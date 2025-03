Sistema informatico degli sportelli unici, a che punto siamo

Tra le possibilità del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza per le imprese italiane, una delle più attese è quella legata a un’ulteriore e uniforme semplificazione del dialogo con le amministrazioni comunali.

Nell’ambito della componente “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA” (M1C1) del Piano, infatti, il Dipartimento della funzione pubblica e Unioncamere hanno sottoscritto un accordo per l’attuazione del sub-investimento 2.2.3 per la digitalizzazione delle procedure Suap e Sue. Un intervento sistemico a livello nazionale che punta ad avere un alto impatto per le imprese grazie a una gestione delle pratiche completamente digitale, tempestiva e soprattutto omogenea in tutto il Paese.



Sistema informatico degli sportelli unici, la roadmap

Il piano di progetto prende le mosse dal completamento dell’attività di ricognizione e di analisi sulla situazione degli Sportelli unici coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel corso del 2023 per agevolare la fase progettuale e finalizzata a migliorare l’operatività dei sistemi, tramite la definizione di misure specifiche per tutti i Comuni italiani.

Lo stream progettuale specifico che riguarda le Camere di Commercio – sia per il proprio ruolo trasversale di soggetto abilitante all’ecosistema degli Sportelli Unici e sia per il supporto che negli anni si è consolidato verso più di 4mila Comuni che utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov.it – è stato avviato a marzo 2023 e alla fine del 2024 ha completato le milestone previste rispettando le scadenze e preparandosi a traguardare i prossimi appuntamenti del 2025 con la concreta aspettativa di poterli raggiungere in perfetta coerenza con i tempi stabiliti dalla norma.

Gli interventi

Sulla base dell’accordo, Unioncamere – alla luce del ruolo storicamente svolto in materia di SUAP attraverso la piattaforma Impresainungiorno realizzata e gestita da InfoCamere – ha concentrato l’azione su due principali direttrici d’azione: una relativa all’affiancamento dei Comuni (il 52% del totale dei comuni italiani) aderenti alla piattaforma per la diffusione delle competenze propedeutiche all’utilizzo delle procedure digitalizzate; l’altra, relativa all’ambito tecnologico-infrastrutturale per realizzare ed evolvere le compenti trasversali del Sistema informatico nazionale degli sportelli unici.

Tra queste, il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli unici, collaudato con successo a luglio dello scorso anno e che svolgerà il ruolo di orchestratore per i processi amministrativi, la soluzione sussidiaria per gli enti terzi, che abiliterà le amministrazioni competenti ad accedere al nuovo ecosistema in maniera semplificata, l’aggiornamento del “Sistema ComUnica” (attraverso il quale, sulla base di una sola comunicazione effettuata dall’impresa alla propria Camera di Commercio, vengono gestite in modo trasparente tutte le comunicazioni di avvio, modifica e cessazione d’impresa dirette per competenza anche a INPS, Inail, Agenzia delle Entrate e gli stessi SUAP) e dello stesso portale Impresainungiorno.

Come funziona il Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici

Dopo la componente Catalogo – “core” del Sistema – il 20 dicembre scorso è stata completata la realizzazione di due ulteriori componenti che, dopo il superamento del collaudo da parte del soggetto tecnico preposto, consentiranno la piena operatività di tutti i soggetti coinvolti nella nuova architettura SSU.

La prima è quella relativa al “Sistema di accreditamento” del portale Impresainungiorno.gov.it, il punto unico di accesso per le Pubbliche Amministrazioni che devono ottemperare agli obblighi normativi degli artt. 6 e 7 del nuovo Allegato tecnico al Decreto interministeriale del 26 settembre 2023.

La seconda, ha riguardato la componente informatica Proxy ComUnica, prevista dalle specifiche tecniche, per realizzare la comunicazione tra il Sistema Comunica ed il Sistema informatico degli Sportelli Unici via PDND (Piattaforma Nazionale Digitale Dati).

