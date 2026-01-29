AI in azienda: 10 passi per trasformare i pilot in valore reale

strategia

L’intelligenza artificiale in azienda non funziona “per magia”: diventa valore quando la si affronta con metodo, partendo da problemi reali e misurabili. Se il tema è ovunque nelle riunioni ma i risultati non arrivano, spesso non è colpa dei modelli: è il percorso che va ripensato, dalla scelta dei casi d’uso alla messa in produzione