccountMate 13.1 SQL New Features (August 8th 2023)

AccountMate ERP: new features

AccountMate è un sistema gestionale ERP e contabile completo, progettato per le piccole e medie imprese (PMI) in crescita. Offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui:

Contabilità : generale, conti da incassare, conti da pagare, gestione patrimoniale, reportistica finanziaria

: generale, conti da incassare, conti da pagare, gestione patrimoniale, reportistica finanziaria Gestione magazzino : gestione delle scorte, ordini d’acquisto, fatturazione, spedizioni

: gestione delle scorte, ordini d’acquisto, fatturazione, spedizioni CRM : gestione dei contatti, opportunità di vendita, campagne di marketing

: gestione dei contatti, opportunità di vendita, campagne di marketing Produzione : gestione dei processi produttivi, controllo delle scorte di materie prime, pianificazione della produzione

: gestione dei processi produttivi, controllo delle scorte di materie prime, pianificazione della produzione Progetti : gestione dei progetti, controllo dei costi, fatturazione

: gestione dei progetti, controllo dei costi, fatturazione Payroll: gestione delle paghe, calcolo degli stipendi, versamenti fiscali

Vantaggi:

Altamente personalizzabile : AccountMate è uno dei sistemi contabili più personalizzabili sul mercato. Gli utenti possono modificare i report, i campi dei moduli e persino il codice sorgente per adattarsi perfettamente alle proprie esigenze aziendali.

: AccountMate è uno dei sistemi contabili più personalizzabili sul mercato. Gli utenti possono modificare i report, i campi dei moduli e persino il codice sorgente per adattarsi perfettamente alle proprie esigenze aziendali. Scalabile : AccountMate può essere utilizzato da aziende di tutte le dimensioni, da quelle con un solo utente a quelle con centinaia di utenti.

: AccountMate può essere utilizzato da aziende di tutte le dimensioni, da quelle con un solo utente a quelle con centinaia di utenti. Robusto : AccountMate è un sistema contabile robusto e affidabile che può gestire grandi volumi di transazioni.

: AccountMate è un sistema contabile robusto e affidabile che può gestire grandi volumi di transazioni. Integrato: AccountMate offre una suite completa di moduli integrati che coprono tutti gli aspetti delle operazioni aziendali.

AccountMate offre una suite completa di moduli integrati che coprono tutti gli aspetti delle operazioni aziendali. Supporto clienti eccellente: AccountMate offre un eccellente supporto clienti tramite telefono, e-mail e chat.

Svantaggi:

Curva di apprendimento ripida: AccountMate è un sistema complesso che richiede un certo tempo per essere appreso.

AccountMate è un sistema complesso che richiede un certo tempo per essere appreso. Alcune funzionalità sono a pagamento: alcune funzionalità avanzate, come la gestione degli ordini di vendita online e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), sono disponibili solo come moduli aggiuntivi a pagamento.

I migliori software ERP: la classifica di Capterra

Secondo Capterra, i migliori ERP nel 2023 sono stati:

ERP SAP, come funziona

Uno dei sistemi ERP più utilizzati è quello di SAP. Qui una guida specifica sul suo funzionamento.

I diversi tipi di ERP

La scelta tra un ERP in cloud o ERP on premise dipende dalle specifiche esigenze aziendali. Si può valutare anche un hybrid ERP.

ERP on premise

L’ERP on Premise è un sistema on premise prevede l’installazione del software sui server interni dell’azienda ed è più adatto per chi necessita di personalizzazioni avanzate o ha particolari esigenze di sicurezza.

L’azienda è quindi proprietaria dell’hardware e del software ed è responsabile della manutenzione e degli aggiornamenti.

Ecco alcuni dei vantaggi di un ERP on-premise:

Maggiore controllo: l’azienda ha un maggiore controllo sui dati e sul software stesso. Questo può essere importante per le aziende che operano in settori con normative sulla sicurezza dei dati particolarmente rigide.

l’azienda ha un maggiore controllo sui dati e sul software stesso. Questo può essere importante per le aziende che operano in settori con normative sulla sicurezza dei dati particolarmente rigide. Maggiore personalizzazione: è spesso più facile personalizzare un ERP on-premise per soddisfare le esigenze specifiche dell’azienda.

