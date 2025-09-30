Lavorare con l’AI, la grande illusione che frena la produttività

intelligenza artificiale

Uno studio condotto da BetterUp Labs e Stanford Social Media Lab, pubblicato su Harvard Business Review, denuncia l’effetto nascosto dell’uso indiscriminato dell’AI generativa nelle aziende. Più tempo sprecato, meno collaborazione, fiducia erosa. Vediamo perché e come fare, mettendo assieme tutti gli studi usciti sul tema produttività del lavoro e AI