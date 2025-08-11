La mail e la pec sono dati sensibili?

DOMANDA



Desidero gentilmente chiedervi se ci sono “vincoli” di privacy in quanto come privato è stato divulgato da terze persone il mio indirizzo PEC. Ringrazio per la gentile risposta

RISPOSTA

L’indirizzo PEC di una persona fisica privata (non professionista e non imprenditore) non è un dato sensibile, ma è un dato personale e, quindi, è soggetto alla tutela del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Il garante per la tutela die dati personali, in un caso analogo (Provvedimento del 9 gennaio 2020 [9261234]), in un caso in cui in un messaggio di posta elettronica erano stati indicati in chiaro per conoscenza 16 indirizzi di altri destinatari del messaggio, ha confermato la “ … necessità di conformare i trattamenti di dati personali che comportano l’invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali …“