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare:

Costi iniziali più alti: i costi iniziali per l’acquisto dell’hardware e del software e l’implementazione del sistema possono essere più alti rispetto a un ERP cloud.

i costi iniziali per l’acquisto dell’hardware e del software e l’implementazione del sistema possono essere più alti rispetto a un ERP cloud. Maggiori costi di gestione: l’azienda è responsabile della manutenzione e degli aggiornamenti del software, il che può richiedere risorse IT dedicate.

l’azienda è responsabile della manutenzione e degli aggiornamenti del software, il che può richiedere risorse IT dedicate. Minore accessibilità: può essere più difficile accedere a un ERP on-premise da remoto rispetto a un ERP cloud.

ERP cloud

L’ERP in cloud, le cui applicazioni sono cioè gestite e ospitate sul cloud, invece, si trova su server esterni ed è accessibile tramite internet. Ciò lo rende più flessibile e scalabile rispetto alla soluzione on premise, oltre a ridurre i costi legati all’hardware.

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell’ERP cloud:

Accessibilità: è possibile accedere all’ERP cloud da qualsiasi luogo e dispositivo con connessione internet, facilitando il lavoro da remoto.

è possibile accedere all’ERP cloud da qualsiasi luogo e dispositivo con connessione internet, facilitando il lavoro da remoto. Scalabilità: l’ERP cloud si adatta facilmente alle esigenze dell’azienda. È possibile aumentare o ridurre rapidamente le funzioni, il numero di utenti e lo spazio di archiviazione.

l’ERP cloud si adatta facilmente alle esigenze dell’azienda. È possibile aumentare o ridurre rapidamente le funzioni, il numero di utenti e lo spazio di archiviazione. Aggiornamenti automatici: il fornitore cloud si occupa di aggiornare costantemente il software e le funzionalità, eliminando la necessità per l’azienda di gestire gli aggiornamenti internamente.

Tuttavia, ci sono anche alcuni potenziali svantaggi da considerare:

Dipendenza dal fornitore: l’azienda dipende dal fornitore cloud per la sicurezza e la disponibilità del sistema.

l’azienda dipende dal fornitore cloud per la sicurezza e la disponibilità del sistema. Personalizzazione limitata: le opzioni di personalizzazione dell’ERP cloud potrebbero essere più limitate rispetto a un sistema on-premise.

ERP SaaS

A proposito di ERP in cloud, un sistema ERP SaaS permette di usare il software ERP in cloud, collegandosi a internet, senza dover installare nulla.

Ecco alcuni dei vantaggi dell’ERP SaaS:

Costi minori: non devi investire in hardware o software costosi

non devi investire in hardware o software costosi Maggiore scalabilità: puoi facilmente aggiungere o rimuovere utenti in base alle tue esigenze

puoi facilmente aggiungere o rimuovere utenti in base alle tue esigenze Manutenzione semplificata: il fornitore si occupa di aggiornare e manutenere il software

il fornitore si occupa di aggiornare e manutenere il software Accessibilità ovunque: puoi accedere all’ERP da qualsiasi dispositivo con connessione internet

Tra gli svantaggi possiamo annoverare:

Dipendenza dal fornitore: l’azienda è legata al fornitore per l’accesso al software e ai dati.

Mancanza di controllo: l’azienda ha meno controllo sul software rispetto a un sistema ERP on-premise.

Hybrid ERP

Un sistema hybrid ERP integra aspetti sia degli ERP on premise che in cloud. Alcune applicazioni sono ospitate in cloud, altre sui server aziendali. Questo permette un’alta personalizzazione del sistema secondo le esigenze aziendali: per assecondarle, la struttura flessibile del sistema permette anche la transizione delle applicazioni tra cloud e on premise a seconda delle necessità.

Vantaggi di un ERP ibrido:

Flessibilità: le aziende possono scegliere di distribuire le diverse applicazioni ERP in base alle proprie esigenze specifiche. Alcune applicazioni possono essere eseguite on-premise per motivi di sicurezza o conformità, mentre altre possono essere spostate nel cloud per una maggiore scalabilità e accessibilità.

le aziende possono scegliere di distribuire le diverse applicazioni ERP in base alle proprie esigenze specifiche. Alcune applicazioni possono essere eseguite on-premise per motivi di sicurezza o conformità, mentre altre possono essere spostate nel cloud per una maggiore scalabilità e accessibilità. Scalabilità: l’ERP ibrido può essere scalato facilmente per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali. Le aziende possono aggiungere o rimuovere capacità cloud in base al flusso di lavoro, senza dover investire in hardware o software on-premise aggiuntivi.

l’ERP ibrido può essere scalato facilmente per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali. Le aziende possono aggiungere o rimuovere capacità cloud in base al flusso di lavoro, senza dover investire in hardware o software on-premise aggiuntivi. Riduzione dei costi: l’ERP ibrido può aiutare le aziende a ridurre i costi IT spostando alcune applicazioni nel cloud. Il cloud può anche aiutare a ridurre i costi di manutenzione e aggiornamento.

