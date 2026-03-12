Nis2, come adeguarsi ai nuovi obblighi cyber: i punti chiave

La crescente interconnessione e digitalizzazione della società ha reso istituzioni, imprese e cittadini sempre più esposti alle minacce informatiche.

Gli attacchi informatici hanno raggiunto picchi senza precedenti.

La Direttiva NIS 2 nell’attuale contesto geopolitico

Lo scenario geopolitico presenta una rischiosità come non si aveva da decenni, e questa rischiosità così elevata comprende i temi cyber, che rappresenta un ambito nuovo rispetto a periodi di pari rischiosità.

L’Unione Europea ha riconosciuto quindi la necessità di aumentare la capacità di resilienza e risposta a questi rischi sia a livello di Unione che di singoli Stati Membri, fino alle aziende e pubbliche amministrazioni che sono nel concreto le prime esposte alle minacce.

Nel 2016 era stata emanata la Direttiva NIS, con l’obiettivo di raggiungere un livello comune elevato di cybersicurezza tra gli Stati Membri.

Nel 2020 è stata avviata la revisione programmata dell’efficacia della norma e della sua implementazione, ed i risultati hanno rivelato carenze intrinseche nella norma che le hanno impedito di affrontare efficacemente le sfide attuali ed emergenti in materia di cibersicurezza, in particolare in termini di uniformità di approccio fra i diversi Stati Membri e perimetro di applicazione.

La Direttiva NIS2 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 16 gennaio 2023. Gli Stati membri avevano tempo fino al 17 ottobre 2024 per recepirla nel diritto nazionale. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 138/2024, che ha sostituito la precedente Direttiva NIS e introdotto misure aggiornate per far fronte a un panorama di minacce profondamente mutato, superando le criticità che avevano limitato l’efficacia della normativa precedente.

La normativa impone, in particolare, obblighi di cybersicurezza stringenti in capo a un’ampia platea di organizzazioni operanti in settori ritenuti critici per il funzionamento della società europea.

Chi è soggetto alla Direttiva NIS2

Una delle più importanti novità introdotte è l’ampio bacino di settori merceologici in perimetro interessati dalla Nis2.

Viene abbandonata la distinzione tra Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e Fornitori di Servizi Digitali (FSD) in favore di quella tra Soggetti Essenziali e Soggetti Importanti. Ricadono in queste categorie tutti i soggetti che operano nei Settori ad Alta Criticità e negli Altri Settori Critici indicati rispettivamente negli Allegati I e II del D.lgs. 138/2024,e che soddisfano specifici criteri di dimensionamento (pur prevedendo alcune, limitate, eccezioni).

Fra i nuovi settori è compreso quello della Pubblica Amministrazione, come descritto nell’Allegato III del decreto.

Allegato 1: settori ad alta criticità

Allegato 2: altri settori critici

Settore Sottosettore Tipo di soggetto 1. Servizi postali e di corriere Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere 2. Gestione dei rifiuti Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica 3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele 4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione 5. Fabbricazione a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2 c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2 d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2 e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2 f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2 6. Fornitori di servizi digitali — Fornitori di mercati online — Fornitori di motori di ricerca online — Fornitori di piattaforme di servizi di social network 7. Ricerca Organizzazioni di ricerca

Allegato III Nis2 su PA

Allegato III: Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo

1. Ai fini dell’articolo 3, comma 6, sono individuatele seguenti

categorie:



a) amministrazioni centrali:

1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

3) le Agenzie fiscali;

4) le Autorità amministrative indipendenti;



b) amministrazioni regionali:

1. le Regioni e le Province autonome.



c) amministrazioni locali

1. le Città metropolitane;

2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

3. i Comuni capoluoghi di regione;

4. le Aziende sanitarie locali.



d) altri soggetti pubblici:

1. gli Enti di regolazione dell’attività economica;

2. gli Enti produttori di servizi economici;

3. gli Enti a struttura associativa;

4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e

culturali;

5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca;

6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Allegato IV: ulteriori tipi di soggetto



a) amministrazioni centrali:

1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

3) le Agenzie fiscali;

4) le Autorità amministrative indipendenti;



b) amministrazioni regionali:

1. le Regioni e le Province autonome.



c) amministrazioni locali

1. le Città metropolitane;

2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

3. i Comuni capoluoghi di regione;

4. le Aziende sanitarie locali.



d) altri soggetti pubblici:

1. gli Enti di regolazione dell’attività economica;

2. gli Enti produttori di servizi economici;

3. gli Enti a struttura associativa;

4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e

culturali;

5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca;

6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Ai sensi del criterio del dimensionamento, sono automaticamente in perimetro NIS2 tutte le grandi imprese dei settori individuati, vale a dire quelle con più di 250 dipendenti o un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Sono inoltre in perimetro le medie imprese, ossia quelle con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 250 o un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che operano nei settori individuati.

Il D.Lgs. 138/2024 stabilisce inoltre che il perimetro include soggetti indipendentemente dalle loro dimensioni, come indicato all’art. 3 del Decreto NIS:

soggetti critici identificati dal decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 (CER);

fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica pubblici o accessibili al pubblico;

prestatori di servizi fiduciari e gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello;

pubbliche amministrazioni specifiche e ulteriori soggetti individuati secondo procedure stabilite dall’Autorità nazionale competente NIS;

imprese collegate a soggetti essenziali o importanti che, ad esempio, gestiscono sistemi informativi, forniscono servizi TIC o esercitano influenza sulle misure di cybersicurezza dei soggetti in perimetro.

Le FAQ pubblicate dall’ACN chiariscono inoltre modalità operative, tempistiche di adeguamento e criteri di individuazione dei soggetti.

