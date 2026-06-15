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Agenti AI per il coding: come funzionano e quali soluzioni considerare

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L’evoluzione dello sviluppo software verso i sistemi agentici per il coding promette una trasformazione profonda dei flussi di lavoro, spostando l’asse dall’assistenza reattiva all’autonomia asincrona

Pubblicato il 15 giu 2026
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Agenti AI coding

La transizione dai co-pilot di prima generazione agli agenti AI per il coding configura una discontinuità architetturale che ridefinisce le metriche della produttività e della governance nelle direzioni IT. Piuttosto che limitarsi a suggerire frammenti di codice all’interno dell’editor, i nuovi sistemi operano in autonomia pianificando flussi multi-step, eseguendo modifiche coordinate su repository complessi e convalidando gli artefatti in ambienti isolati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Federico Parravicini
Giornalista

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