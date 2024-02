Formazione 4.0, ora c’è un vuoto: ecco su quali skill investire

La mancata proroga del credito d’imposta per Formazione 4.0 lascia un vuoto, che molti si augurano potrebbe essere colmato con i fondi del Pnrr e del piano RePowerEu. Tuttavia, al di là dell’origine dei finanziamenti, vale la pena riflettere sulle modalità di investimento.

I sussidi, nella loro generalità, sono sempre un’arma a doppio taglio: se indirizzati bene sono un booster di sviluppo, ma se l’erogatore non ha un piano strategico, o il ricettore ne sbaglia l’utilizzo – un tempo si chiamava politica industriale – sono l’ennesima occasione perduta che distorce il mercato.

Gli obiettivi di Transizione 5.0

Da una prospettiva ottimistica, il piano Transizione 5.0 va a potenziare tutte le risorse che, da Industria 4.0, sono state dispiegate affinché il Paese completi la propria rivoluzione industriale. È un piano senza eguali in Europa. Non solo di carattere economico- industriale, bensì culturale. Non è un caso che il provvedimento includa anche il credito per la formazione 4.0. Per digitalizzare l’Italia, servono le giuste competenze.

Tuttavia, il realismo ci fa notare che, a questa occasione da non perdere fanno da contraltare i dettagli dei fondi allocati. A giudizio delle imprese, le agevolazioni restano ancora da definire. Questa impasse congiunturale si aggiunge alla ben più grave debolezza strutturale di un modello di sviluppo lento nell’erogazione, nella ricezione e nella trasformazione di questi finanziamenti in progetti industriali concreti.

Le competenze tecniche su cui investire

Per realizzare il processo di digitalizzazione in Italia, dovrebbe essere prestata attenzione a diversi settori chiave della formazione. Alcuni di questi settori includono:

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: investire nella formazione avanzata in ambito Ict è essenziale per sviluppare competenze legate alla programmazione, allo sviluppo software, alla gestione dei dati e alla sicurezza informatica; Intelligenza artificiale e apprendimento automatico: La formazione focalizzata su Ia e machine learning è fondamentale per preparare professionisti in grado di comprendere, implementare e utilizzare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale; Cybersecurity: data la crescente minaccia di attacchi cibernetici, la formazione in cybersecurity è cruciale per proteggere le infrastrutture digitali e i dati sensibili; Internet delle cose: la formazione sulle applicazioni pratiche dell’IoT è essenziale, specialmente nei settori dell’industria manifatturiera, energia e salute, dove l’IoT può portare a miglioramenti significativi; Analisi dei dati e Business intelligence: con il crescente volume di dati disponibili, la formazione nell’analisi dei dati e nella business intelligence è essenziale per prendere decisioni informate e guidare l’innovazione.

L’importanza delle soft skill

Oltre alle competenze tecniche però, è importante sviluppare quelle trasversali. Si tratta di qualifiche personali, sociali e cognitive, che influenzano il modo in cui i singoli lavoratori interagiscono con i propri colleghi e affrontano le sfide quotidiane in azienda. Queste competenze sono spesso intangibili e difficili da misurare in modo oggettivo, ma sono estremamente preziose sul luogo di lavoro e nella vita in generale.

Pensiamo, per esempio, alla capacità di leadership, o di problem-solving, alla creatività, alla flessibilità, all’empatia, alla gestione del tempo e dello stress. Sono tante le soft skill che possono portare al successo personale o di un’organizzazione, forse in maniera anche più dirimente rispetto a quelle tecniche.

Ed è su questo pacchetto di valori e attività che l’Italia potrebbe costruire una forza lavoro altamente qualificata e adattabile alle sfide della digitalizzazione, promuovendo al contempo l’innovazione e la competitività a livello globale. La collaborazione tra governo, istituzioni accademiche e aziende è cruciale per garantire il successo di tale processo.

Skill gap, i problemi del mercato

Già da queste colonne, il nostro “Osservatorio sulla formazione continua” ha rilevato quanto la scarsa sensibilità a colmare le skill gap professionali sia esso stesso un gap che grava su imprese e lavoratori. Le prime appaiono poco inclini a considerare il percorso di aggiornamento professionale della forza lavoro come un investimento, di tempo e risorse, che permetterebbe di migliorare le performance produttive e quindi essere più competitive.

A meno che non si percepisca un “secondo fine”. Penso al Fondo Nuove Competenze, nato con il sincero intento di incentivare la formazione e poi usato per abbattere il costo del lavoro. I lavoratori, a loro volta, risultano più orientati a un approccio “conservatore” del mercato del lavoro, tale per cui tornano più utili altri servizi di Welfare, invece che percorsi formativi.

Perché formazione 4.0 non è stato rinnovato

A questo handicap del mercato, si aggiungono le défaillances dello Stato. Anzi, dell’ecosistema più in generale. Perché il governo non ha rinnovato Formazione 4.0? Perché i precedenti crediti di imposta per la formazione digitale non hanno raccolto i risultati sperati.

Il Voucher Italia Digitale per la digitalizzazione delle Pmi, per esempio, da molte regioni è stato erogato, è poi scaduto, senza essere infine rinnovato (come invece accaduto per Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Piemonte). È il segno di:

un tessuto imprenditoriale disomogeneo, aggravato da sacche di vera e propria deindustrializzazione, dove, prima ancora della Formazione 4.0, andrebbe varato un piano di emancipazione economica;

dell’assenza di comunicazione tecnica Stato-imprese, sulle facilitazioni fiscali del primo a disposizione delle ultime. Un’impresa non adeguatamente formata – in termini di Hr – o aggiornata dei bandi sul tappeto non saprà mai dell’accesso ai fondi. Un ente erogatore, che non sa promuovere ai soggetti produttivi – e pure ai lavoratori – le risorse che ha in pancia non è un partner affidabile per lo sviluppo di un’azienda.

Conclusione

Si parla spesso di carenza di manodopera in maniera trasversale. Gli ultimi dati Unioncamere-Anpal dicono che quasi un posto di lavoro su due è difficile da coprire. I picchi sono nella metallurgia e nel mobile. Forze andrebbe fatta anche un’analisi più puntuale interna alle singole imprese. Chi stabilisce cosa manca in azienda, è adeguatamente formato a farlo? E chi, all’interno della Pubblica amministrazione, definisce la roadmap dei fondi da distribuire?