Infine, a completare la road-map del 2024, sul finire dell’anno è arrivato il rilascio, su PDND di test e di esercizio, della versione aggiornata degli e-service del Catalogo SSU in funzione dei criteri stabiliti nell’ultima versione delle Specifiche Tecniche di interoperabilità.

Verso un ecosistema interoperabile

Secondo quanto stabilito dalla norma che ha introdotto il SSU, entro il 25 luglio 2025 tutte le piattaforme tecnologiche SUAP comunali devono realizzare l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche.

L’adeguamento a tali specifiche tecniche consentirà la realizzazione di un ecosistema digitale e interoperabile per lo svolgimento delle procedure amministrative afferenti al SUAP, con lo scopo di offrire a cittadini, professionisti e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili.

Il ruolo dei Comuni

Il progetto prevede che le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP dovranno procedere all’aggiornamento dei rispettivi sistemi informativi entro il 25 luglio 2025 e potranno registrare le componenti di Front e Back office dei SUAP e degli Enti terzi coinvolti, nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici gestito da Unioncamere, nel rispetto delle specifiche tecniche e conformemente alla normativa in vigore in termini di accessibilità, disponibilità dei dati e neutralità tecnologica delle soluzioni.

Per più della metà dei Suap, ovvero quelli che aderiscono alla piattaforma Impresainungiorno, l’obiettivo del 25 luglio sarà garantito dall’implementazione delle specifiche assicurata dal sistema camerale, soggetto attuatore del dettato normativo. Un vantaggio considerevole tenuto conto delle attività da svolgere e la loro complessità. Anche per questo, per facilitare il percorso degli enti interessati il governo ha messo a disposizione di Comuni, Regioni ed Enti Terzi risorse per un ammontare complessivo di 324 milioni di euro.

Anche la piattaforma nazionale “Soluzione Sussidiaria Enti Terzi”, l’applicativo che verrà fornito a titolo gratuito a tutti gli Enti che non dispongono o che hanno scelto di non dotarsi di una componente di Back Office Enti Terzi fornita da Regioni o da Operatori di mercato, è stata completata il 20 dicembre e, a seguito del collaudo gli Enti Terzi potranno effettuare, tramite il Portale dedicato, richiesta di adesione.

Anche la Soluzione Sussidiaria Enti Terzi sarà operativa dal 25 luglio 2025, il “d-day”, la data sfidante per le migliaia di amministrazioni Suap e Enti Terzi che dovranno adeguare le proprie piattaforme informatiche alle nuove Specifiche Tecniche interfacciandosi con la componente Catalogo.

Suap, le opportunità per i Comuni locali

L’adesione dei comuni italiani, informa singola o associata, alla rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) gestiti dalle Camere di Commercio mediante la piattaforma impresainungiorno.gov.it è prevista dalla normativa sia attraverso la formula dell’affidamento in convenzione, sia sulla base di una delega.

Il primo dei vantaggi di questo modello è quello di essere basato su una gestione centralizzata digitale e, soprattutto, quello di presentare una standardizzazione delle modulistiche e delle procedure in tutti i Comuni aderenti. Quindi uno strumento pensato per semplificare alla radice le procedure amministrative, ridurre i costi e migliorare l’efficienza del servizio alle imprese.

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

Accesso a piattaforme digitali avanzate – I SUAP delle Camere di Commercio operano attraverso strumenti tecnologici innovativi che semplificano la gestione delle pratiche amministrative. I comuni che si associano alla rete possono integrare queste piattaforme, riducendo la complessità e i tempi di lavorazione.

– I SUAP delle Camere di Commercio operano attraverso strumenti tecnologici innovativi che semplificano la gestione delle pratiche amministrative. I comuni che si associano alla rete possono integrare queste piattaforme, riducendo la complessità e i tempi di lavorazione. Procedure unificate – Le Camere di Commercio offrono un approccio standardizzato per la gestione delle pratiche, rendendo i processi amministrativi più comprensibili e accessibili per le imprese.