l’ERP ibrido può aiutare le aziende a ridurre i costi IT spostando alcune applicazioni nel cloud. Il cloud può anche aiutare a ridurre i costi di manutenzione e aggiornamento. Aumento dell’agilità: l’ERP ibrido può aiutare le aziende a diventare più agili consentendo loro di implementare nuove applicazioni e tecnologie più rapidamente. Il cloud può anche aiutare le aziende a collaborare più facilmente con partner e clienti.

l’ERP ibrido può aiutare le aziende a diventare più agili consentendo loro di implementare nuove applicazioni e tecnologie più rapidamente. Il cloud può anche aiutare le aziende a collaborare più facilmente con partner e clienti. Maggiore sicurezza: l’ERP ibrido può aiutare le aziende a migliorare la sicurezza dei dati distribuendo i dati sensibili on-premise e utilizzando le funzionalità di sicurezza avanzate del cloud.

Svantaggi di un ERP ibrido:

Complessità: l’ERP ibrido può essere più complesso da gestire rispetto a un sistema ERP on-premise o cloud puro. Le aziende devono integrare e gestire più sistemi e garantire che i dati siano sincronizzati tra i diversi ambienti.

l’ERP ibrido può essere più complesso da gestire rispetto a un sistema ERP on-premise o cloud puro. Le aziende devono integrare e gestire più sistemi e garantire che i dati siano sincronizzati tra i diversi ambienti. Costi di integrazione: potrebbero esserci costi associati all’integrazione di sistemi ERP on-premise e cloud.

potrebbero esserci costi associati all’integrazione di sistemi ERP on-premise e cloud. Problemi di sicurezza: se i dati non vengono sincronizzati correttamente tra i diversi ambienti, potrebbero sorgere problemi di sicurezza.

se i dati non vengono sincronizzati correttamente tra i diversi ambienti, potrebbero sorgere problemi di sicurezza. Dipendenza dal fornitore di servizi cloud: le aziende che utilizzano un ERP ibrido dipendono dal proprio fornitore di servizi cloud per la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni.

Cosa sono i sistemi ERP e MRP

What is MRP (Material Requirements Planning)? Why is it Important?

MRP è acronimo di Material requirements planning e indica un software specifico per la gestione del materiale: quanto ne serve, quanto deve esserne usato o acquistato, evitando quindi sprechi. Un software utile ad esempio in ambito manifatturiero. L’ERP invece è un software che permette di gestire un più ampio numero di processi.

Cosa significa SAP ERP

SAP ERP è un software ERP specifico prodotto da SAP. E’ una soluzione complessa che può essere adattata alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione e settore. Esistono diverse versioni di SAP ERP disponibili, tra cui una versione in cloud e una versione on-premise.

ERP o CRM

Nella scelta del software gestionale è importante aver presente la differenza tra l’ERP e l’altrettanto popolare CRM – customer relationship management, che sono specifici per la gestione delle relazioni con i clienti. Il tema è approfondito in questo nostro diverso articolo.

Le applicazioni in azienda dell’ERP

Le applicazioni trovano impiego in numerosi settori aziendali. Nel reparto produzione possono essere utilizzate per monitorare l’avanzamento delle lavorazioni e gestire il magazzino; nel reparto vendite possono supportare la gestione degli ordini; nell’amministrazione possono semplificare la contabilità e le procedure fiscali. Inoltre, la funzionalità di Business Intelligence permette un’analisi approfondita dei dati raccolti, supportando la definizione delle strategie aziendali.

ERP e gestione documentale

Un aspetto fondamentale dell’ERP è la gestione documentale. Attraverso la digitalizzazione e automazione dei processi, l’ERP consente una maggiore efficienza nella gestione dei documenti aziendali, riducendo i tempi di ricerca e migliorando la tracciabilità. La possibilità di condividere in tempo reale le informazioni tra i diversi reparti garantisce inoltre un migliore coordinamento delle attività e una più efficace collaborazione tra le diverse funzioni aziendali.

Gestionali per imprese product centric

Alcuni software ERP sono pensati per coprire i bisogni delle aziende product centric. Si occupano di automatizzare i processi dell’operatività aziendale, dalla produzione alla consegna dei prodotti. Gartner ha stilato una lista dei migliori, come approfondiamo in questo articolo dedicato.

