La transizione dai co-pilot di prima generazione agli agenti AI per il coding configura una discontinuità architetturale che ridefinisce le metriche della produttività e della governance nelle direzioni IT. Piuttosto che limitarsi a suggerire frammenti di codice all’interno dell’editor, i nuovi sistemi operano in autonomia pianificando flussi multi-step, eseguendo modifiche coordinate su repository complessi e convalidando gli artefatti in ambienti isolati.
Guida alla scelta
Agenti AI per il coding: come funzionano e quali soluzioni considerare
L’evoluzione dello sviluppo software verso i sistemi agentici per il coding promette una trasformazione profonda dei flussi di lavoro, spostando l’asse dall’assistenza reattiva all’autonomia asincrona
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026