Riduzione dei costi operativi

Economia di scala – Associandosi alla rete SUAP, i comuni riducono i costi legati alla gestione autonoma degli sportelli, come l’acquisto di software, la formazione del personale e la manutenzione delle piattaforme IT.

– Associandosi alla rete SUAP, i comuni riducono i costi legati alla gestione autonoma degli sportelli, come l’acquisto di software, la formazione del personale e la manutenzione delle piattaforme IT. Efficienza gestionale – La delega alla Camera di Commercio permette ai comuni di liberare risorse umane e finanziarie, destinandole ad altri servizi per i cittadini.

Supporto tecnico e formativo

Assistenza specializzata – Le Camere di Commercio offrono supporto tecnico e consulenza per la gestione delle pratiche, garantendo un servizio di alta qualità.

– Le Camere di Commercio offrono supporto tecnico e consulenza per la gestione delle pratiche, garantendo un servizio di alta qualità. Formazione del personale – I comuni possono beneficiare di programmi di formazione continua per i dipendenti comunali, aumentando le loro competenze in ambito digitale e amministrativo.

Miglioramento del rapporto con le imprese

Facilitazione per gli imprenditori – I SUAP delle Camere di Commercio sono progettati per essere user-friendly e accessibili, migliorando l’esperienza degli imprenditori nel relazionarsi con la pubblica amministrazione.

– I SUAP delle Camere di Commercio sono progettati per essere user-friendly e accessibili, migliorando l’esperienza degli imprenditori nel relazionarsi con la pubblica amministrazione. Riduzione dei tempi di risposta – Le piattaforme delle Camere di Commercio sono ottimizzate per processare le pratiche in modo più rapido, rendendo il comune più attrattivo per le attività economiche.

Integrazione con altri servizi camerali

Accesso a strumenti innovativi – I comuni associati possono integrare altri servizi delle Camere di Commercio, come l’ App impresa italia attraverso la quale le imprese con sede nel territorio comunale possono seguire in ogni momento l’iter delle pratiche Suap e visualizzare i documenti relativi.

– I comuni associati possono integrare altri servizi delle Camere di Commercio, come l’ attraverso la quale le imprese con sede nel territorio comunale possono seguire in ogni momento l’iter delle pratiche Suap e visualizzare i documenti relativi. Sinergie territoriali – Collaborare con la Camera di Commercio facilita la creazione di progetti comuni per lo sviluppo economico locale, come l’attrazione di investimenti o il supporto alle startup innovative.

Compliance normativa

Conformità alle direttive nazionali ed europee – La gestione del SUAP da parte delle Camere di Commercio garantisce che i processi amministrativi rispettino le normative in materia di digitalizzazione, trasparenza e semplificazione amministrativa.

– La gestione del SUAP da parte delle Camere di Commercio garantisce che i processi amministrativi rispettino le normative in materia di digitalizzazione, trasparenza e semplificazione amministrativa. Aggiornamenti costanti – I SUAP camerali sono costantemente aggiornati per adeguarsi a nuovi regolamenti e miglioramenti tecnologici, riducendo il rischio di inefficienze o sanzioni per i comuni.

Opportunità di sviluppo economico locale

Promozione dell’imprenditorialità – La semplificazione amministrativa e la rapidità nelle risposte incentivano nuove imprese a insediarsi nel territorio comunale.

– La semplificazione amministrativa e la rapidità nelle risposte incentivano nuove imprese a insediarsi nel territorio comunale. Valorizzazione del territorio – Attraverso i SUAP, i comuni possono creare iniziative per promuovere settori strategici locali, come turismo, artigianato o innovazione tecnologica.

L’adesione dei comuni alla rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive gestiti dalle Camere di Commercio rappresenta un’opportunità strategica per migliorare l’efficienza amministrativa, favorire lo sviluppo economico e attrarre investimenti. Grazie alla digitalizzazione e al supporto tecnico, i comuni possono offrire servizi di qualità superiore alle imprese, riducendo al contempo i costi e semplificando la gestione operativa e, soprattutto, portando alle imprese del proprio territorio i vantaggi della standardizzazione delle procedure che le riguardano.