Gli obblighi per i soggetti in perimetro

Le entità in perimetro NIS2 devono rispettare requisiti di cybersicurezza relativi a governance , gestione dei rischi (inclusa la sicurezza della catena di fornitura), continuità operativa, segnalazione degli incidenti e altre aree.

Dal 14 aprile 2025, l’ACN ha fornito indicazioni sui requisiti minimi da applicare.

Governance e formazione

La Nis 2 dal punto di vista della governance, prevede che gli organi di gestione dei soggetti essenziali e importanti come il Consiglio d’Amministrazione, debbano approvare le misure per la gestione dei rischi adottate dall’Organizzazione, seguire una formazione periodica su tematiche di cybersicurezza e offrire una formazione analoga ai loro dipendenti.

Risk management e continuità operativa

Le organizzazioni valutano i rischi e attuano misure tecniche e organizzative, inclusi autenticazione a più fattori, crittografia e pratiche di igiene informatica. Devono inoltre garantire continuità operativa con backup, piani di ripristino e gestione delle crisi, notificando tempestivamente (preallarme entro 24 ore) eventuali incidenti significativi ai CSIRT o all’autorità competente.

I rischi da considerare comprendono anche quelli legati alla supply-chain: l’organizzazione deve garantire la sicurezza della propria catena di approvvigionamento, presidiando i rapporti con i fornitori e considerando vulnerabilità specifiche e qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cybersicurezza.

Controlli e sanzioni in caso di inadempienza

I soggetti in perimetro NIS2 sono tenuti all’adozione di misure di sicurezza e alla notifica degli incidenti secondo le tempistiche e i dettagli stabiliti dall’ACN.

Misure di sicurezza: entro 18 mesi dalla comunicazione di inserimento nell’elenco nazionale NIS (ottobre 2026), i soggetti importanti devono implementare le misure indicate nell’allegato 1 della Determinazione ACN 164179/2025 (relativa alle specifiche di base), mentre i soggetti essenziali devono adottare le misure riportate nell’allegato 2. Le misure sono organizzate in funzioni, categorie, sottocategorie e requisiti, sviluppate in accordo al Framework nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection.

Notifiche di incidente: entro 9 mesi dalla comunicazione di inserimento (gennaio 2026), i soggetti importanti devono notificare al CSIRT Italia gli incidenti significativi elencati nell’allegato 3 della suddetta Determinazione ACN, mentre i soggetti essenziali notificano quelli riportati nell’allegato 4.

Le sanzioni amministrative previste dall’Art. 38 del Decreto NIS intervengono in caso di violazioni agli obblighi di cybersicurezza, come la mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte o l’omissione di notifiche di incidenti significativi.

In sintesi, le sanzioni variano in funzione della tipologia di soggetto:

Soggetti essenziali (escluse le PA): fino a 10.000.000 € o al 2% del fatturato mondiale annuo.

Soggetti importanti (escluse le PA): fino a 7.000.000 € o all’1,4% del fatturato mondiale annuo.

Pubbliche amministrazioni: da 25.000 a 125.000 €.

Nei casi più gravi, la non conformità di un soggetto NIS può comportare la sospensione o il divieto temporaneo a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali (come amministratore delegato o rappresentante legale) di esercitare tali funzioni all’interno dello stesso soggetto.

Situazione del recepimento di Nis2

La Direttiva NIS2, come noto, richiede agli Stati Membri dell’Unione Europea di recepirla nel proprio ordinamento nazionale.

La situazione aggiornata è la seguente:

Paese Recepimento NIS2 Austria Sì Belgio Sì Bulgaria Sì Cipro Sì Croazia Sì Danimarca Sì Estonia Sì Finlandia Sì Francia No Germania Sì Grecia Sì Irlanda No Italia Sì Lettonia Sì Lituania Sì Lussemburgo No Malta Sì Paesi Bassi No Polonia Sì Portogallo Sì Repubblica Ceca Sì Romania Sì Slovacchia Sì Slovenia Sì Spagna No Svezia Sì Ungheria Sì

A maggio 2025 la Commissione Europea ha inviato un richiamo agli Stati Membri che non hanno ancora trasposto la Direttiva, avvertendo che può decidere di deferire i casi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e preallertando sulle possibili sanzioni per ritardo.

Questa situazione evidenzia come il recepimento e l’implementazione della NIS2 siano ancora eterogenei in Europa, con possibili impatti sulle imprese che operano in più Paesi, in particolare in termini di armonizzazione dei requisiti di cybersicurezza e di notifiche di incidenti.

Conclusioni

Negli ultimi anni è risultato ormai evidente come le aziende, le pubbliche amministrazioni e, complessivamente, la nostra vita sociale ed economica dipendano dalle informazioni e dai sistemi informativi che ne costituiscono uno strumento di gestione essenziale.

Non possiamo sapere quali difficoltà e sfide ci potrà portare l’evoluzione dello scenario geopolitico nei prossimi anni, ma la Direttiva NIS2 e le altre norme ad essa collegate

rappresentano uno strumento importante con cui l’Unione Europea vuole guidare le organizzazioni verso una resilienza adeguata per affrontare queste sfide.

Certamente, rappresenteranno il filo conduttore del mercato della sicurezza nei prossimi anni in Europa, come negli anni dal 2016 al 2020 lo ha rappresentato il GDPR. È opportuno quindi che i soggetti in perimetro e i loro fornitori siano pronti ad affrontarle in modo tempestivo ed efficace, per ridurre gli impatti negativi sulle proprie organizzazioni e, soprattutto, per gestire adeguatamente i rischi che comunque nei prossimi anni si troveranno ad affrontare.