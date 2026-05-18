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Cognitive turn: la nuova era delle decisioni aziendali

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L’intelligenza artificiale sta trasformando il management: le decisioni aziendali diventano processi distribuiti tra manager, dati e algoritmi. Crescono opportunità di analisi e previsione, ma anche rischi di dipendenza cognitiva, opacità decisionale e nuove responsabilità di governance

Pubblicato il 18 mag 2026
Davide Liberato lo Conte

PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome

change management e AI

Negli ultimi due decenni, la crescente convergenza tra scienze cognitive, strategic management e artificial intelligence ha progressivamente ridefinito il paradigma teorico della decisione organizzativa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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