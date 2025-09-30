L’entusiasmo per l’adozione dell’AI generativa non si traduce in ritorni concreti. Lo studio BetterUp-Stanford introduce il concetto di “workslop“, contenuti generati dall’AI che sembrano buoni ma in realtà trasferiscono il carico di lavoro sui colleghi, generando costi nascosti e perdita di fiducia.
intelligenza artificiale
Lavorare con l’AI, la grande illusione che frena la produttività
Uno studio condotto da BetterUp Labs e Stanford Social Media Lab, pubblicato su Harvard Business Review, denuncia l’effetto nascosto dell’uso indiscriminato dell’AI generativa nelle aziende. Più tempo sprecato, meno collaborazione, fiducia erosa. Vediamo perché e come fare, mettendo assieme tutti gli studi usciti sul tema produttività del lavoro e AI
