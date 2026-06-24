Immaginiamo un’officina meccanica nel cuore dell’Emilia, dove il rumore degli utensili si mescola al profumo del caffè, oppure un laboratorio artigianale nel Salento, dove tradizione e manualità continuano a tramandarsi. È in questi luoghi, spesso lontani dai riflettori dell’innovazione tecnologica, che si gioca una delle sfide più decisive per il futuro dell’economia italiana e che riguarda la maggior parte delle imprese italiane, ovvero l’adozione dell’intelligenza artificiale.
trasformazione digitale
Come portare l’AI nei processi delle PMI, oltre la semplice sperimentazione
Le PMI italiane si confrontano con una trasformazione che va oltre l’uso dell’AI generativa. Il passaggio verso l’intelligenza artificiale operativa può incidere su processi, produttività e competitività, ma richiede competenze, fiducia, governance e una nuova cultura dei dati
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