Dipendente pubblico di giorno, agricoltore nel tempo libero: cosa dice il Fisco

DOMANDA

Sono un dipendente pubblico in attività e nel contempo posseggo dei terreni agricoli in cui produco del foraggio che vorrei vendere ad un commerciante che a suo volta lo rimetterà sul mercato. Io non ho partita IVA poiché, ripeto sono un dipendente della P.A. Chiedo come poter effettuare la vendita per operare con regolarità fiscale. Presumo che il ricavato della vendita non supererà i 5mila euro. Poi chiedo anche se le spese che sostengo per la produzione del foraggio possono essere considerate in detrazione.