Gestionali per imprese service centric

Allo stesso modo, ci sono software ERP più adatti alle imprese service centric, cioè quelle aziende che pongono al centro della loro strategia i servizi. Anche in questo caso, Gartner offre una panoramica dei migliori in cloud.

Come scegliere un ERP

Il processo di selezione di un sistema gestionale richiede una visione olistica e strategica dell’azienda. Tra i criteri fondamentali che possono guidare alla scelta di un ERP vi sono:

l’adattabilità del software alle esigenze interne,

la facilità d’uso per gli utenti finali,

la scalabilità in base alla crescita futura prevista,

la capacità di integrazione con altri strumenti già utilizzati nell’organizzazione e l’affidabilità del fornitore.

Fattori da considerare nella scelta del software gestionale

Per scegliere un sistema ERP, per prima cosa è necessario fare un’analisi dei processi aziendali per identificare le specifiche esigenze e poi confrontarle con le caratteristiche funzionali dei vari sistemi ERP disponibili sul mercato.

Oltre ai fattori tecnici, è importante valutare anche quelli economici e organizzativi. Il costo totale di possesso – TCO, che include non solo il prezzo d’acquisto del software ma anche i costi relativi all’implementazione, alla formazione degli utenti e alla manutenzione continuativa, deve essere sostenibile per l’azienda. Inoltre, l’impatto dell’introduzione del nuovo sistema sui flussi lavorativi interni e sulla cultura aziendale non deve essere sottovalutato.

La scelta in base al settore industriale

Le aziende di ogni settore produttivo hanno necessità specifiche, legate alla propria peculiare attività. I software ERP non sono tutti uguali e per questo alcuni possono essere ritenuti più o meno adatti a un particolare ambito. Per esempio, esistono sul mercato soluzioni

La dimensione dell’azienda

Allo stesso modo, nella scelta del software ERP è importante anche considerare la dimensione dell’azienda, non solo il settore: le PMI hanno esigenze differenti dalle grandi organizzazioni, in relazione a costi e funzionalità. Qui una panoramica delle soluzioni ERP per PMI.

Implementazione di un ERP

L’implementazione di un sistema ERP è una sfida complessa che richiede competenze tecniche ma anche gestionali. L’adozione di una metodologia di progetto strutturata, che prevede fasi ben definite di analisi, configurazione, test e avvio del sistema, è fondamentale per minimizzare i rischi e massimizzare i benefici dell’investimento. Un ruolo chiave è svolto dal team di progetto, che deve includere specialisti da diverse funzioni aziendali e coinvolgere sia esperti IT che utenti finali dei vari reparti aziendali.

Il costo di un ERP

Il costo di un sistema ERP può variare notevolmente in base a diversi fattori, come le dimensioni dell’azienda, il numero di utenti, le funzionalità richieste e la complessità dell’implementazione.

Tuttavia, oltre al costo iniziale del software e dei servizi correlati, è importante considerare anche i costi nascosti che possono emergere nel tempo: ad esempio quelli legati a eventuali personalizzazioni del sistema necessarie per adattarlo alle esigenze specifiche dell’azienda o quelli derivanti da problemi tecnici non previsti.

ERP e Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 prevede agevolazioni anche in relazione all’acquisto di un software gestionale ERP, purché venga adottato dall’azienda insieme a soluzioni focalizzate sull’efficienza energetica. Un obiettivo, quello dell’efficientamento energetico, coerente con gli indirizzi europei sulla sostenibilità.

Il futuro degli enterprise resource planning

Il futuro di questi software si prospetta ricco di innovazioni grazie all’avvento delle nuove tecnologie digitali. La tendenza è verso sistemi sempre più integrati e connessi, capaci di elaborare grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti e di trasformarli in informazioni utili per la gestione aziendale. Inoltre, l’adozione crescente del cloud computing permette alle aziende di accedere a soluzioni ERP potenti ed elastiche a un costo contenuto, consentendo anche alle PMI di approfittare dei benefici di questi strumenti.

