Come usare la banda ultralarga nell’industria 5.0 per digital twin e manutenzione predittiva

La digitalizzazione dei processi e l’integrazione intelligente dei dati hanno un ruolo sempre più rilevante nelle imprese come abilitatori del modello di industria 5.0. In particolare, i digital twin cioè i gemelli digitali insieme a processi e soluzioni di manutenzione predittiva sono tra le innovazioni più promettenti. E grazie alla banda ultra larga è possibile sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie 5.0, favorendo una nuova sempre più connessa, reattiva e sostenibile. Tuttavia, per cogliere appieno queste opportunità, sarà necessario un impegno congiunto su infrastrutture, competenze e sicurezza, ponendo al centro dell’innovazione la capacità umana di adattarsi e governare il cambiamento.

Come la banda ultralarga supporta Industria 5.0

Integrare i modelli produttivi con soluzioni di intelligenza artificiale, per esempio in strumenti di realtà aumentata e realtà virtuale, apre la strada a nuovi modelli di gestione dei processi produttivi, sempre più flessibili, sostenibili e a nuove soluzioni per l’automazione industriale.

Un gemello digitale è una replica virtuale di un asset fisico (impianto, macchina, linea produttiva) che si evolve in tempo reale grazie ai dati raccolti da sensori. Questi dati comprendono vibrazioni, temperature, velocità e flussi di lavoro, consentendo il monitoraggio e l’ottimizzazione delle prestazioni. Un esempio pratico è la gestione di un impianto eolico, dove ogni turbina è monitorata per prevedere guasti e ottimizzare la produzione.

La manutenzione predittiva utilizza i dati dei gemelli digitali per anticipare malfunzionamenti e ridurre i costi dei guasti improvvisi. Diversamente dalla manutenzione tradizionale, interviene solo quando necessario, grazie ad analisi avanzate e modelli di AI. Ad esempio, nel settore ferroviario, permette di monitorare l’usura di binari e componenti in tempo reale, migliorando sicurezza e affidabilità.

Settori di applicazione dei gemelli digitali

I gemelli digitali non si limitano al solo settore industriale, ma si estendono anche ad ambiti come l’agricoltura di precisione, le smart cities e nel settore healthcare.

Agricoltura di precisione : attraverso il monitoraggio dettagliato delle colture e delle condizioni ambientali, è possibile ottimizzare la resa, ridurre gli sprechi di acqua e fertilizzanti e prevenire malattie.

: attraverso il monitoraggio dettagliato delle colture e delle condizioni ambientali, è possibile ottimizzare la resa, ridurre gli sprechi di acqua e fertilizzanti e prevenire malattie. Smart cities : i gemelli digitali di intere città o di specifiche infrastrutture (come reti idriche, elettriche, di trasporto) permettono una gestione più efficiente delle risorse, una pianificazione urbana più sostenibile e una risposta tempestiva alle emergenze.

: i gemelli digitali di intere città o di specifiche infrastrutture (come reti idriche, elettriche, di trasporto) permettono una gestione più efficiente delle risorse, una pianificazione urbana più sostenibile e una risposta tempestiva alle emergenze. Sanità personalizzata : la creazione di gemelli digitali dei pazienti consente la simulazione di trattamenti, la personalizzazione delle cure e un miglioramento complessivo dei risultati clinici. In futuro, sarà possibile testare farmaci su modelli virtuali individuali prima di somministrarli realmente.

: la creazione di gemelli digitali dei pazienti consente la simulazione di trattamenti, la personalizzazione delle cure e un miglioramento complessivo dei risultati clinici. In futuro, sarà possibile testare farmaci su modelli virtuali individuali prima di somministrarli realmente. Sicurezza sul Lavoro: interventi di monitoraggio effettuati in ambiti civili e industriali finalizzati alla riduzione dei rischi in particolari ambienti di lavoro o alla riduzione di interventi umani in ambienti con rischi di sicurezza per le persone fisiche.

Il ruolo della banda ultra larga

Per la diffusione di tecnologie della manutenzione predittiva e dei gemelli digitali è fondamentale una rete a banda ultra larga, bassa latenza e alta capacità di trasferimento, per garantire la trasmissione rapida e affidabile dei dati raccolti dai sensori distribuiti sugli asset fisici verso le infrastrutture cloud. Questa connessione consente di elaborare i dati in tempo reale, supportando applicazioni critiche nei settori industriali, dei trasporti e delle infrastrutture.

Infatti, la banda ultra larga non solo abilita lo smart working tradizionale, ma consente nuove modalità di lavoro da remoto, anche per tecnici di rete. L’integrazione tra gemelli digitali, AI e realtà aumentata consente di ridurre le trasferte e ottimizzare gli interventi tecnici.

Un’azienda che gestisce una rete in fibra ottica usa un gemello digitale per monitorare l’infrastruttura. Sensori IoT forniscono dati in tempo reale analizzati dall’AI, che prevede guasti e guida i tecnici remoti attraverso visori AR. Questo approccio riduce costi, tempi di intervento e impatto ambientale e garantisce una formazione continua per i tecnici che acquisiscono esperienza gestendo dati reali da remoto.

Vantaggi della banda ultralarga per Industria 5.0

I vantaggi della banda ultra larga per la diffusione dei gemelli digitali sono molteplici:

Bassa latenza: fondamentale per applicazioni che richiedono risposte in tempo reale, come il supporto remoto per tecnici e la gestione di impianti produttivi complessi. Alta capacità di trasferimento: consente di gestire grandi volumi di dati provenienti da sensori IoT senza rallentamenti o interruzioni. Stabilità della connessione: garantisce l’affidabilità necessaria per operazioni critiche, riducendo il rischio di downtime. Abilitazione di nuove tecnologie: supporta l’integrazione di AI, realtà aumentata e gemelli digitali, permettendo di sviluppare modalità di lavoro da remoto anche per attività tecniche avanzate. Efficienza operativa: favorisce la riduzione dei tempi di intervento e dei costi operativi, migliorando la produttività aziendale. Sostenibilità: grazie alla riduzione delle trasferte fisiche, contribuisce a diminuire l’impatto ambientale delle attività aziendali.

In sintesi, la banda ultra larga non è solo un’infrastruttura tecnologica di supporto, ma un fattore abilitante per l’innovazione digitale e la trasformazione dei processi produttivi e lavorativi.

Sfide future per digital twin, manutenzione predittiva e banda ultra larga

L’evoluzione dei gemelli digitali dovrà partire dalla gestione dei dati. Infatti, la grande quantità di informazioni generate dai sensori richiederà infrastrutture sempre più avanzate per archiviazione ed elaborazione, spesso basate su soluzioni ibride tra cloud pubblico e privato.

Una sfida fondamentale per le imprese 5.0 è la formazione del personale – poiché serviranno competenze specializzate per interpretare i dati e gestire sistemi complessi, integrando AI e realtà aumentata – e garantire la sicurezza delle reti e la protezione dei dati per prevenire vulnerabilità.

Infine, la necessità di una connettività stabile e a bassa latenza imporrà investimenti costanti nell’infrastruttura, per supportare applicazioni in tempo reale e garantire l’efficienza operativa.