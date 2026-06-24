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Come portare l’AI nei processi delle PMI, oltre la semplice sperimentazione

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Le PMI italiane si confrontano con una trasformazione che va oltre l’uso dell’AI generativa. Il passaggio verso l’intelligenza artificiale operativa può incidere su processi, produttività e competitività, ma richiede competenze, fiducia, governance e una nuova cultura dei dati

Pubblicato il 24 giu 2026
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Carlo Maria Medaglia

Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

transizione 5.0

Immaginiamo un’officina meccanica nel cuore dell’Emilia, dove il rumore degli utensili si mescola al profumo del caffè, oppure un laboratorio artigianale nel Salento, dove tradizione e manualità continuano a tramandarsi. È in questi luoghi, spesso lontani dai riflettori dell’innovazione tecnologica, che si gioca una delle sfide più decisive per il futuro dell’economia italiana e che riguarda la maggior parte delle imprese italiane, ovvero l’adozione dell’intelligenza artificiale.

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Carlo Maria Medaglia
Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

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