Le prospettive future degli ERP sono legate alla capacità di questi sistemi di sostenere la trasformazione digitale delle imprese. Tra i principali vantaggi ci sono l’ottimizzazione dei processi interni, la riduzione dei costi operativi, l’incremento dell’efficienza produttiva e l’abilitazione alla presa di decisioni basate sui dati. Inoltre, un ERP può facilitare la collaborazione tra i vari reparti aziendali e migliorare il servizio al cliente attraverso una gestione più efficace delle informazioni.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sui sistemi gestionali

L’AI sta rivoluzionando il mondo degli ERP, rendendo questi sistemi sempre più intelligenti e capaci di supportare le decisioni aziendali. Algoritmi di machine learning possono analizzare i dati raccolti dal sistema per identificare schemi e tendenze, prevedere scenari futuri e suggerire azioni ottimali.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi ERP è ancora in evoluzione, ma il potenziale per trasformare il modo in cui le aziende operano è immenso. Man mano che la tecnologia continua a svilupparsi, possiamo aspettarci di vedere ancora più innovazioni e applicazioni dell’IA nei sistemi ERP che porteranno a un ulteriore miglioramento dell’efficienza, della produttività e del processo decisionale aziendale attraverso:

Analisi predittiva e approfondimenti: i sistemi ERP abilitati all’IA possono analizzare grandi volumi di dati aziendali per identificare modelli, trend e previsioni. Queste informazioni possono essere utilizzate per prendere decisioni aziendali più informate, ottimizzare le operazioni, ridurre i rischi e cogliere nuove opportunità.

i possono analizzare grandi volumi di dati aziendali per identificare modelli, trend e previsioni. Queste informazioni possono essere utilizzate per prendere decisioni aziendali più informate, ottimizzare le operazioni, ridurre i rischi e cogliere nuove opportunità. Manutenzione predittiva : l’IA può essere utilizzata per monitorare le prestazioni delle apparecchiature e prevedere potenziali guasti, consentendo una manutenzione proattiva e riducendo i tempi di inattività non pianificati. Questo può migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e prolungare la durata degli asset.

l’IA può essere utilizzata per monitorare le prestazioni delle apparecchiature e prevedere potenziali guasti, consentendo una manutenzione proattiva e riducendo i tempi di inattività non pianificati. Questo può migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e prolungare la durata degli asset. Ottimizzazione della supply chain: l’IA può ottimizzare la gestione della supply chain analizzando i dati di domanda e offerta, ottimizzando i percorsi di consegna e gestendo i livelli di inventario in modo più efficiente. Questo può ridurre i costi, migliorare la soddisfazione dei clienti e aumentare la resilienza della supply chain.

l’IA può ottimizzare la gestione della supply chain analizzando i dati di domanda e offerta, ottimizzando i percorsi di consegna e gestendo i livelli di inventario in modo più efficiente. Questo può ridurre i costi, migliorare la soddisfazione dei clienti e aumentare la resilienza della supply chain. Personalizzazione del cliente: l’IA può essere utilizzata per analizzare i dati dei clienti e le loro interazioni con l’azienda per fornire esperienze personalizzate e mirate. Questo può migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare la fidelizzazione e promuovere la crescita delle vendite.

l’IA può essere utilizzata per analizzare i dati dei clienti e le loro interazioni con l’azienda per fornire esperienze personalizzate e mirate. Questo può migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare la fidelizzazione e promuovere la crescita delle vendite. Assistenza clienti intelligente: i chatbot basati sull’IA e i sistemi di assistenza virtuale possono fornire supporto clienti 24/7, rispondere a domande, risolvere problemi e indirizzare i clienti ai canali pertinenti. Questo può migliorare l’esperienza del cliente, ridurre i costi di supporto e aumentare la risoluzione dei problemi.

i chatbot basati sull’IA e i sistemi di assistenza virtuale possono fornire supporto clienti 24/7, rispondere a domande, risolvere problemi e indirizzare i clienti ai canali pertinenti. Questo può migliorare l’esperienza del cliente, ridurre i costi di supporto e aumentare la risoluzione dei problemi. Sicurezza e conformità: l’IA può essere utilizzata per migliorare la sicurezza dei sistemi ERP identificando e prevenendo minacce informatiche, monitorando l’accesso ai dati e garantendo la conformità alle normative.

Lo scenario futuro

La scelta di un ERP rappresenta una decisione strategica per ogni azienda che desidera ottimizzare i propri processi e aumentare la propria competitività. Come abbiamo visto, sono diversi i fattori da prendere in esame, tra cui il costo e le modalità di implementazione. Tuttavia, è fondamentale non perdere di vista l’orizzonte futuro: l’avvento dell’intelligenza artificiale sta già modificando il panorama dei sistemi ERP, generando nuove opportunità ma anche nuove sfide.

Le aziende devono quindi essere pronte ad affrontare tale evoluzione con una mentalità aperta ed elastica, consapevoli dei benefici che un corretto utilizzo degli ERP può portare alla loro crescita e al loro sviluppo nel lungo termine. Implementare un sistema ERP con consapevolezza e preparazione può condurre a notevoli vantaggi competitivi e operativi.