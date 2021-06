Fattura elettronica, cosa succede se si indicano i contanti nel campo pagamento | Agenda Digitale

DOMANDA

Salve, mi hanno inviato una fattura per acquisto autocarro di 24.000 euro e pagata con assegno, inserendo nel campo di pagamento: contanti. Rischio controlli per errore di terzi? Devo chiedere la nota di credito?

Marco Ferranti

RISPOSTA

No, il campo relativo alle condizioni di pagamento non è un campo rilevante ai fini fiscali. In ogni caso, essendo l’importo della fattura superiore rispetto al limite ammesso per i pagamenti in contanti, Lei può dimostrare in qualunque momento la tracciablità del pagamento avvenuto a mezzo assegno.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

